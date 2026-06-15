Παρέμβαση Αρναούτογλου στον Λιάγκα: « Μου έχεις χαλάσει την ψυχολογία. Δεν βοηθάς την τηλεόραση»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» και αναφέρθηκε εκτενώς στις ψυχαγωγικές εκπομπές, τα νούμερα και τη σημασία που έχουν ως περιεχόμενο για τους τηλεθετές.. Μάλιστα, έκανε συγκεκριμένη αναφορά και στο σόου του ΑΝΤ12 Your face sounds familiar.

Δείτε το βίντεο:

Με αφορμή τις δηλώσεις του, ο Γιώργος Λιάγκας έκανε το δικό του σχόλιο. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης , ο παρουσιαστής του The 2night Show έκανε τηλεφωνική παρέμβαση στην εκπομπή, ζητώντας να εξηγήσει τις θέσεις του και να δώσει απάντηση σε όσα ειπώθηκαν.

Διαβάστε τον διάλογό τους:

Γ.Α. Δεν έχουμε έρθει φέτος καθόλου Γιώργο σε επαφή στον τηλεοπτικό αέρα να συζητήσουμε. Θα είμαι πάρα πολύ συγκεκριμένος. Καταρχάς, τα δυο πιο πετυχημένα προγράμματα αυτή τη στιγμή είναι το “Σόι σου” και το “Your Face Sounds Familiar”. Άρα λοιπόν, τα δυο πιο πετυχημένα πράγματα δεν έχουν να κάνουν καθόλου με στεναχώρια, έχουν να κάνουν μόνο με χαρά. Από το πρωί λοιπόν, από τις έξι η ώρα που ανοίγω μέχρι τις 6 η ώρα το απόγευμα, 80% βλέπω για σοβαρά προβλήματα πολιτικά, για δολοφονίες, για ιστορίες. Ένα “Happy day” υπάρχει κάπου εκεί, στις οχτώ με δέκα, που είναι το χαρούμενο. Άρα, το 20%. Λίγο αργότερα, ήταν το “Breakfast” που κάναν τα παιδιά, άρα, το 20%.

Γ.Λ. Γιατί είμαστε εμείς… Μας βάζεις στο χαρούμενο, όταν εγώ παίζω, από τις 9 μέχρι τις 11:30, κακώς δεν μας έχεις βάλει.

Γ.Α. Όταν, λοιπόν, εσύ παίζεις μια δολοφονία, και μου βγάζεις τον ξάδερφο, και το πόσα εκατοστά ήταν το μαχαίρι. Μη θέλεις, σε δυο δευτερόλεπτα, εγώ μετά να γελάσω, που μου δείχνεις το γάμο, της Δανάης Μπάρκα. Δεν θα γελάσω, ήδη μου έχεις χαλάσει την ψυχολογία. Δεν μπορώ να το παρακολουθήσω αυτό το πρόγραμμα. Εγώ. Σαν Γρηγόρης.

Έχουν γίνει πολύ μεγάλα περιστατικά και δυστυχήματα τεράστια στην Ελλάδα. Σταμάτησα να κάνω δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε μέρες εκπομπή, για να σεβαστώ, γιατί δεν μπορούσα σ’ εκείνο το κλίμα. Και συνέχισα. Δεν μπορώ εγώ, σαν αμιγώς ψυχαγωγικό πρόγραμμα, να το χειριστώ.

Γ.Λ. Γιατί εσύ μπορεί να μην… δεν το μπορείς να το χειριστείς, μπορεί να μη θες να το χειριστείς. Όταν βγαίνουν έξω και συζητάγαν όλοι για τα Τέμπη. Τι να κάνω Να μην παίξω τα Τέμπη.

