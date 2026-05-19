Παραλήρημα από την Άγκυρα με... Τριπολιτσά για τη Γενοκτονία των Ποντίων: «Διέπραξαν σφαγή»

Για αβάσιμους ισχυρισμούς κάνει λόγο η Άγκυρα με αφορμή τις εκδηλώσεις μνήμης της 19ης Μαΐου στην Ελλάδα για την γενοκτονία των Ποντίων.



Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγορεί την Αθήνα ότι «εργαλειοποιεί την ιστορία για πολιτικούς λόγους και ότι προωθεί νομικά αβάσιμες κατηγορίες κατά της Τουρκίας.



Στην ανακοίνωση, το τουρκικό ΥΠΕΞ υποστηρίζει ότι η 19η Μαΐου 1919 η ημέρα αποβίβασης του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ στη Σαμψούντα σηματοδοτεί την έναρξη του τουρκικού εθνικού αγώνα απέναντι στις «δυνάμεις κατοχής», μεταξύ των οποίων κατονομάζεται και η Ελλάδα.



Η Άγκυρα απορρίπτει πλήρως τις αναφορές της Ελλάδας στη Γενοκτονία των Ποντίων, κάνοντας λόγο για «αβάσιμους ισχυρισμούς χωρίς νομικό υπόβαθρο ενώ επικρίνει και το γεγονός ότι, οι σχετικές αναφορές διδάσκονται στα ελληνικά σχολεία.



Παράλληλα, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών , υποστηρίζει ότι η Ελλάδα επιχειρεί να συγκαλύψει «εγκλήματα και ωμότητες» που διαπράχθηκαν κατά την εκστρατεία στη Μικρά Ασία στο όνομα της Μεγάλης Ιδέας.



Γίνεται επίσης αναφορά στη Σφαγή της Τριπολιτσάς το 1821 και στα γεγονότα της Σμύρνης το 1919.



Η ανακοίνωση καταλήγει με έκκληση προς την Ελλάδα «να μην παραχαράσσει την ιστορία και να μην αναμοχλεύει εχθρότητα», αλλά να κινηθεί προς την κατεύθυνση της «ειρήνης και συνεργασίας» στις διμερείς σχέσεις.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ





«Η 19η Μαΐου 1919, κατά την οποία ο ιδρυτής της Δημοκρατίας της Τουρκίας, ο Μεγάλος Ηγέτης Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα και ξεκίνησε τον εθνικό μας αγώνα κατά των δυνάμεων κατοχής —στις οποίες συγκαταλεγόταν και η Ελλάδα— γιορτάζεται με ενθουσιασμό από το τουρκικό έθνος στο πλαίσιο της “Ημέρας Μνήμης του Ατατούρκ, Νεολαίας και Αθλητισμού”.



Η Ελλάδα, με τη νομοθεσία που υιοθέτησε το 1994 σχετικά με τους ισχυρισμούς περί “Πόντου”, προβάλλει αβάσιμες κατηγορίες κατά της χώρας μας χωρίς νομικό έρεισμα, επεκτείνοντας συνεχώς αυτούς τους αβάσιμους ισχυρισμούς και διδάσκοντάς τους ακόμη και ως μάθημα στα παιδιά στα δημοτικά και γυμνάσια σε όλη τη χώρα μέσω εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας.



Η Ελλάδα, της οποίας η απόπειρα κατοχής για την υλοποίηση της “Μεγάλης Ιδέας” απέτυχε, προσπαθεί να συγκαλύψει την ήττα που υπέστη και τα σοβαρά εγκλήματα αγριότητας που διέπραξε, επαναφέροντας στην επικαιρότητα τους αβάσιμους ισχυρισμούς περί “Πόντου” εναντίον της χώρας μας. Τα εγκλήματα πολέμου και οι ωμότητες που διέπραξε ο ελληνικός στρατός έχουν καταγραφεί τόσο στις εκθέσεις της Διασυμμαχικής Ερευνητικής Επιτροπής όσο και στο άρθρο 59 της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάνης.



Οι ελληνικές αρχές πρέπει να πάψουν να εργαλειοποιούν την ιστορία για πολιτικούς λόγους και να θυμηθούν όχι μόνο τα εγκλήματα αγριότητας που διαπράχθηκαν κατά των Τούρκων και άλλων εθνοτικών ομάδων, αρχής γενομένης από τη σφαγή της Τριπολιτσάς το 1821, αλλά και τις ωμότητες που διαπράχθηκαν κατά των Τούρκων και άλλων εθνοτικών ομάδων στη Δυτική Ανατολία, οι οποίες ξεκίνησαν με την απόβαση στη Σμύρνη στις 15 Μαΐου 1919.



Καλούμε την Ελλάδα, αντί να διαστρεβλώνει τα γεγονότα και να αναμοχλεύει εχθρότητα από την ιστορία, να υιοθετήσει μια στάση που θα ενισχύει τις διμερείς μας σχέσεις μέσα σε πνεύμα ειρήνης και συνεργασίας».