Παράλληλη ασφάλιση: Πώς οι εργαζόμενοι με «μπλοκάκι» μπορούν να αποφύγουν έξτρα χρεώσεις από ΕΦΚΑ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών για χιλιάδες εργαζόμενους που συνδυάζουν μισθωτή εργασία με δραστηριότητα μέσω «μπλοκακίου», με τα νέα ειδοποιητήρια του e-ΕΦΚΑ να έχουν ήδη αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του φορέα.

Η εκκαθάριση αφορά το ασφαλιστικό έτος 2025 και καλύπτει ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες που παράλληλα εργάζονται ως μισθωτοί. Στην πράξη, ο ΕΦΚΑ προχωρά σε συμψηφισμό των ασφαλιστικών εισφορών που παρακρατήθηκαν μέσω της μισθωτής εργασίας με τις ελάχιστες υποχρεωτικές εισφορές που προβλέπονται για τη μη μισθωτή δραστηριότητα.

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να δουν τα εκκαθαριστικά μέσω της υπηρεσίας «Εισφορές Μη Μισθωτών» στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ, χρησιμοποιώντας κωδικούς Taxisnet και ΑΜΚΑ.

Ποιοι κινδυνεύουν με πρόσθετες εισφορές

Συμπληρωματικές χρεώσεις προκύπτουν κυρίως για όσους εμφανίζουν χαμηλές μικτές αποδοχές από τη μισθωτή εργασία – συνήθως κάτω από τα 1.200 ευρώ – καθώς και για ασφαλισμένους που έχουν επιλέξει υψηλότερη ασφαλιστική κατηγορία για τη δραστηριότητα με «μπλοκάκι».

Για τους συγκεκριμένους ασφαλισμένους, η πρώτη δόση των επιπλέον εισφορών θα πρέπει να καταβληθεί έως τις 29 Μαΐου.

Αντίθετα, όσοι μέσω της μισθωτής τους απασχόλησης καλύπτουν ήδη πλήρως τις ελάχιστες ασφαλιστικές υποχρεώσεις, θα δουν μηδενικό εκκαθαριστικό χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προκύπτει μόνο εισφορά υπέρ ανεργίας ύψους 120 ευρώ ετησίως.

Ποιοι επηρεάζονται περισσότερο

Η διαδικασία αφορά κυρίως εργαζόμενους με παράλληλη δραστηριότητα, όπως έμμισθους δικηγόρους, εργαζόμενους με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, μέλη διοικητικών συμβουλίων με αμοιβές, καθηγητές, ειδικούς συμβούλους, μετακλητούς υπαλλήλους αλλά και γενικότερα όσους διατηρούν «μπλοκάκι» παράλληλα με μισθωτή εργασία.

Τα λάθη στα ειδοποιητήρια

Η φετινή εκκαθάριση συνοδεύτηκε πάντως και από αρκετές αστοχίες, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίστηκαν προβλήματα στην απεικόνιση ασφαλιστικών εισφορών λόγω μεταφοράς δεδομένων στο νέο πληροφοριακό σύστημα αλλά και αλλαγών στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ).

Τα περισσότερα προβλήματα φαίνεται να αφορούν ασφαλισμένους σε τράπεζες και μέσα ενημέρωσης, όπου καταγράφηκαν αποκλίσεις στις ασφαλιστικές κρατήσεις.

Η διοίκηση του ΕΦΚΑ διαβεβαιώνει ότι οι διορθώσεις θα ολοκληρωθούν μέσα στις επόμενες ημέρες, με νέα ειδοποιητήρια να αναρτώνται για όσους επηρεάζονται.

Για τον λόγο αυτό, ειδικοί συμβουλεύουν όσους βλέπουν υπερβολικές ή προφανώς λανθασμένες χρεώσεις να μην προχωρήσουν άμεσα σε πληρωμή πριν ολοκληρωθεί ο επανέλεγχος.

Πώς μπορούν να αποφύγουν έξτρα επιβαρύνσεις

Το βασικό σημείο που πρέπει να προσέξουν οι ασφαλισμένοι είναι εάν οι εισφορές που ήδη παρακρατούνται μέσω της μισθωτής εργασίας καλύπτουν το ελάχιστο ασφαλιστικό όριο που απαιτείται και για τη δραστηριότητα με «μπλοκάκι».

Όταν οι μικτές αποδοχές είναι υψηλότερες και οι εργοδοτικές κρατήσεις επαρκούν, τότε συνήθως δεν προκύπτει νέα χρέωση.

Αντίθετα, όσοι έχουν χαμηλότερους μισθούς ή έχουν επιλέξει μεγαλύτερη ασφαλιστική κατηγορία στη μη μισθωτή δραστηριότητα επιβαρύνονται με τη διαφορά.

Παράδειγμα αποτελεί εργαζόμενος σε εταιρεία με μικτές αποδοχές 1.450 ευρώ, ο οποίος διατηρεί και ατομική δραστηριότητα. Αν οι κρατήσεις της μισθωτής εργασίας δεν καλύπτουν πλήρως την ασφαλιστική κατηγορία που έχει επιλέξει ως ελεύθερος επαγγελματίας, τότε μετά την εκκαθάριση μπορεί να εμφανιστεί χρεωστικό υπόλοιπο, για παράδειγμα 240 ευρώ, το οποίο εξοφλείται σε έξι μηνιαίες δόσεις.

Αντίθετα, ένας δικηγόρος με πάγια αντιμισθία που καλύπτει ήδη μέσω μισθωτής εργασίας τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις μπορεί να δει μηδενική εκκαθάριση χωρίς επιπλέον εισφορές.

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις πιστωτικής εκκαθάρισης. Για παράδειγμα, μισθωτός με «μπλοκάκι» που έχει καταβάλει υψηλότερες εισφορές από όσες απαιτούνταν, μπορεί να εμφανίζει πιστωτικό υπόλοιπο και να δικαιούται επιστροφή χρημάτων ή συμψηφισμό με μελλοντικές υποχρεώσεις.

Τι ισχύει για τις επιστροφές

Όσοι εμφανίζουν πιστωτικό υπόλοιπο θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση επιστροφής μέσω των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ. Εάν δεν υποβληθεί αίτηση, το ποσό παραμένει ως πιστωτικό υπόλοιπο και συμψηφίζεται αυτόματα με επόμενες εισφορές.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες ή ρυθμισμένες οφειλές στο ΚΕΑΟ, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις προηγείται αυτόματος συμψηφισμός με τα υφιστάμενα χρέη και μόνο το υπόλοιπο – εφόσον υπάρχει – επιστρέφεται στον ασφαλισμένο.

Νέο μοντέλο εκκαθάρισης

Παράλληλα, το υπουργείο Εργασίας και ο ΕΦΚΑ σχεδιάζουν νέο σύστημα αυτοματοποιημένων διασταυρώσεων, ώστε οι εκκαθαρίσεις να πραγματοποιούνται πλέον ανά δίμηνο και όχι μία φορά τον χρόνο.

Στόχος είναι οι ασφαλισμένοι να ενημερώνονται πολύ νωρίτερα για τυχόν χρεώσεις ή επιστροφές, περιορίζοντας τα λάθη αλλά και τις μεγάλες ετήσιες επιβαρύνσεις που συχνά προκαλούν αιφνιδιασμό στην αγορά.