Γ.Α. 7 με 10, λοιπόν, παρακολούθησα όλα αυτά που λες. 7 με 10, που σηκώνομαι να πάω στη δουλειά μου, τα παρακολούθησα. Δεν θέλω να τα παρακολουθήσω, εγώ, ξανά, 10 με μια. Δεν θέλω εγώ. Γιατί στη μια θα εμφανιστεί το δελτίο ειδήσεων. Μετά, θα ξαναξεκινήσουν οι εκπομπές, που έχουν να κάνουν πάλι μ’ αυτά που είπατε εσείς, στις επτά, στις οχτώ, στις εννέα, στις δέκα, στις έντεκα, στις δώδεκα, στη μια Θα τα ακούσω, στις δυο στις τρεις, στις τέσσερις, στις πέντε. Θα πάει έξι η ώρα. Εγώ λοιπόν, σαν ένας, Γρηγόρης, λέω… Θα ήθελα 50 50. Θα ήθελα να βγουν κι άλλες εκπομπές ψυχαγωγικές.

Στη συνέχεια, μίλησαν και για την αναπαραγωγή των vidcast από τις τηλεοπτικές εκπομπές. Διαβάστε τον διάλογό τους:

Γ.Α. Είναι, ας πούμε, αυτά τα λάθη, τα απίθανα που, που κάνετε. Παίζετε όλα τα vidercast στην τηλεόραση, Και μου λες, ότι δεν μπορείτε, αυτή τη στιγμή, να δημιουργήστε πρωτογενές υλικό. Τι λες, Γιώργο; Να, να σου πω, εγώ, πόσο πρωτογενές υλικό, με δύο ρεπόρτερ, μπορούμε, αυτή τη στιγμή. Κι εγώ σου, ξαναλέω, “άντε, και, τα παίζουμε, τα προγράμματα του αλλουνού”. Η μία εκπομπή παίζει, την απέναντι. Για ποιο λόγο, όλα τα vidercast του διαδικτύου, που το έχουμε, ξαναπεί και, έχεις, το ‘χεις δεχτεί και εσύ, ο ίδιος, ότι είναι λάθος που η τηλεόραση παίζει τα vidercast; Για ποιο λόγο, λοιπόν, συνεχίζουμε και κάνουμε αυτό το πράγμα;

Γ.Λ. Γιατί, θα σου εξηγήσω. Θεωρώ, ότι είναι ήττα της τηλεόρασης το γεγονός, ότι, όλες οι εκπομπές… οι ψυχαγωγικές, όπως τις, όπως τις ονοματίζουμε, εκπομπές, Δηλαδή, το ψυχαγωγικό κομμάτι, τών infotainment ας πούμε εκπομπών, παίζουμε τα vidercast και τα podcast. Όμως, αναγκαστικά, όταν το μόνο, δυνατό βαρύ late night είσαι εσύ, και κάποια άλλα, και μοιραία καλοί καλεσμένοι παίζουν στα vidercast και στα podcast… Δεν μπορώ να τα αποκλείσω εγώ, δυστυχώς. Δεν θα ‘θελα,, αλλά μοιραία…

Γ.Α. Ξέρουμε πάρα, πολύ καλά, ότι κάθε φορά που τελειώνει, ένα συμβόλαιο, υποθέτουμε πάντα αν, θα μας θέλουν, αν δεν θα μας, θέλουν. Θέλω να πω ότι πάντα όταν τελειώνει, ένα συμβόλαιο, δεν ξέρουμε, αν θα, είμαστε του χρόνου. Σου δίνω το λόγο μου ότι ποτέ δεν θα παίξω podcast.

Γιώργο μου σέβομαι τη στάση σου γιατί είναι κάποια στάση που την κρατάς εδώ και χρόνια, αλλά θέλω να σου πω, ούτε εσύ ο ίδιος δεν βοηθάς την τηλεόραση με τη στάση αυτή. Σέβομαι αυτό που κάνεις, αλλά αν εγώ είχα εκπομπή πρωινό, και ήθελα να μάθω κάτι από σένα, δεν θα μου έλεγες τίποτα. Καλεσμένος δεν πας εύκολα. Πάλι δικαίωμά σου. Εννοείται. Όλα αυτά δεν σε κατηγορώ για κάτι. Απλά στο λέω ότι ούτε εσύ ο ίδιος δεν βοηθάς.

