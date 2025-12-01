Παράκτιες περιοχές του Ντουμπρόβνικ πνίγηκαν στα σκουπίδια - Εκτιμάται ότι προήλθαν από την Αλβανία

Με τόνους σκουπιδιών που είχαν παρασυρθεί λόγω καταιγίδας από την Αλβανία βρέθηκε αντιμέτωπο το Ντουμπρόβνικ, στην Κροατία, γνωστό και ως «Μαργαριτάρι της Αδριατικής», που αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς στα Βαλκάνια.

Μια καταιγίδα στην Αδριατική Θάλασσα μετέφερε, μέσα από τα ισχυρά νότια ρεύματα, τόνους σκουπιδιών σε δύο σημαντικά τουριστικά αξιοθέατα: την παραλία Μπάνιε και την Παλιά Πόλη, όπως δήλωσε τοπικός αξιωματούχος στους The New York Times.

«Με βάση τις ετικέτες και τα υλικά που βρέθηκαν, η συντριπτική πλειοψηφία των συντριμμιών φαίνεται να προέρχεται από την Αλβανία», δήλωσε Μαρίγια Πάγιτς Μπάτσιτς, εκπρόσωπος του Ντουμπρόβνικ.

Ο δήμαρχος Μάτο Φράνκοβιτς του Ντουμπρόβνικ δήλωσε ότι όλες οι υπηρεσίες της πόλης, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων στην καθαριότητα και των λιμενικών υπαλλήλων, συμμετείχαν στην επιχείρηση καθαρισμού η οποία διήρκησε 2-3 ημέρες. Από την ακτογραμμή απομακρύνθηκαν πλαστικά, μέταλλα, ακόμα και ιατρικά απόβλητα.

Ωστόσο σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο. Το αντίθετο μάλιστα. Συνεργεία καθαρισμού έχουν αποκτήσει μεγάλη εμπειρία, καθώς η Αδριατική εδώ και χρόνια «ξεφορτώνει »τόνους σκουπιδιών στις ακτές του Ντουμπρόβνικ, με ντόπιους να αναφέρουν ότι έχουν βρεθεί αντιμέτωποι ακόμα και με νεκρά ζώα.

Ο δήμαρχος Φράνκοβιτς δήλωσε ότι το υπουργείο εξωτερικών της Κροατίας βρισκόταν εδώ και καιρό σε συνομιλίες με την Αλβανία επειδή «γνωρίζουμε από πού προέρχονται τα σκουπίδια».

Είπε ακόμη ότι το υπουργείο είχε προσφέρει οικονομική βοήθεια στην Αλβανία για να τη βοηθήσει να διαχειριστεί τα σκουπίδια της χώρας. «Βλέπουμε μόνο τα σκουπίδια που φτάνουν στην επιφάνεια, αλλά μια ανησυχητική ποσότητα βυθίζεται και παραμένει στον πυθμένα της θάλασσας», είπε.