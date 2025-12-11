Πολιτική Νίκος Δένδιας Πολεμικό Ναυτικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Άμυνα Ένοπλες Δυνάμεις

Παρακολούθησε άσκηση εν πλω από το υποβρύχιο «Πιπίνος» ο Νίκος Δένδιας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας παρακολούθησετην άσκηση «Περισκόπιο» του Πολεμικού Ναυτικού.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας παρακολούθησε την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, την άσκηση «Περισκόπιο» του Πολεμικού Ναυτικού.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας αναφέρει ότι παρακολούθησε εν πλω από το υποβρύχιο «Πιπίνος», μαζί τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη, τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον αρχηγό ΓΕΝ αντιναύαρχο Δημήτριο - Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ, την άσκηση «Περισκόπιο» του Πολεμικού Ναυτικού.

Ο Νίκος Δένδιας συνοδεύει την ανάρτησή του με τέσσερις φωτογραφίες από το υποβρύχιο.

