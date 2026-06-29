Παρέμβαση Σαμαρά: Μετά τους Αρμένιους, το Ισραήλ να αναγνωρίσει και τη Γενοκτονία των Ποντίων

Για «γενναίο βήμα» και για εκπλήρωση ενός «ιστορικού χρέους» έκανε λόγο Αντώνης Σαμαράς, σε δήλωσή του με αφορμή την ενέργεια της κυβέρνησης του Ισραήλ να αναγνωρίσει την Γενοκτονία των Αρμενίων.

Επιπλέον, επισημαίνει την προσδοκία «κάθε ελεύθερου ανθρώπου» να προχωρήσει το Ισραήλ και στην αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, της Θράκης και της Μικράς Ασίας. Μάλιστα, ο πρώην πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να αξιοποιήσει τη συγκυρία και να μεταφέρει στην κυβέρνηση του Ισραήλ την «σθεναρή υποστήριξή της» σε μια τέτοια πρωτοβουλία.

Ειδικότερα, σε γραπτή του δήλωση ο Αντώνης Σαμαράς αναφέρει:

«Η κυβέρνηση του Ισραήλ έκανε το γενναίο βήμα και εκπλήρωσε ένα ιστορικό χρέος, αναγνωρίζοντας τη γενοκτονία που υπέστησαν οι Αρμένιοι τα τελευταία χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Κάθε ελεύθερος άνθρωπος αναμένει πλέον και το επόμενο βήμα. Δηλαδή την αναγνώριση από το Ισραήλ και της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, της Θράκης και της Μικράς Ασίας. Κάτι τέτοιο θα αποτελέσει αποφασιστικό ανάχωμα στα νεοοθωμανικά επεκτατικά σχέδια του Ερντογάν που στρέφονται εναντίον της Ελλάδας, της Κύπρου, του Ισραήλ και του γενναίου κουρδικού λαού. Οφείλει η ελληνική κυβέρνηση να αξιοποιήσει τη συγκυρία και να μεταφέρει στην κυβέρνηση του Ισραήλ την σθεναρή υποστήριξή της σε μια τέτοια πρωτοβουλία».