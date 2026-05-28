Εγκατέλειψε το σχολείο στα 16 του χρόνια. Δημιούργησε μια εταιρεία από το υπόγειο του σπιτιού των γονιών του και μέσα σε λίγα χρόνια εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο επιδραστικούς ανθρώπους της νέας διαστημικής οικονομίας. Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και διοικητής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν ήρθε για να μείνει. Με φιλοδοξίες τόσο μεγάλες, όσο και η υπόσχεση να φτάσουμε μέχρι και τον αφιλόξενο Άρη. Άλλωστε το έχει δηλώσει και ο ίδιος… «Το ζητούμενο είναι να κάνουμε την ανθρωπότητα πολυπλανητικό είδος».

Ανήσυχος έφηβος, δαιμόνιος επιχειρηματίας

Ο Άιζακμαν γεννήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 1983 στο Νιου Τζέρσεϊ των Ηνωμένων Πολιτειών, μέσα σε μια μεσοαστική οικογένεια. Παιδί ανήσυχο, εξέφραζε από μικρός την εμμονή που είχε με τα αεροπλάνα και τις πτήσεις. Το ίδιο ενδιαφέρον εξέφραζε και για την επιχειρηματικότητα. Έτσι, πριν καλά καλά τελειώσει το λύκειο, ίδρυσε μ’ έναν συμμαθητή του μια εταιρεία ηλεκτρονικών πληρωμών και τα πήγε τόσο καλά που όταν έκλεισε τα 16, εγκατέλειψε τις σχολικές αίθουσες για ν’ ασχοληθεί με την πολλά υποσχόμενη εταιρεία του, η οποία στη συνέχεια εξελίχθηκε στη Shift4 Payments. Έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους συστημάτων πληρωμών στις ΗΠΑ, που επεξεργάζεται εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια συναλλαγών ετησίως, με πελάτες σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, καζίνο και εμπορικές επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο.

Μια πορεία τόσο ανοδική που τον οδήγησε μέχρι και το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 5 Ιουνίου 2020, η Shift4Payments, εισήχθη στο NYSE με την εταιρεία να αποτιμάται τότε στα 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια και με την προσωπική του περιουσία, μέσα σε πέντε χρόνια -δηλαδή το 2025- ν’ αγγίζει τα 1,4 δισ.

Κι όμως, όση λάμψη κι αν κρύβουν αυτά τα ποσά, ο 43χρονος επιχειρηματίας δεν φάνηκε ποτέ -λένε όσοι τον γνωρίζουν- να συγκινείται από τη χλιδή. Το άσβεστο πάθος του στρεφόταν στην παιδική του αδυναμία. Στην αεροπορία, στο Διάστημα. Γι αυτό, παρόλο που εγκατέλειψε νωρίς το σχολείο, δεν γύρισε ποτέ την πλάτη του στη μάθηση.

Παράλληλα με τις επιχειρηματικές του επιτυχίες, φρόντιζε πάντα να εξελίσσεται. Ολοκλήρωσε σπουδές Αεροναυτικής στο Embry‑Riddle Aeronautical University, ένα από τα πιο γνωστά Πανεπιστήμια Αεροπορίας/Αεροδιαστημικής στον κόσμο, ενώ το 2012 ίδρυσε την Draken International. Μια εταιρεία αμυντικής αεροπορίας με μεγάλο ιδιωτικό στόλο μαχητικών αεροσκαφών, που παρέχει εκπαίδευση στην αμερικανική πολεμική αεροπορία και σε δυνάμεις του NATO.

Χρόνος στο διάστημα: 7 ημέρες, 21 ώρες και 17 λεπτά - Το όνειρο που κόστισε εκατοντάδες εκατομμύρια!

Κι αν όλ’ αυτά ακούγονται εντυπωσιακά για τους άλλους, για τον ίδιο δεν είναι παρά η επιβεβαίωση πως η ανορθόδοξη πορεία που ακολούθησε, το ένστικτο και το πείσμα του, τον οδήγησαν τελικά μέχρι και τ’ αστέρια. Κυριολεκτικά. Ο Άιζακμαν ηγήθηκε της πρώτης πτήσης ενός αποκλειστικά ιδιωτικού πληρώματος αστροναυτών και έγινε ο πρώτος πολίτης που περπάτησε στο διάστημα αν και το τελευταίο του κόστισε -λένε- εκατοντάδες εκατομμύρια.

