Παραιτήθηκε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου

Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου, η οποία έγινε δεκτή.

Ο κ. Διδασκάλου είναι πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα και φέρεται να παραιτήθηκε με φόντο το σκάνδαλο με τις Πολεοδομίες που αποκαλύφθηκε πρόσφατα και για την οποία έχουν γίνει έξι συλλήψεις.



Υπενθυμίζεται πως ο Γιώργος Διδασκάλου υπήρξε Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού από το 2019 προεδρεύοντας ως εκ της θέσης του και στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) και στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Πριν το 2019 είχε διατελέσει γενικός γραμματέας του Δήμου Αμαρουσίου ενώ στην ίδια περίοδο στην Πολεοδομία του δήμου εργαζόταν η σύζυγος του κουνιάδου του κ. Μπακογιάννη, που είναι μια από τους έξι που συνελήφθησαν για το κύκλωμα των Πολεοδομιών.