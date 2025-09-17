Παραιτήθηκε ο ιδρυτής της Ben & Jerry's λόγω... Γάζας: Καταγγέλλει τη Unilever για φίμωση

Παραιτήθηκε ο ιδρυτής της ιστορικής μάρκας παγωτών Ben & Jerry’s, μετά τη σύγκρουσή του με την μητρική εταιρεία Unilever για τη στάση της πολυεθνικής εταιρείας στο ζήτημα της Γάζας.

Σε μια ανοιχτή επιστολή στην κοινότητα της Ben & Jerry’s, την οποία κοινοποίησε στο X ο συνιδρυτής της μάρκας Μπεν Κοέν, ο Γκρίνφιλντ δήλωσε ότι η εταιρεία παγωτών -με έδρα το Βερμόντ των ΗΠΑ- έχει χάσει την ανεξαρτησία της από τότε που η Unilever προσπάθησε να της περιορίσει τον κοινωνικό ακτιβισμό.

Η Unilever και η Ben & Jerry’s συγκρούονται από το 2021, όταν η Unilever δήλωσε ότι θα σταματήσει τις πωλήσεις προϊόντων της στην κατεχόμενη από το Ισραήλ, Δυτική Όχθη.

Στα δικαστήρια οι δύο εταιρείες

Σύμφωνα με το Reuters, η μάρκα παγωτών έχει έκτοτε μηνύσει τη μητρική της εταιρεία για φερόμενες προσπάθειες φίμωσής της και χαρακτήρισε τη σύγκρουση στη Γάζα ως «γενοκτονία», μια σπάνια στάση για μια μεγάλη αμερικανική εταιρεία.

Τώρα ο Γκρίνφιλντ δήλωσε ότι δεν μπορούσε πλέον «με καθαρή συνείδηση» να συνεχίσει να εργάζεται για μια εταιρεία που έχει «φιμωθεί» από την Unilever, παρά τη συμφωνία συγχώνευσης που υποτίθεται ότι εξασφάλιζε την κοινωνική αποστολή της Ben & Jerry’s.

Φωτό: Reuters

«Αυτή η ανεξαρτησία υπήρχε σε μεγάλο βαθμό λόγω της μοναδικής συμφωνίας συγχώνευσης που διαπραγματευτήκαμε με τον Μπεν με την Unilever», έγραψε στην επιστολή ο Γκρίνφιλντ.

Από την άλλη πλευρά, ένας εκπρόσωπος της Magnum Ice Cream Company, του τμήματος παγωτού της Unilever, δήλωσε ότι «διαφωνεί με την οπτική του Γκρίνφιλντ και έχει επιδιώξει να εμπλέξει και τους δύο συνιδρυτές σε μια εποικοδομητική συζήτηση σχετικά με το πώς να ενισχύσει την ισχυρή θέση της Ben & Jerry's στον κόσμο, η οποία βασίζεται στις αξίες».

Η Magnum δήλωσε ότι ο Γκρίνφιλντ παραιτήθηκε από τη θέση του πρεσβευτή της μάρκας και ότι δεν εμπλέκεται στη μήνυση που έκανε η η Ben & Jerry' s στη Unilever.

Η αποχώρηση του Γκρίνφιλντ έρχεται καθώς η Ben & Jerry’s ζητά τη δική της απόσχιση ενόψει της προγραμματισμένης εισαγωγής της Magnum Ice Cream στο χρηματιστήριο τον ερχόμενο Νοέμβριο, μετά από χρόνια συγκρούσεων σχετικά με τη θέση της αμερικανικής μάρκας απέναντι στη Γάζα.

Ο Μπεν Κοέν, συνιδρυτής της Ben & Jerry's, διαδηλώνει διεκδικώντας την «απελευθέρωση» της εταιρείας από τη μητρική Unilever. Φωτό: Reuters

Την περασμένη εβδομάδα, ο Κοέν απαίτησε να «απελευθερωθεί η Ben & Jerry’s» για να προστατεύσει τις κοινωνικές της αξίες, κάτι που απορρίφθηκε από τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Magnum, Peter ter Kulve.

Ο Κοέν δήλωσε ότι η μάρκα παγωτών είχε προσπαθήσει να μεθοδεύσει μια πώληση σε επενδυτές σε δίκαιη αγοραστική αξία μεταξύ 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων και 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά η πρόταση απορρίφθηκε.

Σημειώνεται ότι ο Μπεν Κοέν είχε συλληφθεί τον περασμένο Μάιο, όταν διέκοψε ακρόαση του υπουργού Υγείας, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ στη Γερουσία, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της Γάζας.

Φωτό: Reuters

Η ίδρυση της Ben & Jerry’s και η ιδιαίτερη σχέση με την Unilever

Η Ben & Jerry’ s ιδρύθηκε από τον Τζέρι Γκρίνφιλντ και τον Μπέν Κοέν σε ένα ανακαινισμένο βενζινάδικο το 1978.

Το 2000 εξαγοράστηκε από την Unilever, έναν από τους μεγαλύτερους πολυεθνικούς ομίλους τροφίμων και καταναλωτικών προϊόντων στον κόσμο.

Ωστόσο, η εξαγορά αυτή είχε μια ιδιομορφία:

Αν και πέρασε στην ιδιοκτησία της Unilever, η Ben & Jerry’s διατήρησε μια ανεξάρτητη εταιρική δομή σε ό,τι αφορά την κοινωνική αποστολή, τις αξίες και τις δημόσιες τοποθετήσεις της. Έχει το δικό της ανεξάρτητο Board of Directors που προστατεύει την «κοινωνική αποστολή» της εταιρείας (κοινωνική δικαιοσύνη, περιβάλλον, δικαιώματα μειονοτήτων).

Η Unilever έχει τον πλήρη έλεγχο στα οικονομικά/επιχειρησιακά ζητήματα, αλλά σε θέματα ηθικής και πολιτικής ταυτότητας η Ben & Jerry’s διατηρεί σημαντική αυτονομία.