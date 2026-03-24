Παρέλαση 25ης Μαρτίου στην Αθήνα: Μαθητής έκλεψε την παράσταση ντυμένος Καποδίστριας

Από το πρωί της Τρίτης, οι μαθητές της Αθήνας τιμούν την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 με την καθιερωμένη μαθητική παρέλαση στο Σύνταγμα, παρουσία πλήθους κόσμου και της πολιτικής, θρησκευτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Κάτω από τον συννεφιασμένο αθηναϊκό ουρανό, η εκδήλωση αποτελεί μια στιγμή συλλογικής μνήμης και εθνικής υπερηφάνειας.

Ανάμεσα στους μαθητές που παρέλασαν, ξεχώρισε ένας νεαρός μαθητής ο οποίος παρέλασε ντυμένος Ιωάννης Καποδίστριας, ο πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας. Ο μαθητής επέλεξε να τιμήσει τον Καποδίστρια, ο οποίος υπηρέτησε ως Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας κατά την Επανάσταση του 1821, υποστηρίζοντας με διπλωματικό τρόπο τον ελληνικό αγώνα για ανεξαρτησία.

Στη μαθητική παρέλαση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της πολιτειακής, πολιτικής, θρησκευτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας, οι οποίοι παρακολούθησαν με υπερηφάνεια τις τιμητικές εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο.