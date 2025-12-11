Παραλίγο ατύχημα με τον «Κίμωνα» στο Λοριάν: Σκάφος πήγε να συγκρουστεί με τη φρεγάτα Belharra

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης, 9 Δεκεμβρίου 2025, στις εγκαταστάσεις της Naval Group στο Λοριάν της Βρετάνης, καθώς ένα ακυβέρνητο ταχύπλοο παραλίγο να προκαλέσει ατύχημα, καθώς πήγε να συγκρουστεί με την υπό παράδοση ελληνική φρεγάτα Belharra «Κίμων», λίγες ημέρες πριν παραδοθεί στο Πολεμικό μας Ναυτικό.

Το περιστατικό συνέβη στον ποταμό Scorff, ο οποίος εκβάλλει στο λιμάνι του Λοριάν. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα lemarin.ouest.fr, ένα σκάφος περίπου 13 μέτρων του οποίου είχαν σπάσει οι κάβοι πρόσδεσης για άγνωστους λόγους, παρασύρθηκε από το ρεύμα. Το σκάφος εισήλθε στην περιοχή του ποταμού που είναι αποκλειστικά δεσμευμένη για τις εγκαταστάσεις του ναυπηγικού κολοσσού Naval Group.

Κατά την πορεία του, το ακυβέρνητο σκάφος, το οποίο έπλεε χωρίς έλεγχο, βρέθηκε σε άμεση γειτνίαση με την ελληνική φρεγάτα και, σύμφωνα με πληροφορίες της Ouest-France, απείλησε να συγκρουστεί με το στρατιωτικό πλοίο που βρισκόταν στην αποβάθρα.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων δυτών από την πυροσβεστική υπηρεσία του Λοριάν και από το ναυπηγείο, καθώς και λιμενικοί. Οι πυροσβέστες, χρησιμοποιώντας φουσκωτή βάρκα και με τη βοήθεια του ιδιοκτήτη που εντοπίστηκε, κατάφεραν να επέμβουν. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, το σκάφος μπλέχτηκε προσωρινά στους σημαντήρες που περιέβαλλαν τη φρεγάτα.

Μετά από μιάμιση ώρα επέμβασης, το παρασυρόμενο σκάφος ρυμουλκήθηκε με ασφάλεια στη μαρίνα του Lorient Centre. Το περιστατικό έληξε το μεσημέρι, χωρίς να σημειωθούν περαιτέρω ζημιές στην ελληνική φρεγάτα ή στο περιβάλλον.

Παραδίδεται στις 18 Δεκεμβρίου

Ο «Κίμωνας» τυπικά ανήκει ακόμα στην Naval Group. Στις 18 Δεκεμβρίου έχει προγραμματιστεί η τελετή για την ύψωση της ελληνικής σημαίας και η επίσημη ονοματοδοσία του, κάτι που θα σημάνει την ένταξή του στον στόλο του Πολεμικού Ναυτικού.