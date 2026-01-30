Παρέμβαση Γκουαρδιόλα υπέρ της Παλαιστίνης σε φιλανθρωπική εκδήλωση στη Βαρκελώνη

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα πραγματοποίησε δημόσια παρέμβαση υπέρ της Παλαιστίνης στο περιθώριο φιλανθρωπικής συναυλίας που διεξήχθη στη Βαρκελώνη, αναφερόμενος στην ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και στις συνέπειες του πολέμου στους αμάχους. Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι συμμετείχε στην εκδήλωση Act x Palestine, η οποία φιλοξενήθηκε στο Palau Sant Jordi και συγκέντρωσε περίπου 12.000 κόσμου.



Η εκδήλωση περιλάμβανε τη συμμετοχή περισσότερων από 30 καλλιτεχνών, ενώ τα έσοδα θα διατεθούν σε παλαιστινιακές πολιτιστικές δομές, όπως το Palestinian Performing Arts Network. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση πολιτιστικών φορέων.



Ο Γκουαρδιόλα εμφανίστηκε φορώντας παλαιστινιακή μαντίλα και ξεκίνησε την ομιλία του με χαιρετισμό στα αραβικά. Στο περιεχόμενο των δηλώσεών του αναφέρθηκε σε εικόνες παιδιών που έχουν πληγεί από τις πολεμικές επιχειρήσεις στη Γάζα, επισημαίνοντας το αίσθημα εγκατάλειψης που, όπως υποστήριξε, προκύπτει από τη διεθνή αδράνεια. Υπογράμμισε ότι η σιωπή και η απουσία ουσιαστικών πρωτοβουλιών εντείνουν τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στον άμαχο πληθυσμό.

Manchester City manager Pep Guardiola reaffirmed his support for Palestine during a cultural event held in solidarity with Palestine in Barcelona, Spain, on January 29 pic.twitter.com/SYi87O1BX4 — TRT World (@trtworld) January 30, 2026



Παράλληλα, άσκησε κριτική στις πολιτικές ηγεσίες, αναφέροντας ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται χωρίς άμεση επαφή με τις συνέπειες που βιώνουν οι πολίτες στις εμπόλεμες ζώνες. Τόνισε ότι η ενεργή παρουσία και η δημόσια τοποθέτηση αποτελούν βασικό στοιχείο πίεσης προς τη διεθνή κοινότητα, ώστε να μην παραμένει αδρανής.



Η τοποθέτηση του Καταλανού τεχνικού έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με πρόσφατες αναφορές που αποδίδονται σε ισραηλινές στρατιωτικές πηγές, ο αριθμός των νεκρών στη Γάζα έχει ξεπεράσει τις 70.000, επιβεβαιώνοντας την κλίμακα της κρίσης. Τα στοιχεία αυτά είχαν αρχικά δημοσιοποιηθεί από το υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο ελέγχεται από τη Χαμάς.

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Pep Guardiola has shown support for the Palestinian people at the 'Concert for Palestine' in Barcelona:



"We are on the side of the oppressed. Today we STAND with Palestine, but not just Palestine, but with all causes... It is a statement for Palestine, and for… pic.twitter.com/pRbgqimen5 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) January 29, 2026





Δεν πρόκειται για την πρώτη δημόσια στάση του Γκουαρδιόλα υπέρ της Παλαιστίνης. Τον Νοέμβριο είχε στηρίξει φιλανθρωπικό αγώνα μεταξύ Παλαιστίνης και Καταλονίας, ενώ κατά το παρελθόν έχει εκφραστεί ανοιχτά και για πολιτικά ζητήματα που αφορούν την Καταλονία. Η πρόσφατη παρέμβασή του εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο δημόσιων τοποθετήσεων, με έμφαση αυτή τη φορά αποκλειστικά στην ανθρωπιστική διάσταση της σύγκρουσης.

Η ομιλία του Πεπ Γκουαρδιόλα:

«Καλησπέρα, τι υπέροχο,



Αφήστε με να πω δύο πράγματα. Νομίζω τι σκεφτόμαστε όλοι όταν βλέπουμε ένα παιδί αυτά τα τελευταία δύο χρόνια, μέσα από εικόνες στα social media ή στην τηλεόραση, να καταγράφει μόνο του βίντεο, να ικετεύει λέγοντας “πού είναι η μητέρα μου;” ανάμεσα στα χαλάσματα, και ακόμη να μην ξέρει τι έχει συμβεί.



Και πάντα σκέφτομαι: “τι να σκέφτονται άραγε;” Και πιστεύω ότι τους έχουμε αφήσει μόνους, εγκαταλελειμμένους. Πάντα τους φαντάζομαι να λένε: “πού είστε; ελάτε να μας βοηθήσετε”. Και ακόμη και τώρα, δεν το έχουμε κάνει. Ίσως επειδή εκείνοι που βρίσκονται στην εξουσία είναι δειλοί, γιατί ουσιαστικά στέλνουν αθώους νέους ανθρώπους να σκοτώνουν άλλους αθώους ανθρώπους.



Αυτό κάνουν οι δειλοί. Γιατί οι ίδιοι βρίσκονται στα σπίτια τους, με θέρμανση όταν κάνει κρύο και με κλιματισμό όταν κάνει ζέστη.



Πρέπει να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Ακόμη και μόνο η παρουσία μας σημαίνει πάρα πολλά , πάρα, πάρα πολλά. Αυτό που προκαλούν οι βόμβες και αυτό που θέλουν να προκαλέσουν είναι η σιωπή και το να κοιτάμε αλλού.



Αυτός είναι ο μοναδικός τους στόχος. Να μην κάνουμε το βήμα μπροστά. Και σε αυτό πρέπει να αντισταθούμε. Δεν πρέπει απλώς να κοιτάμε αλλού, πρέπει να εμπλακούμε και να συμμετέχουμε.



Στεκόμαστε μπροστά στον κόσμο για να δείξουμε ότι, φυσικά, είμαστε στο πλευρό του πιο αδύναμου , που σε αυτή την περίπτωση είναι η Παλαιστίνη. Αλλά όχι μόνο η Παλαιστίνη, όλες οι υποθέσεις. Αυτή είναι μια δήλωση για την Παλαιστίνη και είναι μια δήλωση για την ανθρωπότητα.»