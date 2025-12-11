«Παρακαλώ, μη με αγγίζετε»: Σκάνδαλο στην Πολωνία - Γερουσιαστής κινήθηκε κατά δημοσιογράφου

Στην Πολωνία, μια συζήτηση δημοσιογράφου με έναν γερουσιαστή μετατράπηκε ξαφνικά σε σκάνδαλο.

Η αντιπαράθεση ξέσπασε στους διαδρόμους του πολωνικού κοινοβουλίου (Sejm) κατά τη διάρκεια συζήτησης σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και την υποτιθέμενη απουσία της Πολωνίας από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Σε κάποιο σημείο, ο γερουσιαστής του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης PiS (Νόμος και Δικαιοσύνη), Wojciech Skurkiewicz, εμφανώς εκνευρισμένος, άπλωσε το χέρι του προς τον λαιμό της δημοσιογράφου του TVP, Justyna Dobrosz-Oracz, προσπαθώντας να κλείσει το μικρόφωνό της.

«Παρακαλώ, μη με αγγίζετε» του ζήτησε η δημοσιογράφος την ώρα που ο γερουσιαστής την άγγιζε στον λαιμό μπροστά στην κάμερα που έγραφε.

Η δημοσιογράφος Justyna Dobrosz-Oracz εξέφρασε την έκπληξή της που οι πολιτικοί του PiS δεν επέκριναν αυτή την εξέλιξη, παρόλο που για χρόνια κατηγορούσαν τον Ντόναλντ Τουσκ για την επανεκκίνηση των σχέσεων με τη Ρωσία, σύμφωνα με τη στρατηγική της διοίκησης του τότε Προέδρου των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα.

«Μην συμπεριφέρεστε σαν να έχετε ένα φυστίκι στο κεφάλι σας και όχι μυαλό...» είπε κάποια στιγμή ο Wojciech Skurkiewicz. Η Dobrosz-Oracz παραπονέθηκε ότι ο πολιτικός δεν ήθελε να απαντήσει συγκεκριμένα στην ερώτησή της, αλλά προσπαθούσε να δημιουργήσει την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, και όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν υπεύθυνη για το σχέδιο τερματισμού του πολέμου, το οποίο ήταν δυσμενές για την Ουκρανία.

«Λυπηθείτε τη διάνοια της Πολωνίας, είναι πραγματικά έξυπνοι», πρόσθεσε η ίδια.

«Κάνετε τα πάντα...» άρχισε ο γερουσιαστής του PiS, και στη συνέχεια άρπαξε το μικρόφωνο που η δημοσιογράφος του TVP Info είχε στερεώσει στο σακάκι της. Εξήγησε ότι ήθελε να το κλείσει.