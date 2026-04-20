Παράσυρση στη Λιοσίων: Στον εισαγγελέα ο 16χρονος από το Σουδάν - Σε κρίσιμη κατάσταση η 16χρονη

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 16χρονος από το Σουδάν, ο οποίος συνελήφθη για την παράσυρση και εγκατάλειψη της 16χρονης στη λεωφόρο Λιοσίων, σε ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει σοκ.

Ο ανήλικος, ο οποίος παρέμεινε το βράδυ στην Τροχαία Αττικής, κατηγορείται ότι παρέσυρε την κοπέλα με δίκυκλο και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο, αφήνοντάς τη βαριά τραυματισμένη στο οδόστρωμα.

Μάχη για τη ζωή της δίνει η 16χρονη

Η 16χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του ΚΑΤ, σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, φέροντας βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα.

Τα τραύματά της εντοπίζονται στο κεφάλι, στη δεξιά κλείδα και σε άλλα σημεία του σώματος, ενώ οι γιατροί προχώρησαν και σε χειρουργική αφαίρεση του σπλήνα.

Το τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (18/04), όταν η ανήλικη επιχείρησε να διασχίσει τη Λιοσίων, στο ύψος της οδού Χρηστίδου, προκειμένου να παραλάβει δέμα από θυρίδα που βρισκόταν απέναντι.

Τη στιγμή που διέσχιζε τον δρόμο, παρασύρθηκε από διερχόμενο σκούτερ, το οποίο τη χτύπησε με σφοδρότητα, εκτινάσσοντάς τη σε απόσταση περίπου 30 μέτρων.

Από τη σύγκρουση έπεσαν στο οδόστρωμα και οι δύο επιβαίνοντες του δικύκλου, οι οποίοι ωστόσο σηκώθηκαν λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, επιβιβάστηκαν ξανά στο όχημα και εγκατέλειψαν το σημείο.

Η συγκλονιστική στιγμή της παράσυρσης, από τον φακό του FLASH:

Πώς εντοπίστηκε ο 16χρονος

Περαστικοί που έγιναν μάρτυρες του τροχαίου κατέγραψαν τον αριθμό κυκλοφορίας του σκούτερ και ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε την τραυματισμένη κοπέλα στο νοσοκομείο.

Την επόμενη ημέρα, 20χρονη εμφανίστηκε στις Αρχές ως ιδιοκτήτρια του οχήματος, υποστηρίζοντας ότι της είχε κλαπεί. Ωστόσο, η κατάθεση 22χρονου, που φέρεται να ήταν συνεπιβάτης, ανέτρεψε τα δεδομένα, καθώς παραδέχθηκε την παρουσία του στο περιστατικό.

Από την έρευνα προέκυψε ότι η 20χρονη φέρεται να ενοικίαζε το σκούτερ στον 16χρονο έναντι 300 ευρώ, προκειμένου να το χρησιμοποιεί για διανομές.

Ακολούθησαν συλλήψεις της ίδιας και ενός ακόμη 20χρονου, που φέρεται να είχε ρόλο στη διαχείριση της παράνομης ενοικίασης, με τις κατηγορίες να αφορούν παραπλάνηση των Αρχών και ψευδή κατάθεση.

Ο 16χρονος εντοπίστηκε τελικά στην Πατησίων και συνελήφθη, έπειτα από την κατάθεση του 22χρονου που τον υπέδειξε ως οδηγό.

Με «παρελθόν» ο ανήλικος οδηγός

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 16χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς σε ηλικία 14 ετών είχε κατηγορηθεί για ασέλγεια και διακίνηση ναρκωτικών έξω από σχολικούς χώρους.

Παράλληλα, φέρεται να εργαζόταν ως διανομέας χωρίς να διαθέτει δίπλωμα οδήγησης ή ασφάλιση.