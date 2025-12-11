Παρέμβαση Τσίπρα για τους αγρότες: Η κυβέρνηση στήριξε μόνο τους «φραπέδες» και τους «χασάπηδες»

Στο πλευρό των αγροτών και των κινητοποιήσεων που πραγματοποιούν στέκεται ο Αλέξης Τσίπρας, όπως διαβεβαίωσε σε ανάρτησή του στα social media την Πέμπτη (11/12).

Ο πρώην πρωθυπουργός, ανέφερε μεταξύ άλλων κάποια από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας εστιάζοντας στην ακρίβεια ενώ παράλληλα, υποστήριξε πως εδώ και 6 χρόνια η κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει σε κανένα μέτρο στήριξης για τους αγρότες λέγοντας πως «μόλις το 4% του ταμείου ανάκαμψης πήγε στον αγροτικό τομέα». «Βολές» έριξε και σε όσους πρωταγωνιστούν στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σημειώνοντας πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στήριξε μόνο τους «φραπέδες» και τους «χασάπηδες».

Κλείνοντας, ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε πως «όσοι υπερασπίζονται το δίκιο τους δεν είναι εγκληματίες».