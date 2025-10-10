Παραλύει η χώρα την Τρίτη (14/10): Απεργία κατά του 13ώρου - Πώς θα κινηθούν Μετρό, ΗΣΑΠ, Τραμ

Σε νέο απεργιακό κλοιό μπαίνει η χώρα την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, ημέρα κατά την οποία θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, που θεσμοθετεί τη 13ωρη εργασία, νομοσχέδιο που πολλά συνδικάτα χαρακτηρίζουν «αντεργατικό».

Μετά την προηγούμενη κινητοποίηση της 1ης Οκτωβρίου, η οποία είχε συγκεντρώσει μαζική συμμετοχή σε όλη τη χώρα, συνδικάτα και εργατικοί φορείς καλούν και πάλι σε δυναμική απεργία. Στην 4ωρη απεργία θα συμμετάσχει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών με αποτέλεσμα τρένα, μετρό και προαστιακός να μην λειτουργούν κανονικά όλες τις ώρες της μέρας.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση 9 σωματείων εργαζομένων στην ΣΤΑΣΥ το Μετρό, ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος και το Τραμ την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, αναμένεται να κινηθούν μεταξύ 9:00 – 17:00.

Αναμένεται ακόμα η ανακοίνωση της Hellenic Train για τις ακυρώσεις δρομολογίων, με ενδεχόμενο πραγματοποίησης κάποιων δρομολογίων με προσωπικό ασφαλείας. Τέλος οι αποφάσεις για το πώς θα κινηθούν τα λεωφορεία αναμένεται να ληφθούν μέχρι την Κυριακή.

«Όχι στο 13ωρο»: ΑΔΕΔΥ και Εργατικό Κέντρο Αθήνας κήρυξαν 24ωρη απεργία

Όπως επισημαίνει η ΑΔΕΔΥ σε ανακοίνωσή της, τα αιτήματά της παραμένουν κυρίαρχα για:

Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο. Απαίτηση για 7ωρο/5ήμερο/35ωρο.

Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

Ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές.

Κατάργηση της εισφοράς 2%.

Ξεπάγωμα της διετίας 2016-2017.

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο.

Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.

Κατάργηση του νέου Πειθαρχικού Δικαίου.

«Η απεργία της 14ης Οκτωβρίου είναι σταθμός στον αγώνα για αξιοπρέπεια, ελεύθερο χρόνο και ζωή με δικαιώματα», αναφέρει η ΑΔΕΔΥ και καλεί όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να δώσουν μαζικό, αποφασιστικό «παρών» στην απεργία και στις συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα.

Η συγκέντρωση στην Αθήνα θα γίνει στις 11:00, στο Σύνταγμα.



Απεργία και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας

Την ίδια ημέρα, το Δ.Σ. του Εργατικού Κέντρου Αθήνας αποφάσισε την προκήρυξη 24ωρης απεργίας, ενώ θα πραγματοποιηθεί και απεργιακή συγκέντρωση στο Σύνταγμα στις 11:00.

«Είναι απαράδεκτο, εν έτη 2025 η κυβέρνηση να μας γυρίζει στον εργασιακό μεσαίωνα όπου οι εργαζόμενοι καλούμαστε να δουλεύουμε νύχτα με νύχτα για να εξασφαλίζουμε την επιβίωσή μας, αφού η ακρίβεια έχει τσακίσει το εισόδημά μας. Αγωνιζόμαστε και υπερασπιζόμαστε τα εργασιακά μας κεκτημένα», τονίζεται στην ανακοίνωση.



Τα αιτήματα του Εργατικού Κέντρου Αθήνας:

