Παρανάλωμα του πυρός ιστιοπλοϊκό σε λιμανάκι στην Αλόννησο - Κάηκε ολοσχερώς

Στις φλόγες τυλίχθηκε ένα ιστιοπλοϊκό που ήταν αραγμένο στο λιμανάκι της Στενής Βάλας, στην Αλόννησο, αργά το βράδυ της Δευτέρας 6 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το magnesianews, το σκάφος κάηκε ολοσχερώς, παρά την άμεση επέμβαση του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής.



Για προληπτικούς λόγους, το ιστιοπλοϊκό λύθηκε από τον ντόκο, ώστε να μην επεκταθεί η φωτιά στα υπόλοιπα σκάφη που βρίσκονταν στο σημείο. Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τα αίτια της φωτιάς.

