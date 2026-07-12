Παρελθόν η εκεχειρία: «Σφυροκοπά» τις χώρες του Κόλπου το Ιράν - Μάχη των ΗΠΑ για έλεγχο του Ορμούζ

Μόνο ως «διακοσμητικό στοιχείο» μπορεί να εκληφθεί πλέον η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τις δύο πλευρές να επιδίδονται τις τελευταίες ώρες σε νέες σκληρές συγκρούσεις με επίκεντρο τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα όσα τονίζει το CNN, το μοτίβο που εξελίχθηκε σήμερα Κυριακή (12/7) είναι το ίδιο με όλες τις προηγούμενες ημέρες: ένα ιρανικό drone χτυπά ένα πλοίο που η Τεχεράνη θεωρεί ότι κινείται αντικανονικά μέσα στα Στενά του Ορμούζ, οι ΗΠΑ απαντούν με αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων στις ιρανικές ακτές και το Ιράν ανταπαντά στέλνοντας πυραύλους και drones εναντίον των συμμάχων της Ουάσιγκτον στον Κόλπο, ισχυριζόμενο ότι χτυπά αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Αυτό ακριβώς έγινε από σήμερα τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας), με το Ιράν να εμφανίζεται να χτυπά δύο εμπορικά πλοία που πραγματοποιούσαν «μη εγκεκριμένη» διαδρομή μέσα στη θαλάσσια δίοδο του Ορμούζ -όπως δήλωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης.

Ένας Ινδός αγνοείται μετά την επίθεση σε πλοίο υπό κυπριακή σημαία

ΗΠΑ και Βρετανία επιβεβαίωσαν τον βομβαρδισμό του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων M/V GFS Galaxy με σημαία Κύπρου.

Σύμφωνα μάλιστα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) -που είναι υπεύθυνη για τις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή- ένα μέλος του πληρώματος, Ινδός στην καταγωγή, αγνοείται. Τα άλλα 23 μέλη του πληρώματος, όπως δήλωσε το Ομάν, διασώθηκαν.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, από την επίθεση στο πλοίο προκλήθηκε φωτιά και εκτεταμένες ζημιές στο μηχανοστάσιο, με αποτέλεσμα να παραμένει ακινητοποιημένο.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι χτύπησαν και δεύτερο πλοίο, ενώ διεμήνυσαν το πρωί της Κυριακής ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι ΗΠΑ να σταματήσουν τις επιθέσεις και ότι αν η Ουάσιγκτον συνεχίσει θα λάβει «σκληρή απάντηση».

«Πήραμε τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ με την ισχύ μας και θα τον διατηρήσουμε με την ισχύ μας», δήλωσε ο πρόεδρος της επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας του ιρανικού κοινουβουλίου, Ιμπραήμ Ρεζάι, λίγο αργότερα, σε ανάρτησή του στο X.

Iranian MP Ebrahim Rezaei:



We have taken control of the Strait of Hormuz with power, and we will preserve it with power as well. pic.twitter.com/kGbsl0rhCd — Clash Report (@clashreport) July 12, 2026

140 πύραυλοι εναντίον του Ιράν και «σφυροκόπημα» της Τεχεράνης στα κράτη του Κόλπου

Στην αντίπερα όχθη, η CENTCOM ανακοίνωσε το πρωί ότι πραγματοποίησε «140 βομβαρδισμούς σε ιρανικές θέσεις» ως απάντηση στην επιθετικότητα της Τεχεράνης στο Ορμούζ, δείχνοντας μάλιστα εικόνες από τις επιχειρήσεις σε βίντεο στα social media.

Ένας Ιρανός στρατιώτης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια των αμερικανικών επιχειρήσεων χθες το βράδυ, σύμφωνα με ανώνυμο αξιωματούχο τον οποίο επικαλείται το Al Jazzeera.

Όπως ανέφερε το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, οι επιθέσεις είχαν ως στόχο εγκαταστάσεις πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones), καθώς και δυνατότητες του ναυτικού, αποθήκες πυρομαχικών, δίκτυα επικοινωνιών και θέσεις παράκτιας επιτήρησης στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες, το Ιράν δεν περιορίστηκε σε στρατιωτική δράση στο Ορμούζ, αλλά φαίνεται πως εξαπέλυσε πολλές επιθέσεις σε διαφορετικά κράτη του Κόλπου.

Φωτό: Reuters

Η κυβέρνηση του Κατάρ ανακοίνωσε ότι τρία άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, τραυματίστηκαν από θραύσματα που έπεσαν.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δήλωσαν ότι τα αμυντικά τους συστήματα αναχαίτισαν πυραύλους και drones από το Ιράν, ενώ οι σειρήνες προειδοποίησης ήχησαν στο Μπαχρέιν και ακούστηκαν εκρήξεις στη Ντόχα.

Ο ιορδανικός στρατός δήλωσε ότι τρεις ιρανικοί πύραυλοι έπεσαν στη χώρα, αλλά δεν προκάλεσαν θύματα.

Εικόνες και βίντεο από τις αραβικές χώρες του Κόλπου κατέκλυσαν τα social media, καταγράφοντας τις κινήσεις των ιρανικών πυρών.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν υποστήριξαν ότι κατέστρεψαν ένα κέντρο διοίκησης και ελέγχου και υπόστεγα με drones στην Ιορδανία, στόχευσαν μια βάση ραντάρ των ΗΠΑ στο Κουβέιτ, επιτέθηκαν σε πλατφόρμες υποστήριξης και ανεφοδιασμού αμερικανικών αεροπλανοφόρων στο Ομάν και κατέστρεψαν ένα κέντρο συντήρησης αεροσκαφών και μια εγκατάσταση διοίκησης στο Κατάρ.

«Σήμα κινδύνου» για τους Αμερικανούς πολίτες στο Ομάν

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ομάν προειδοποίησε τους Αμερικανούς πολίτες να μείνουν στα σπίτια τους εάν βρίσκονται στην πόλη Ντουκμ και στο κυβερνείο Μουσαντάμ «λόγω της πρόσφατης δραστηριότητας».

«Εάν βρίσκεστε στο Ντουκμ ή στο Μουσαντάμ, στο μέτρο του δυνατού, παραμείνετε στην κατοικία σας, στο ξενοδοχείο ή σε άλλο κτίριο και μείνετε μακριά από τα παράθυρα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

«Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και θα σας κρατάμε ενήμερους, ώστε να μπορείτε να λάβετε αποφάσεις σχετικά με την ασφάλειά σας».

Η πρεσβεία ανέφερε ότι όσοι επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή μπορούν να λάβουν βοήθεια από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, καθώς αυτή παρέχει «τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές αναχώρησης».

«Το Ιράν τώρα πληρώνει το τίμημα»

«Το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή» ανοίγοντας πυρ εναντίον εμπορικού πλοίου στα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη «τώρα πληρώνει» το τίμημα.

Κάνοντας, μάλιστα, απολογισμό όσων συνέβησαν κατά τις τρεις αμερικανικές επιθέσεις την τελευταία εβδομάδα η CENTCOM ανακοίνωσε ότι «έπληξε περισσότερους από 300 στόχους κατόπιν εντολής του Αρχηγού του Στρατεύματος (σ.σ. ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ) για να υποβαθμίσει την ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται σε ναυτικούς και εμπορικά πλοία που διέρχονται ελεύθερα το στενό. Οι διελεύσεις εμπορικών πλοίων μέσω του ζωτικού διεθνούς θαλάσσιου διαδρόμου συνεχίζονται».

Κατά την ίδια ανακοίνωση, «από τις αρχές Μαΐου, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν βοηθήσει στη διευκόλυνση της επιτυχούς διέλευσης περισσότερων από 800 εμπορικών πλοίων και 400 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ».