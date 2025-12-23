Παράτησε τη Lamborghini του σε στάση λεωφορείου και έφυγε πεζός για να γλιτώσει το αλκοτέστ

Μπροστά σε ένα ασυνήθιστο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί του τμήματος της Τροχαίας που διεξήγαγαν έλεγχο για αλκοτέστ στην Αττική καθώς εντόπισαν μια υπερπολυτελή Lamborghini Urus σταθμευμένη σε στάση λεωφορείου.

Ο οδηγός της φαίνεται πως εγκατέλειψε το υπερπολυτελές όχημά του όταν αντιλήφθηκε ότι λίγα μέτρα πιο μακριά υπήρχε μπλόκο της Τροχαίας. Έτσι λοιπόν αποφάσισε να εγκαταλείψει αιφνιδιαστικά το αυτοκίνητο αξίας 300.000 ευρώ παρακωλύοντας όμως την κυκλοφορία και έφυγε πεζός από το σημείο.

Οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο αντιλήφθηκαν το συμβάν, προχώρησαν στην αφαίρεση των πινακίδων και στη μεταφορά του οχήματος με γερανό, καθώς είχε ακινητοποιηθεί παράνομα. Το αυτοκίνητο μεταφέρθηκε σε χώρο στάθμευσης στην Αθήνα, όπου παραμένει έως ότου εμφανιστεί ο ιδιοκτήτης του.