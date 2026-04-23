«Παραιτήσου ή θα σε διώξουμε»: Το παρασκήνιο της απομάκρυνσης του Αμερικανού υπουργού Ναυτικού

Σε κλίμα έντονης πολιτικής πίεσης και εσωτερικών τριβών εξελίχθηκαν οι τελευταίες ώρες πριν από την απομάκρυνση του Αμερικανού υπουργού Ναυτικού, Τζον Φέλαν, σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές κοντά στην κυβέρνηση Τραμπ. Το μήνυμα που φέρεται να έλαβε ήταν σαφές: «παραιτήσου ή θα σε διώξουμε».

Η κρίση φαίνεται να ωρίμαζε εδώ και εβδομάδες, καθώς συσσωρεύονταν επικρίσεις για τη διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Καθυστερήσεις σε έργα υποδομών, αλλά και ελλιπής συντονισμός με άλλες υπηρεσίες, είχαν ήδη επιβαρύνει τη θέση του.

Ασυνήθιστη απομάκρυνση εν καιρώ πολέμου

Ωστόσο, ιδιαίτερο βάρος αποκτά η χρονική συγκυρία της αποχώρησης, καθώς συμπίπτει με την κλιμάκωση των εξελίξεων γύρω από το Ιράν και την αυξανόμενη ένταση στις θαλάσσιες οδούς της Μέσης Ανατολής. Οι τελευταίες εβδομάδες χαρακτηρίζονται από αυξημένη ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε στρατηγικά σημεία, όπως τα Στενά του Ορμούζ, όπου διέρχεται σημαντικό ποσοστό της παγκόσμιας ενεργειακής τροφοδοσίας.

Πηγές με γνώση των συζητήσεων αναφέρουν ότι η αδυναμία αποτελεσματικής ανταπόκρισης στις νέες γεωπολιτικές πιέσεις αποτέλεσε έναν από τους παράγοντες που επιτάχυναν τις εξελίξεις. Σε κλειστές συσκέψεις υψηλού επιπέδου, εξετάστηκαν οι επιπτώσεις μιας ενδεχόμενης κρίσης στη ναυτιλία και η ανάγκη για πιο συντονισμένη και αποφασιστική ηγεσία.

Παράλληλα, οι διαρροές προς τα μέσα ενημέρωσης ενίσχυσαν το κλίμα αβεβαιότητας, με αναφορές σε εσωτερικές συγκρούσεις και σε προβλήματα διαχείρισης που αποκτούν μεγαλύτερη σημασία υπό το βάρος διεθνών εντάσεων. Η επιλογή της «οικειοθελούς παραίτησης» φαίνεται να προκρίθηκε ως μια λύση που θα περιόριζε τις πολιτικές επιπτώσεις εν μέσω μιας ευρύτερης γεωπολιτικής συγκυρίας.

Η όχι και τόσο πιστευτή δικαιολογία του Λευκού Οίκου για την απομάκρυνση

Η αποχώρηση ανακοινώθηκε με λιτή διατύπωση περί «προσωπικών λόγων», ωστόσο πολιτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η κίνηση αυτή συνδέεται άμεσα με την ανάγκη αναπροσαρμογής της κυβερνητικής στρατηγικής σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς έντασης.

Η επόμενη ημέρα βρίσκει το υπουργείο Ναυτικού σε φάση ανασύνταξης, με την κυβέρνηση να καλείται να διασφαλίσει την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την αξιοπιστία της χώρας σε έναν κρίσιμο τομέα. Το πρόσωπο που θα αναλάβει τη θέση αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο, όχι μόνο στη διαχείριση εσωτερικών ζητημάτων, αλλά και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που απορρέουν από το ευμετάβλητο γεωπολιτικό περιβάλλον.