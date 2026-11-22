Η Τετάρτη 25 Νοεμβρίου θα είναι μια μέρα με διαφορετικό ρυθμό για όλους. Η 24η πανελλαδική απεργία φέρνει στους δρόμους εργαζόμενους από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και αλλάζει το πρόγραμμα σε συγκοινωνίες, σχολεία και λιμάνια.

Δημόσιοι υπάλληλοι, μαθητές, εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι από πολλούς ακόμη κλάδους καλούν σε συγκεντρώσεις στα Προπύλαια και στην πλατεία Κλαυθμώνος. Διαδηλώσεις αναμένονται και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Τι ζητά η ΑΔΕΔΥ

Η ΑΔΕΔΥ έχει κηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία για όλο το Δημόσιο και καλεί τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν μαζικά. Στο επίκεντρο της κινητοποίησης βρίσκεται, όπως αναφέρει, «η διεκδίκηση ουσιαστικών παρεμβάσεων και η εφαρμογή πολιτικών που θα αντιμετωπίζουν τα οξυμένα οικονομικά, εργασιακά και κοινωνικά προβλήματα».

Για την ΑΔΕΔΥ, «η απεργία της 25ης Νοεμβρίου αποτελεί ένα σημαντικό σημείο αναφοράς στη συλλογική προσπάθεια για αξιοπρεπείς μισθούς, καλύτερες συνθήκες εργασίας και ισχυρές δημόσιες υπηρεσίες».

Στα βασικά αιτήματα βρίσκονται η αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών και η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού. Ζητούν επίσης αξιοπρεπείς όρους διαβίωσης και εργασίας για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Η συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ έχει οριστεί για τις 10:30 στην πλατεία Κλαυθμώνος.

φωτ.Yannis Kemmos

Οι μαθητές βγαίνουν στους δρόμους

Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας καλεί σε μαζική συμμετοχή στο μαθητικό συλλαλητήριο της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου, στις 10:30, στα Προπύλαια. Καλεί επίσης τα σχολεία της χώρας να προχωρήσουν σε καταλήψεις.

«Απαιτούμε χρηματοδότηση των σχολείων μας, θέλουμε σύγχρονα κτίρια και υποδομές, ελέγχους για την ασφάλεια των σχολικών κτιρίων. Κάθε βδομάδα ένα σχολείο πλημμυρίζει και ένα ταβάνι καταρρέει! Τι περιμένουν πια; Να μας πλακώσουν εμάς τα σχολεία για να εξοικονομούν λεφτά να δίνουν εκατομμύρια σε πολέμους και εξοπλισμούς του ΝΑΤΟ δώρα και φοροαπαλλαγές σε επιχειρηματίες, σε Pizza Fan και χωριάτικα; Δε θα ανεχτούμε να χτίζουν τα κέρδη τους πάνω στα ερείπια των σχολείων μας!», αναφέρει, μεταξύ άλλων, η επιτροπή στην ανακοίνωσή της.

«Γιατί θέλουμε να πάρει τώρα μέτρα η κυβέρνηση ενάντια στην ακρίβεια! Αντί να χαρίζει φόρους σε εφοπλιστές, τζάμπα πετρέλαιο σε βιομηχάνους, να πάρει μέτρα για εμάς και τις οικογένειές μας! Να μειώσει τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και τα κυλικεία, να πάρει μέτρα για να μη μείνουν τα σχολεία μας και τα σπίτια μας χωρίς θέρμανση! Γιατί αμέσως μετά θέλουν να παρουσιάσουν το εφιαλτικό Εθνικό Απολυτήριο δηλαδή τις Τριπλές Πανελλαδικές! Ανοίγουν πόλεμο με όλους τους μαθητές! Δε θέλουμε ζωή σκλαβιά, μια ζωή φροντιστήρια για να δίνουμε Πανελλαδικές εξετάσεις σε Α, Β και Γ ΓΕΛ για να πάρουμε ένα απολυτήριο. Δε θα πουλήσουμε τα όνειρα μας για τη ζωή στα φροντιστήρια», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Eurokinissi

Μαζί τους και οι εκπαιδευτικοί

Στην απεργία συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί. Διαμαρτύρονται για τα κενά στα σχολεία, για τις διαρκείς μετακινήσεις τους από σχολείο σε σχολείο και για τις συγχωνεύσεις τμημάτων, μεταξύ άλλων.

Όπως εξηγούν, σε τάξεις με 25, 26 ή και περισσότερους μαθητές, όπου φοιτούν και παιδιά που χρειάζονται πρόσθετη παιδαγωγική υποστήριξη, η διδασκαλία γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Στις καταγγελίες τους περιλαμβάνονται ακόμη η υποχρηματοδότηση των σχολείων, τα προβλήματα που προέκυψαν μετά την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών και η κατάσταση των σχολικών κτιρίων.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, οι εκπαιδευτικοί διεκδικούν, μεταξύ άλλων:

Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την Παιδεία.

Άμεση κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών με μαζικούς μόνιμους διορισμούς.

Μονιμοποίηση των αναπληρωτών.

Μείωση του αριθμού μαθητών ανά τάξη και κατάργηση των συμπτύξεων τμημάτων.

Ουσιαστική ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής.

