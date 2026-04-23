Παρέμβαση από άνθρωπο του Τραμπ στη FIFA για αντικατάσταση του Ιράν με την Ιταλία στο Μουντιάλ 2026

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, ανώτερος απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να επικοινώνησε με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, προτείνοντας την αντικατάσταση του Ιράν από την Ιταλία στη διοργάνωση.



Το βασικό επιχείρημα της συγκεκριμένης πρότασης έχει έντονο… ιστορικό και αγωνιστικό άρωμα, καθώς γίνεται αναφορά στους τέσσερις τίτλους Μουντιάλ που έχει κατακτήσει η «σκουάντρα ατζούρα», σε αντίθεση με το Ιράν. Παράλληλα, δεν λείπουν και οι πολιτικές προεκτάσεις πίσω από τη συγκεκριμένη κίνηση, με φόντο τις διεθνείς ισορροπίες.

🚨🚨| BREAKING: A senior envoy to Donald Trump has reportedly urged FIFA president Gianni Infantino to replace Iran with Italy at the World Cup, citing Italy’s four titles as justification. ￼



Ωστόσο, σε αγωνιστικό και θεσμικό επίπεδο, το σενάριο μοιάζει εξαιρετικά δύσκολο να προχωρήσει. Το Ιράν έχει εξασφαλίσει κανονικά την πρόκρισή του μέσω της ασιατικής ζώνης προκριματικών , ενώ η Ιταλία έμεινε εκτός μετά την αποτυχία της στο μπαράζ κόντρα στη Βοσνία.



Επιπλέον, η FIFA δεν έχει αφήσει κανένα περιθώριο παρερμηνείας, καθώς η συμμετοχή του Ιράν θεωρείται δεδομένη, με οποιαδήποτε αλλαγή να φαντάζει εκτός πλαισίου κανονισμών.



Το μόνο σίγουρο είναι πως πρόκειται για μια υπόθεση που περισσότερο δημιουργεί εντυπώσεις και πολιτικό θόρυβο, παρά ένα ρεαλιστικό σενάριο αλλαγής στο τουρνουά.