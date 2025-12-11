Παράξενη... κλοπή: Πήραν το στρώμα και τις κουβέρτες από το σπιτάκι του Άη Βασίλη στη Λαμία

Αίσθηση και προβληματισμό έχει προκαλέσει η εικόνα με το σπιτάκι του Άη Βασίλη στην καρδιά της Λαμίας, στην πλατεία Πάρκου, να έχει υποστεί ζημιές.

Κάποιος ή κάποιοι αφού έσπασαν το τζάμι του παραθύρου, άρπαξαν ό,τι μπορούσαν να φτάσουν και συγκεκριμένα ένα στρώμα και τις κουβέρτες...



Φωτογραφία του LamiaReport:

LamiaReport

Ήταν κάποιοι μικροδιαρρήκτες ή κάποιοι που κρύωναν και αναζητούσαν ζεστασιά; Μάλλον, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η εικόνα φέρνει θλίψη.