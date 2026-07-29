Η Αθηνά Οικονομάκου συνεχίζει να μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της μέσα από τα social media, όπου συγκεντρώνει χιλιάδες σχόλια από τους διαδικτυακούς της φίλους. Ανάμεσα στα μηνύματα αγάπης, όμως, δεν λείπουν και οι ειρωνικές τοποθετήσεις.

Αυτή τη φορά, η ηθοποιός αποφάσισε να απαντήσει δημόσια σε ένα σχόλιο που έγινε κάτω από φωτογραφία της, επιλέγοντας έναν τρόπο που συνδύαζε χιούμορ και σαφή διάθεση να βάλει όρια.

Η απάντηση στο ειρωνικό σχόλιο

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας χρήστης χαρακτήρισε την Αθηνά Οικονομάκου ως μία από τις πιο όμορφες Ελληνίδες. Λίγο αργότερα, άλλος σχολιαστής απάντησε ειρωνικά, γράφοντας πως ο πρώτος «πρέπει να επισκεφθεί οφθαλμίατρο».

Η ηθοποιός δημοσίευσε το συγκεκριμένο σχόλιο στο προφίλ της και απάντησε με τη φράση:

«Τι σας έλεγα; Δεν μελετάγα κάτι άλλο; Να την η γλυκιά φίλη μας. Παρακαλώ να αποχωρήσετε».

Η αντίδρασή της συγκέντρωσε αμέσως δεκάδες σχόλια, με πολλούς followers να επικροτούν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την κατάσταση.

Το μήνυμα προς τους followers της

Στη συνέχεια, η Αθηνά Οικονομάκου θέλησε να ξεκαθαρίσει ποιο είναι το κλίμα που επιθυμεί να υπάρχει στη διαδικτυακή της κοινότητα.

«Σε αυτό το προφίλ, κορίτσια και αγόρια μου, υπερισχύει η αγάπη, το φως και η χαρά!! Και δόξα τω Θεώ είμαστε πολλοί – πάρα πολλοί!», έγραψε, στέλνοντας το μήνυμά της απέναντι στην τοξικότητα που συχνά εμφανίζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.