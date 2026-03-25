Παρέλαση 25ης Μαρτίου: Το άγημα των Ευζώνων μαγεύει με μεγαλείο και υπερηφάνεια

Στην καρδιά της στρατιωτικής παρέλασης για την 25η Μαρτίου, το άγημα των Ευζώνων εμφανίστηκε με απαράμιλλη οργάνωση και επιβλητική παρουσία, προκαλώντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Με τις παραδοσιακές στολές τους, τις φουστανέλες, τον ήχο των τσαρουχιών και τον αγέρωχο βηματισμό, οι Εύζωνοι μετέφεραν ζωντανά το αίσθημα της ελληνικής ιστορίας και υπερηφάνειας.

Κάθε βήμα τους, ακριβές και μελετημένο, μαρτυρούσε την αφοσίωση στην πατρίδα και την τιμή προς τους ήρωες που πολέμησαν για την ελευθερία. Το κοινό χειροκρότησε θερμά, ενώ οι φωτογραφικοί φακοί «συνέλαβαν» στιγμές γεμάτες δυναμισμό και σεβασμό.

Οι Εύζωνοι δεν είναι απλώς στρατιωτικό άγημα, αλλά ένα ζωντανό σύμβολο της ιστορικής συνέχειας και της ελληνικής υπερηφάνειας, που κάθε χρόνο γεμίζει τους δρόμους της Αθήνας με μεγαλείο και συγκίνηση.

