Παραλίγο τραγωδία στο Ηράκλειο: Βρέφος 11 μηνών κατάπιε ελατήριο από στυλό

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν ένα βρέφος μόλις 11 μηνών κατάπιε ελατήριο από στυλό, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί εκτίμησαν την κατάστασή του και έκριναν ότι απαιτείται εξειδικευμένη αντιμετώπιση. Για τον λόγο αυτό διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Στην Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική του νοσοκομείου, η ιατρική ομάδα προχώρησε με επιτυχία στην αφαίρεση του μεταλλικού ελατηρίου, αποτρέποντας σοβαρές επιπλοκές που θα μπορούσαν να προκύψουν από την παρουσία του ξένου σώματος στον οργανισμό του παιδιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του βρέφους δεν εμπνέει ανησυχία και αναμένεται να αναρρώσει πλήρως, χάρη στην έγκαιρη μεταφορά του και την άμεση παρέμβαση των γιατρών.