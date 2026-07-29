«Πάω διακοπές»: Παραίτηση Αυγερινού με αιχμές από τη θέση εκπροσώπου Τύπου του κόμματος Καρυστιανού

Ορισμός νέου εκπροσώπου Τύπου στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», αναμένεται τις επόμενες ημέρες, μετά από την παραίτηση, σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου, του Θανάση Αυγερινού.



Ο ίδιος κάνει λόγο σε ανάρτηση στο Facebook για τη λειτουργία εντός του κόμματος ενός «παράλληλου Γραφείου Τύπου», του οποίου τη σύνθεση, όπως γράφει, δεν γνωρίζει.

Μιλάει για «ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες των διαδρόμων» και καταλήγει λέγοντας «προς το παρόν επιλέγω να πάω μερικές ημέρες διακοπές...», αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για το μέλλον του στο Κίνημα.

Η ανάρτησή του έχει ως εξής:

«Ενημερώνω φίλους και συνοδοιπόρους, γνωστούς και αγνώστους, συναδέλφους και συναγωνιστές (οι εχθροί τα ξέρουν ήδη) ότι εδώ και πολλές ημέρες δεν έχω ουδεμία ευθύνη για την επικοινωνιακή δραστηριότητα της «ΕΛΠΙΔΑΣ για τη Δημοκρατία», ούτε έχω πλέον την εκπροσώπησή της στα ΜΜΕ. Όπως πληροφορήθηκα εκ των υστέρων, τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί εντός του Κινήματος ένα παράλληλο Γραφείο Τύπου, του οποίου τη σύνθεση δεν γνωρίζω. Οι ύποπτοι και φυτευτοί «συμβουλάτορες» των διαδρόμων είναι πάντα πρόβλημα για οποιονδήποτε συλλογικό σχηματισμό, πολύ περισσότερο για ένα Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών, που φιλοδοξεί να παρέμβει δραστικά για να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες και τις εναλλακτικές λύσεις ώστε να έρθουν επιτέλους οι πολίτες στην εξουσία και η δημοκρατία μας να λειτουργήσει.

Καθείς αναλαμβάνει τις ευθύνες του για τις πράξεις και τις παραλείψεις του, προπαντός για τις εξετάσεις, που επιλέγει να δώσει. Καθείς εφ' ω ετάχθη, λοιπόν. Προς το παρόν επιλέγω να πάω μερικές ημέρες διακοπές...»

«Η είσοδος στη Βουλή είναι η αρχή»

Την ίδια ώρα, η Μαρία Καρυστιανού περιόδευσε στη Λάρισα, όπου παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες του κόμματος, δίνοντας έμφαση στη Δικαιοσύνη, τη λογοδοσία και τη διαφάνεια στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος.

«Η είσοδος στη Βουλή είναι η αρχή. Τελικός σκοπός είναι να έρθει ο λαός στην εξουσία», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, έκανε λόγο για «λασπολογία» σε βάρος της, ενώ υποστήριξε ότι τα διαχρονικά προβλήματα της χώρας παραμένουν άλυτα λόγω έλλειψης πολιτικής βούλησης.

Συνάντηση της Μαρίας Καρυστιανού με τον δήμαρχο Λαρισαίων, Θανάση Μαμάκο/Πηγή φωτό larissanet

Μιλώντας στο Ράδιο ΕΝΑ, εξήγησε ότι οι περιοδείες του κινήματος έχουν στόχο την άμεση επαφή με τις τοπικές κοινωνίες και την καταγραφή των προβλημάτων τους.



«Θέλουμε να επισκεφθούμε τις περιοχές, να μιλήσουμε με τους ανθρώπους και να μάθουμε από πρώτο χέρι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ώστε και οι θέσεις μας να είναι στοχευμένες», είπε.