Κάνοντας εμείς μια εκπομπή με συνεντεύξεις, δουλεύουνε πίσω 100 άτομα Γρηγόρη. Φωτιστές, κάμεραμαν, αρχισυντάκτες, ρεπόρτερ. Το vidcast είναι δύο μικρόφωνα στο σπίτι, στο σαλόνι μέσα. Αν κάποια στιγμή αντιλαμβανότανε ότι αυτό το vidcast θα μπορούσε να είναι μία… γιατί δεν είναι τυχαία αυτοί οι άνθρωποι από πίσω, ούτε κάνουμε πλάκα. Κάνουνε δουλειά για να βγει το τηλεοπτικό αποτέλεσμα. Αν είναι λοιπόν, να τα παρατήσουμε όλα, κακώς ο Γιώργος έχει εκεί πέρα τόσο κόσμο… ας τους παίρνει τηλέφωνο να λένε την άποψή τους. Εγώ κακώς έχω τόσα άτομα. Να πάρω κι εγώ ένα μικρόφωνο, να κάτσω στο σαλόνι μου, κακώς… Κακώς τα κάνουμε όλα αυτά! Να ‘ρχονται, να τραβάμε με μια καμερίτσα, να τον πηγαίνω στον ΑΝΤ1 στις 12 η ώρα, να κοστίζει ελάχιστα, τίποτα και να τελειώνει!

Έχω μισό εκατομμύριο ανθρώπους στο διαδίκτυο. Έχω 467.000, και 130.000 στο TikTok. Εννοείται ότι έχω επικοινωνία με τα παιδιά, με όλα. Και εννοείται ότι θαυμάζω ανθρώπους του διαδικτύου. Τους φέρνω στην τηλεόραση, παίζω τα βιντεάκια τους και τους δείχνω στον κόσμο. Δεν θα παίξω όμως μία συνέντευξη έτοιμη που έγινε, όταν κάνουμε αυτή τη δουλειά στην τηλεόραση.

Γ.Λ. Ο Γρηγόρης δεν δέχεται… ας πούμε εγώ που κάνω τρεισήμισι ώρες εκπομπή, και κάνω μία ώρα ενημέρωση “hard”, τα 45 λεπτά – και δυόμισι ώρες ψυχαγωγία, δεν μου την καταλογίζει ως ψυχαγωγία. Γιατί σου λέει, “απ’ τη στιγμή που την αρχή με ματώνεις, δεν θέλω να σε δω καθόλου”! Άρα δεν βλέπει και το ψυχαγωγικό. Το γεγονός ότι η εκπομπή ας πούμε ανεβαίνει στα ψυχαγωγικά, ο Γρηγόρης δεν το μετράει. Σου λέει, “ενημερωτική είσαι, αφού το πρωί μου λες για ένα έγκλημα με ένα μαχαίρι”. Αυτό, είναι άποψή του όμως. Εγώ τη δέχομαι.

Γ.Α. Ακριβώς. Αυτό, αυτό ακριβώς λέω. Είναι η άποψή μου. Ξαναλέω, το κάνεις πάρα πολύ ωραία… Το κάνεις… δεν κρίνω, δεν κρίνω. Το κάνετε… σου ξαναλέω, ότι δεν είμαι ικανός να κάνω ενημέρωση. Δεν ξέρω. Αλλά εμένα είναι η άποψή μου σαν τηλεθεατής αυτή. Μπορεί να είναι και λάθος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε. Καλό καλοκαίρι. Να είσαστε μέσα από την καρδιά μου όλοι καλά και να ‘χουμε υγεία.