Παρακολούθησε άσκηση εν πλω από το υποβρύχιο «Πιπίνος» ο Νίκος Δένδιας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας παρακολούθησε την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, την άσκηση «Περισκόπιο» του Πολεμικού Ναυτικού.



Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας αναφέρει ότι παρακολούθησε εν πλω από το υποβρύχιο «Πιπίνος», μαζί τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη, τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον αρχηγό ΓΕΝ αντιναύαρχο Δημήτριο - Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ, την άσκηση «Περισκόπιο» του Πολεμικού Ναυτικού.



Ο Νίκος Δένδιας συνοδεύει την ανάρτησή του με τέσσερις φωτογραφίες από το υποβρύχιο.

Εν πλω στο υποβρύχιο «ΠΙΠΙΝΟΣ», μαζί με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Α. Δαβάκη @adavakis, τον Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δ. Χούπη και τον Α/ΓΕΝ Αντιναύαρχο Δ.Ε. Κατάρα ΠΝ, για την παρακολούθηση της Άσκησης «Περισκόπιο» του Πολεμικού Ναυτικού @NavyGR.#hellenicnavy pic.twitter.com/PJ9v2j6q5m — Nikos Dendias (@NikosDendias) December 11, 2025