Σύγχρονα και ασφαλή σχολικά κτίρια, με ολοκληρωμένους προσεισμικούς ελέγχους και έργα συντήρησης.

Δωρεάν σχολικά γεύματα για όλα τα παιδιά.

Αυξήσεις 20% στους μισθούς και επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

Μέτρα απέναντι στην ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση, με ιδιαίτερη μέριμνα για νεοδιόριστους και αναπληρωτές.

Τερματισμό των πειθαρχικών διώξεων εκπαιδευτικών για τη συμμετοχή τους σε συνδικαλιστικές κινητοποιήσεις.

Eurokinissi

Ποιοι άλλοι συμμετέχουν

Παράλληλα, στην απεργία θα πάρουν μέρος 26 Εργατικά Κέντρα, 12 Ομοσπονδίες και εκατοντάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ανάμεσά τους είναι οι Ομοσπονδίες Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Γάλακτος – Τροφίμων – Ποτών, Λογιστών, Φαρμάκου και Τύπου – Χάρτου.

Απεργιακή απόφαση για τις 25 Νοεμβρίου πήρε και η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ), για όλες τις κατηγορίες πλοίων.

Στο κάλεσμά της σημειώνει: «Παίρνουμε τη σκυτάλη από τη συγκλονιστική και ιστορική απεργιακή μάχη στις 30 Οκτώβρη, που λιμενεργάτες, ναυτεργάτες, μεταλλεργάτες και εργαζόμενοι όλων των κλάδων, σε 113 λιμάνια, σε 21 χώρες, σε 5 ηπείρους, έκαναν σάρκα και οστά τη διεθνιστική αλληλεγγύη και έστειλαν το μήνυμα που ακούστηκε δυνατά από άκρη σε άκρη του πλανήτη: Δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο». Καλεί επίσης όλα τα ναυτεργατικά σωματεία και την ΠΝΟ να προκηρύξουν απεργία. «Να σημάνει γενικός ξεσηκωμός! Να νεκρώσουν οι χώροι δουλειάς, να μη γυρίσει προπέλα, να πλημμυρίσουν οι δρόμοι».

Φωτό: Βασίλης Παπαναστασούλης/Flash.gr

Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

Οι αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας αναμένεται να επηρεαστούν σημαντικά. Έχουν ήδη ανακοινωθεί δύο στάσεις εργασίας στο Μετρό, ενώ οι εργαζόμενοι στα υπόλοιπα μέσα δεν έχουν αποφασίσει ακόμη.

Όσοι σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το Μετρό θα χρειαστεί να οργανώσουν αναλόγως τη μέρα τους, αφού το Σωματείο Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών (ΣΕΛΜΑ) αποφάσισε δύο διακοπές κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα, οι συρμοί δεν θα κινούνται:

Από την έναρξη της πρωινής βάρδιας έως τις 09:00.

Από τις 18:00 έως το τέλος της ημερήσιας λειτουργίας.

Για τα λεωφορεία, τα τρόλεϊ, τον Ηλεκτρικό και το τραμ το τοπίο παραμένει ανοιχτό, καθώς δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη το τελικό πλαίσιο συμμετοχής των εργαζομένων. Οι αποφάσεις αναμένονται το επόμενο διάστημα και θα δείξουν αν θα γίνουν στάσεις εργασίας ή αν τα μέσα αυτά θα συμμετάσχουν με άλλον τρόπο. Οι επιβάτες καλό είναι να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των αρμόδιων φορέων, γιατί τα προγραμματισμένα δρομολόγια ενδέχεται να αλλάξουν.

Χωρίς πλοία τα νησιά

Προβλήματα αναμένονται και στη θάλασσα, αφού τρία ναυτεργατικά σωματεία γνωστοποίησαν ότι συμμετέχουν στην απεργία. Πρόκειται για την ΠΕΜΕΝ, το «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και την ΠΕΝΕΝ, και η συμμετοχή τους αναμένεται να οδηγήσει σε καθολική αναστολή των ακτοπλοϊκών δρομολογίων την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου.

Eurokinissi

Όσοι έχουν προγραμματίσει ταξίδι προς κάποιο νησί ή επιστροφή στην ηπειρωτική χώρα πρέπει να επικοινωνήσουν με την ακτοπλοϊκή εταιρεία που εξέδωσε τα εισιτήριά τους. Εκεί θα ενημερωθούν για τη διαδικασία αλλαγής ή ακύρωσης.

Πού θα γίνουν οι συγκεντρώσεις

Στην Αθήνα, το κεντρικό ραντεβού είναι στις 10:30 το πρωί στα Προπύλαια. Στη Θεσσαλονίκη η συγκέντρωση θα γίνει την ίδια ώρα στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί και σε άλλες μεγάλες πόλεις:

• Πειραιάς: 10:00, πλατεία Δημοτικού Θεάτρου.

• Πάτρα: 10:30, Εργατικό Κέντρο.

• Ηράκλειο: 10:00, πλατεία Ελευθερίας.

• Λάρισα: 10:30, κεντρική πλατεία.

• Βόλος: 10:30, πλατεία Ελευθερίας.

• Ιωάννινα: 10:00, Εργατικό Κέντρο.

• Χανιά: 10:00, Δημοτική Αγορά.

• Καλαμάτα: 10:30, πεζόδρομος Αριστομένους.