Παράνοια: Πάνω από 220.000 χρήστες για ένα εισιτήριο με την Ρεάλ - Sold οut ανακοίνωσαν οι Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε το sold out για τη μεγάλη μάχη του Champions League με τη Ρεάλ Μαδρίτης (26/11, 22:00), με τη ζήτηση να ξεπερνά κάθε προηγούμενο, καθώς περισσότεροι από 220.000 χρήστες προσπάθησαν να εξασφαλίσουν ένα «μαγικό χαρτάκι».

Πέρα από την ταχύτητα με την οποία «έκαναν φτερά» τα εισιτήρια, εντυπωσιακό είναι το μέγεθος της ζήτησης καθώς πάνω από 220.000 διαφορετικοί χρήστες μπήκαν στη διαδικασία να προσπαθήσουν να αγοράσουν εισιτήριο, σχηματίζοντας μια τεράστια διαδικτυακή «ουρά» ώρες πριν από την επίσημη έναρξη της διάθεσης.

Ο τεράστιος αυτός αριθμός καταδεικνύει την ανυπομονησία και τη δίψα των οπαδών των «ερυθρολεύκων» να βρεθούν στις εξέδρες του γηπέδου, προκειμένου να στηρίξουν την ομάδα τους στην αναμέτρηση με τη «Βασίλισσα» της Ευρώπης.