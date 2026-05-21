Βίντεο που αναρτήθηκε στα social media φέρεται να καταγράφει αναισθησιολόγο σε νοσοκομείο των Βορείων Προαστίων της Αττικής να ζητά από ασθενή 100–150 ευρώ για υπηρεσίες που, όπως αναφέρεται, οφείλει να παρέχει δωρεάν.

Το περιστατικό καταγράφηκε από την ίδια την ασθενή και στη συνέχεια διακινήθηκε στο διαδίκτυο.

Για το θέμα ενημερώθηκε και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση, κάνοντας λόγο για «απαράδεκτο» περιστατικό.

Παρέμβαση Γεωργιάδη σε βίντεο που δείχνει γιατρό να ζητά «φακελάκι» - «Σιχαίνομαι αυτή την πρακτική» — Flash.gr (@flashgrofficial) May 21, 2026

Όπως ανέφερε, έδωσε εντολή στη διοίκηση του νοσοκομείου να κινηθεί άμεσα με όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την απομάκρυνση του εμπλεκόμενου από το ΕΣΥ.

Η δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη

Ο υπουργός σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «σιχαίνεται το φακελάκι», κάνοντας λόγο για πρακτική που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν συνάδει με τις αξίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Παράλληλα, εξέφρασε τη λύπη του και ζήτησε συγγνώμη από την ασθενή.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει τη διερεύνηση της υπόθεσης, προκειμένου να ταυτοποιηθούν πλήρως τα στοιχεία και να προχωρήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.