Συγκεκριμένα, ο άνθρωπος που διατηρεί φιλικές σχέσεις με τον Έλον Μάσκ, έγινε ιδιαίτερα γνωστός μέσα από τις συνεργασίες του με τη SpaceX. Το 2021 χρίστηκε διοικητής της αποστολής «Inspiration4», της πρώτης ιδιωτικής επανδρωμένης τροχιακής αποστολής, ενώ το 2024 χρηματοδότησε με 200 εκατομμύρια δολάρια (ένα ποσό που δεν έχει επιβεβαιωθεί, ούτε διαψευστεί απ’ τον ίδιο) την αποστολή «Polaris Dawn» της οποίας ηγήθηκε, με σκοπό να γίνει ο πρώτος ιδιώτης που πραγματοποίησε διαστημικό περίπατο.

Μια εμπειρία ζωής που αποτυπώνεται και στους αριθμούς που φιλοξενεί η Βικιπαίδεια, δίπλα στη φωτογραφία του στην οποία ποζάρει γεμάτος περηφάνεια. Χρόνος στο διάστημα: 7 ημέρες, 21 ώρες και 17 λεπτά. Διαστημικοί περίπατοι: 1. Συνολικός χρόνος εκτός διαστημοπλοίου: 7 λεπτά, 56 δευτερόλεπτα.

Η εκλογή του στη θέση του Διοικητή της NASA

Κάπως έτσι φτάνουμε στις 17 Δεκεμβρίου 2025. Την ημέρα, όπου μετά από αρκετά σκαμπανεβάσματα και αμφιβολίες, ο Τζάρεντ Άιζακμαν έλαβε την πολυπόθητη έγκριση από την Αμερικανική Γερουσία για να αναλάβει τη θέση του Διοικητή του Αμερικανικού Οργανισμού που ασχολείται με την εξερεύνηση του Διαστήματος. 67 γερουσιαστές είπαν το «Ναι» και υπερίσχυσαν των 30 συναδέλφων τους που δεν έβλεπαν με καλό μάτι την τοποθέτησή του στο συγκεκριμένο πόστο.

Εκείνος όμως δεν πτοήθηκε από τις φωνές που αντιδρούσαν. Άλλωστε γνωρίζει καλά πως δεν μοιάζει με τους κλασικούς επικεφαλής της διαστημικής υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν έχει στη φαρέτρα του τίτλους από τη δημόσια διοίκηση, ούτε και ακαδημαϊκούς επιστημονικούς τίτλους. Διαθέτει όμως όλα τα προσόντα για να οδηγήσει τη NASA στη νέα εποχή. Εμπορικός αστροναύτης, πιλότος μαχητικών αεροσκαφών, διοικητής ιδιωτικών διαστημικών αποστολών και αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας που απεχθάνεται τη γραφειοκρατία και του αρέσει να λύνει προβλήματα, όπως έχει δηλώσει χαρακτηριστικά.

Το βάπτισμα του πυρός σ’ ένα τόσο νευραλγικό πόστο, το πήρε με την πρόσφατη αποστολή Artemis II, μια αποστολή περιφοράς γύρω από τη Σελήνη και τα πήγε εξαιρετικά καλά. Παρόλ’ αυτά εξακολουθεί να κινείται εκτός…πλαισίου, αφού αυτό τον έχει οδηγήσει στην κορυφή. Προσφέρει σε εργαζομένους της υπηρεσίας, πτήσεις με το ιδιωτικό του μαχητικό αεροσκάφος F-5 και δωρίζει ολόκληρο τον ετήσιο μισθό του, ύψους 221.900 δολαρίων, στο Space Camp!

Όμως το μεγαλύτερο όνειρο -και υπόσχεση ταυτόχρονα- είναι άλλο και ακούει στο όνομα Άρης. Ο νέος Διοικητής της NASA, δεν μιλά απλώς για ένα σύντομο ταξίδι. Υποστηρίζει τη δημιουργία υποδομών και διαρκούς ανθρώπινης παρουσίας στον κόκκινο πλανήτη, αφού θεωρεί πως αυτός θα είναι ο μακροπρόθεσμος προορισμός εγκατάστασης της ανθρωπότητας, με ενδιάμεσο «σκαλοπάτι» τη Σελήνη. Κι όπως έχει δηλώσει χαρακτηριστικά…«Ακόμη και αν φτάσουμε μόνο στο 90% του στόχου σύντομα, αυτό θα βάλει την ανθρωπότητα σε απίστευτη πορεία για το μέλλον.»