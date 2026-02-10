Παραμένουν τα «αγκάθια» για τη συμμετοχή της Αθήνας στο «Συμβούλιο της Ειρήνης»

Στο «κενό» παραμένει η συμμετοχή της Ελλάδας στο περιβόητο και πρώτο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ που έχει προγραμματιστεί για τις 19 Φεβρουαρίου.

«Δεν γνωρίζουμε κάτι για την ατζέντα της διάσκεψης προς το παρόν, θελουμε κάποιες διευκρινίσεις ως προς τους κανόνες της συμμετοχής. Ως προς τους ευρωπαίους εταίρους, τουλάχιστον, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σύγκλιση των θέσεων για τη συμμετοχή στη διάσκεψη» τονίζουν μέχρι και σήμερα από το υπουργείο Εξωτερικών.

Η Αθήνα πάντως συνομιλεί με τους γείτονες και εκτός των ευρωπαϊκών συνόρων, μεταξύ αυτών και με την Αίγυπτο με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να έχει μια ακόμα τηλεφωνική επικοινωνία με τον ομόλογό του, τις προηγούμενες μέρες.