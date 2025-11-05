Παρέμβαση της Εκκλησίας για τα Βορίζια: Δεν είναι η Κρήτη που μας αξίζει - Καλούμε όλους σε ενότητα

Ερωτήματα για το πού οδηγείται η κοινωνία «ἐν μέσῳ ἑνός κοινωνικοῦ περιβάλλοντος βιαιοτήτων καί ἐκδηλώσεων ἐπιθετικότητας καί μίσους», θέτει σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, μετά από το μακελειό στα Βορίζια.



«Αυτό που βλέπουμε σήμερα δεν είναι η Κρήτη των αιώνων, δεν είναι η Κρήτη που μας αξίζει», τονίζεται χαρακτηριστικά και επισημαίνεται πως η Μεγαλόνησος διακρίνεται διαχρονικά για τη λεβεντιά, το ήθος, την εντιμότητα, την εργατικότητα και το φιλότιμο των ανθρώπων της.

Καλεί τους πολίτες σε συμπόρευση και ενότητα, αυτοκριτική, αυτοσυγκράτηση και μετάνοια, προτρέποντας όλους να αναθεωρήσουν στάσεις και επιλογές.

Η παρέμβαση θα αναγνωσθεί σε όλους τους ιερούς ναούς της Κρήτης την Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2025.



Αναλυτικά η ανακοίνωση:



"Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης ἐκφράζει τή θλίψη Της καί διερωτᾶται, ἐν μέσῳ ἑνός κοινωνικοῦ περιβάλλοντος βιαιοτήτων καί ἐκδηλώσεων ἐπιθετικότητας καί μίσους, ποῦ ὁδηγούμαστε; Ποιός εἶναι ὁ λόγος τῆς παρουσίας μιᾶς τέτοιας καταστάσεως στή Μεγαλόνησο, πού διακρίνεται γιά τή λεβεντιά καί τό ἦθος, τήν ἐντιμότητα καί τήν ἐργατικότητα, τήν τιμιότητα καί τό φιλότιμο τῶν ἀνθρώπων της;



Αὐτό πού βλέπουμε σήμερα δέν εἶναι ἡ Κρήτη τῶν αἰώνων, δέν εἶναι ἡ Κρήτη πού μᾶς ἀξίζει. Μοιραζόμαστε μαζί μέ ὅλους, τόν προβληματισμό καί τήν ἀγωνία μας καί σᾶς προσκαλοῦμε σέ μιά συνετή καί ὑπεύθυνη ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων τῆς ἐγκληματικότητας καί τῆς ὠμῆς βίας στό νησί μας.



Ἡ Τοπική Ἐκκλησία καλεῖ σέ εἰρήνη καί καταλλαγή καί ἀπευθύνει παράκληση ἀναθεώρησης στάσης, ἐπιλογῶν καί ἀξιολόγησης τῶν πραγμάτων σύμφωνα μέ τήν ὀρθόδοξη Πίστη καί Παράδοση, ἀντί νά ὁδηγούμαστε σέ βίαιες καί ἐγκληματικές ἐνέργειες, πού καλλιεργοῦν ἕνα κλίμα, τό ὁποῖο προκαλεῖ μεγαλύτερα οἰκογενειακά καί κοινωνικά προβλήματα.



Σᾶς προτρέπουμε νά προσευχηθοῦμε ὅλοι μαζί γιά νά ἐπικρατήσει στήν καρδιά, τή ζωή καί τήν κοινωνία μας ἡ εἰρήνη καί ἡ σύνεση, μέ τίς πρεσβεῖες τῶν Ἁγίων τῆς Κρήτης καί τοῦ σήμερα ἑορταζομένου Ἁγίου Νεκταρίου, γιά τήν πνευματική μας προκοπή καί πρόοδο.



Μέ τίς σκέψεις αὐτές, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν τήν ἔκφραση τῆς ποιμαντικῆς μας εὐθύνης, καλοῦμε ὅλους σέ συμπόρευση καί ἑνότητα, αὐτοκριτική, αὐτοσυγκράτηση καί μετάνοια, σᾶς εὐλογοῦμε πατρικά καί σᾶς εὐχόμαστε νά πορεύεσθε στόν ἀγῶνα τῆς ζωῆς, εἰρηνικά, μέ ὑπομονή καί ἀκράδαντη πίστη στόν Τριαδικό Θεό μας.



Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης"