Παρακολούθησε άσκηση εν πλω από το υποβρύχιο «Πιπίνος» ο Νίκος Δένδιας
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας παρακολούθησετην άσκηση «Περισκόπιο» του Πολεμικού Ναυτικού.
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας παρακολούθησε την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, την άσκηση «Περισκόπιο» του Πολεμικού Ναυτικού.
Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας αναφέρει ότι παρακολούθησε εν πλω από το υποβρύχιο «Πιπίνος», μαζί τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη, τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον αρχηγό ΓΕΝ αντιναύαρχο Δημήτριο - Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ, την άσκηση «Περισκόπιο» του Πολεμικού Ναυτικού.
Ο Νίκος Δένδιας συνοδεύει την ανάρτησή του με τέσσερις φωτογραφίες από το υποβρύχιο.