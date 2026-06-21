Παραλίγο τραγωδία στο Κορωπί: Αυτοκίνητο παρέσυρε παιδί με ποδήλατο που πήγαινε ανάποδα

Παραλίγο να σημειωθεί σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο Κορωπί, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε παιδί που κινούνταν με ποδήλατο σε αντίθετη κατεύθυνση σε μονόδρομο.

Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή 19 Ιουνίου και, σύμφωνα με βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας και αναρτήθηκε στα social media, μια ομάδα παιδιών κινούνταν με τα ποδήλατά τους ανεξέλεγκτα, παραβιάζοντας τη φορά κυκλοφορίας στην οδό Π. Μελά. Φτάνοντας στη διασταύρωση με την οδό Γεώργα, επιχείρησαν να περάσουν κάθετα τον δρόμο.

Εκείνη τη στιγμή διερχόταν ΙΧ αυτοκίνητο, με την οδηγό να μην έχει ουσιαστικά περιθώριο αντίδρασης. Το όχημα χτύπησε τη ρόδα του πρώτου ποδηλάτου, με αποτέλεσμα το παιδί να πέσει στο οδόστρωμα. Ευτυχώς, ο ανήλικος τραυματίστηκε ελαφρά, με μώλωπες και μικροτραυματισμούς.

Σε κατάσταση σοκ βρέθηκε και η οδηγός, όπως περιγράφει κάτοικος της περιοχής στο notia.gr: «Περνούσα από εκεί και είδα ένα παιδάκι πεσμένο κάτω, μετά κατέβηκε η κυρία και φώναζε και κατάλαβα τι είχε γίνει. Ήταν σε μεγάλο σοκ».