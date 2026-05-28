Παράσυρση 14χρονης στο Κερατσίνι – Τραυματίστηκαν η ανήλικη και ο αναβάτης της μηχανής

Αναστάτωση προκλήθηκε στο Κερατσίνι το βράδυ της Τετάρτης (28/5), όταν ένα δίκυκλο παρέσυρε και τραυμάτισε μία 14χρονη κοπέλα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έγιναν γνωστά, το ατύχημα έλαβε χώρα επί της Λεωφόρου Σαλαμίνος, γύρω στις 11 το βράδυ.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός του δίκυκλου χτύπησε την κοπέλα που εκείνη τη στιγμή διέσχιζε τον δρόμο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε η 14 αλλά και ο αναβάτης της μηχανής, ένας εργαζόμενος που έκανε διανομή φαγητού.



Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Τόσο η κοπέλα όσο και ο διανομέας μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.



Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.