Στους δρόμους θα βρεθούν εργαζόμενοι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με σωματεία, εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες να προετοιμάζουν τη μεγάλη πανελλαδική απεργία που έχει κηρυχθεί για την την Τετάρτη (25/11).

Την ίδια ώρα, με βάση τις αποφάσεις των εργαζομένων θα υπάρξουν σημαντικές ανατροπές στις μετακινήσεις του επιβατικού κοινού σε ολόκληρη τη χώρα, επηρεάζοντας τη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών, την ακτοπλοΐα, αλλά και την εκπαιδευτική κοινότητα.

Eurokinissi

Ποιες ώρες θα κινηθεί το Μετρό

Όσον αφορά το Μετρό της Αθήνας, οι εργαζόμενοι έχουν εξαγγείλει δύο στάσεις εργασίας, μέσω του Σωματείου Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών (ΣΕΛΜΑ), προκαλώντας τροποποιήσεις στο ωράριο λειτουργίας του μέσου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής προγραμματισμό, η πρώτη στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί από την έναρξη της πρωινής βάρδιας έως τις 09:00, ενώ η δεύτερη θα ξεκινήσει στις 18:00 και θα διαρκέσει έως τη λήξη της κυκλοφορίας.

Ως εκ τούτου, το Μετρό αναμένεται να εξυπηρετεί το επιβατικό κοινό από τις 09:00 έως τις 18:00.

Τι ισχύει για λεωφορεία, τρόλεϊ, Ηλεκτρικό και τραμ

Σε εκκρεμότητα παραμένουν οι τελικές αποφάσεις για τη λειτουργία των υπόλοιπων μέσων μαζικής μεταφοράς στην πρωτεύουσα, καθώς δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί όλες οι ανακοινώσεις των εργαζομένων.

Ειδικότερα, αναμένονται διευκρινίσεις σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων στα λεωφορεία στην απεργιακή κινητοποίηση, καθώς και για το ενδεχόμενο πραγματοποίησης στάσεων εργασίας.

Αντίστοιχα, αναμένεται ενημέρωση για τα τρόλεϊ, τον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο (ΗΣΑΠ) και το τραμ, προκειμένου να αποσαφηνιστεί εάν θα υπάρξουν τροποποιήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια.

Οι τελικές ανακοινώσεις θα καθορίσουν το εύρος των αλλαγών στις αστικές συγκοινωνίες, με τους πολίτες να καλούνται να παρακολουθούν τις σχετικές ενημερώσεις πριν από κάθε μετακίνησή τους.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Ακυρώνονται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια

Σημαντικές ανακατατάξεις αναμένονται και στις θαλάσσιες μεταφορές, καθώς τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και ΠΕΝΕΝ έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους στην πανελλαδική απεργία.

Η κινητοποίηση αναμένεται να κρατήσει δεμένα τα πλοία στα λιμάνια την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, με αποτέλεσμα να ανασταλούν τα προγραμματισμένα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

Φωτ.: Eurokinissi

Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει ταξίδια προς νησιωτικούς προορισμούς θα πρέπει να επικοινωνήσουν εγκαίρως με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα ταξιδιωτικά πρακτορεία από τα οποία προμηθεύτηκαν τα εισιτήριά τους, προκειμένου να ενημερωθούν για τις διαδικασίες αλλαγής ημερομηνίας ή επιστροφής χρημάτων.

Ποιοι συμμετέχουν στην απεργία

Η απεργιακή κινητοποίηση αποκτά ευρεία συμμετοχή, καθώς μέχρι στιγμής έχουν δηλώσει ότι θα λάβουν μέρος 28 Εργατικά Κέντρα και 13 Ομοσπονδίες.

Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία για τους εργαζομένους στον δημόσιο τομέα, θέτοντας στο επίκεντρο μια σειρά από οικονομικά, εργασιακά και κοινωνικά ζητήματα.

Στην κινητοποίηση συμμετέχει και η ΟΛΜΕ, απευθύνοντας κάλεσμα στους εκπαιδευτικούς να δώσουν το «παρών» τόσο στην απεργία όσο και στις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.

Μεταξύ των βασικών διεκδικήσεων της Ομοσπονδίας βρίσκονται η άμεση κάλυψη των κενών στη Γενική και Ειδική Αγωγή, η αντιμετώπιση των χαμένων διδακτικών ωρών, η αναστολή των συγχωνεύσεων σχολικών τμημάτων και η ουσιαστική ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων.

Στο διεκδικητικό πλαίσιο των εκπαιδευτικών περιλαμβάνονται επίσης οι ουσιαστικές μισθολογικές αυξήσεις, η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, οι μόνιμοι διορισμοί και η αύξηση των κονδυλίων για τη δημόσια Παιδεία.

Σε περισσότερες από 60 πόλεις οι απεργιακές συγκεντρώσεις

Το απεργιακό σκηνικό θα συμπληρωθεί από συλλαλητήρια και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε περισσότερες από 60 πόλεις της χώρας, με εργαζομένους και εκπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων να προγραμματίζουν μαζικές κινητοποιήσεις.

Στην Αθήνα, η κεντρική απεργιακή συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 10:30 το πρωί στα Προπύλαια, ενώ την ίδια ώρα εργαζόμενοι και διαδηλωτές θα συγκεντρωθούν στη Θεσσαλονίκη, στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Αναλυτικά, οι συγκεντρώσεις στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας έχουν ως εξής: