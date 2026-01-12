«Παρέλυσαν» 3 μεγάλα νοσοκομεία της Νέας Υόρκης από τη μαζικότερη απεργία νοσηλευτών στην ιστορία

Παρέλυσαν τρία από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία της Νέας Υόρκης ύστερα από τη μαζική απεργία που ξεκίνησαν σχεδόν 15.000 νοσηλευτές καταγγέλλοντας τις συνθήκες εργασίας τους, της ασφάλειας και των κοινωνικών παροχών. Πρόκειται για μια από τις μαζικότερες κινητοποιήσεις στο εν λόγω επάγγελμα στην ιστορία της πόλης.

«Έπειτα από μήνες διαπραγματεύσεων», οι εργοδότες τους "αρνούνται να προχωρήσουν σε σημαντική πρόοδο"», προκειμένου να εξασφαλίσουν επαρκή στελέχωση, να χρηματοδοτήσουν πλήρως τις παροχές υγείας των νοσηλευτών/νοσηλευτριών και να τους/τις προστατέψουν από την εργασιακή βία», διευκρινίζει η ένωση New York State Nurses Association (NYSNA) σε ένα δελτίο Τύπου.

Σε ένα διάταγμα που υπέγραψε την Παρασκευή, η κυβερνήτρια της πολιτείας της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκαλ εκτιμούσε πως αυτές οι απεργιακές κινητοποιήσεις, στην κορύφωση των ασθενειών του χειμώνα, ενέχουν τον κίνδυνο να «επηρεάσουν τη διαθεσιμότητα και τις παροχές περίθαλψης, απειλώντας με αυτόν τον τρόπο τη δημόσια υγεία».

Σχεδόν 15.000 νοσηλευτές απεργούν στα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Νέας Υόρκης / Reuters

Προκειμένου να προστατευτούν, οι τρεις νοσοκομειακοί όμιλοι που πλήττονται από τις κινητοποιήσεις έδωσαν εξιτήριο ή μετέφεραν σε άλλα νοσοκομεία ασθενείς, ακύρωσαν ορισμένες χειρουργικές επεμβάσεις και έκαναν προσωρινές προσλήψεις.

«Με 1.400 πιστοποιημένους και εξειδικευμένους νοσηλευτές, είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να παράσχουμε φροντίδα στους ασθενείς καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της απεργίας», υποσχέθηκε ο όμιλος Mount Sinai σε ένα δελτίο Τύπου που εξέδωσε σήμερα. Σχετικά με τις διεκδικήσεις της συνδικαλιστικής ένωσης NYSNA, κρίνει πως είναι «ακραίες» και προσθέτει πως «δεν μπορεί να τις αποδεχθεί».

Στο πλευρό των νοσηλευτών ο Μαμντάνι

Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Δημοκρατικός Ζοχράν Μαμντάμι, στήριξε τους απεργούς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου σήμερα το πρωί.

«Βλέπουμε το έργο που εκπληρώνετε, πιστεύουμε πως αυτό το έργο αξίζει αναγνώριση και βρισκόμαστε στο πλευρό σας σε αυτήν τη μάχη», επισήμανε, καλώντας τα εμπλεκόμενα μέρη να «επιστρέψουν αμέσως στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να διαπραγματευτούν καλή τη πίστει».

Στο πλευρό των νοσηλευτών και ο νεοεκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι / Reuters

Τον Ιανουάριο του 2023, περίπου 7.000 νοσηλευτές/νοσηλεύτριες είχαν απεργήσει για τρεις ημέρες, επιτυγχάνοντας εν τέλει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της έλλειψης προσωπικού.