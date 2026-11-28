Την παραίτησή του από τη θέση του υφυπουργού Εσωτερικών έκανε γνωστή μέσω ανάρτησής του, το Σάββατο (28/11) ο Βαγγέλης Λιάκος, μετά το μπαράζ καταγγελιών για την υπόθεση απευθείας αναθέσεων στα συγγενικά του πρόσωπα.

Η απόφαση του βουλευτή Δυτικής Αττικής της ΝΔ έρχεται σε αντιδιαστολή με τη στάση που κρατούσε ο ίδιος μέχρι πριν από λίγα 24ωρα όταν επέμενε ότι δεν υπάρχει λόγος παραίτησης (όπως άλλωστε υποστήριζαν και από την κυβέρνηση).

Πάντως, το κλίμα είχε ήδη βαρύνει πολύ καθώς παρά την κυβερνητική ομπρέλα ότι δεν υπάρχει «οικογενειακή ευθύνη», βουλευτές και στελέχη του κυβερνώντος κόμματος έπαιρναν αποστάσεις, τόσο δημόσια όσο και σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις, από το ζήτημα που είχε ανακύψει.

Επισημαίνεται δε, ότι -όπως είχε γράψει ο FLASH- στο πρόσφατο Υπουργικό Συμβούλιο, το θέμα Λιάκου είχε αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης σε «πηγαδάκια» απ’ όπου έβγαινε ένα κλίμα δυσαρέσκειας για τους χειρισμούς του πρώην υφυπουργού. Επιπλέον, και η πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξη του Βαγγέλη Λιάκου μόνο ικανοποίηση δεν έφερε στο κυβερνητικό στρατόπεδο.

«Έπραξε το σωστό» λέει το Μαξίμου

Κυβερνητικές πηγές σχολιάζοντας την απόφαση του πρώην υφυπουργού ανέφεραν ότι έπραξε το σωστό για τον ίδιο και την παράταξη, με βάση την εξέλιξη της υπόθεσης. Μάλιστα, υπογραμμίζεται πως αυτή η εξέλιξη δεν αλλάζει τη στάση της κυβέρνησης πως σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει ζήτημα οικογενειακής ευθύνης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Βαγγέλη Λιάκου:

«Μπήκα στην πολιτική καθαρός, είμαι καθαρός και θα παραμείνω καθαρός. Από την πρώτη στιγμή έχω δηλώσει, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ότι ουδέποτε είχα οποιαδήποτε συμμετοχή στις επαγγελματικές δραστηριότητες των αδελφών μου και ότι δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη.

Το τελευταίο διάστημα δέχομαι μια ανήθικη και χυδαία επίθεση, που με πλήγωσε βαθιά, αλλά δεν με κάμπτει, γιατί για εμένα η τιμή, η υπόληψη, η διαφάνεια και η νομιμότητα θα υπερισχύουν πάντα.

Υπέβαλα σήμερα την παραίτησή μου από τη θέση του Υφυπουργού Εσωτερικών στον Πρωθυπουργό, τον οποίο και ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανε, με την ελπίδα ότι θα σταματήσει αυτή η προεκλογική ανθρωποφαγία, ενώ θα συνεχίσω τον δικαστικό και πολιτικό αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση και την αποκάλυψη αυτής της σκευωρίας.

Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους αυτούς που με στήριξαν αυτές τις μέρες και ιδιαίτερα τους συνεργάτες μου, τις συμπολίτισσές μου και τους συμπολίτες μου στη Δυτική Αττική.

Η πολιτική για εμένα είναι συνυφασμένη με την προσφορά και μόνο. Και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ».