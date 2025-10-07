Παρανάλωμα του πυρός ιστιοπλοϊκό σε λιμανάκι στην Αλόννησο - Κάηκε ολοσχερώς
Η επέμβαση του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής ήταν άμεση αλλά δεν μπόρεσε να αποτρέψει τα χειρότερα.
Στις φλόγες τυλίχθηκε ένα ιστιοπλοϊκό που ήταν αραγμένο στο λιμανάκι της Στενής Βάλας, στην Αλόννησο, αργά το βράδυ της Δευτέρας 6 Οκτωβρίου.
Σύμφωνα με το magnesianews, το σκάφος κάηκε ολοσχερώς, παρά την άμεση επέμβαση του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής.
Για προληπτικούς λόγους, το ιστιοπλοϊκό λύθηκε από τον ντόκο, ώστε να μην επεκταθεί η φωτιά στα υπόλοιπα σκάφη που βρίσκονταν στο σημείο. Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τα αίτια της φωτιάς.