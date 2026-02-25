Παρεξηγήσεις και μπερδεμένα λόγια για 4 ζώδια, σήμερα 25/2

Βρισκόμαστε μία ημέρα πριν ξεκινήσει ο Ερμής – πλανήτης της επικοινωνίας – την ανάδρομη πορεία του στο ζώδιο του Ιχθύ. Το επικοινωνιακό χάος είναι έκδηλο αυτή την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου καθώς η Σελήνη κινείται στους Διδύμους, σχηματίζει δύσκολες γωνίες τετραγώνου με τον Ερμή και την Αφροδίτη με τους Ιχθύες και το χαρακτηριστικό της ημέρας είναι η νευρικότητα! Άλλα σκέφτομαι, άλλα λέω, άλλα θέλω και άλλα καταλαβαίνουν οι άλλοι γύρω μου είναι η αστρολογική τάση της ημέρας, η οποία και θα φέρει μπερδέματα, καθυστερήσεις, παρεξηγήσεις ενώ κάποιοι … θα νιώσουν ότι εκτέθηκαν με τα λόγια τους!

Η μέρα είναι άκρως ακατάλληλη για υπογραφές οικονομικών συμφωνητικών αλλά και για επικοινωνίες που θέλουμε να έχουν μία θετική έκβαση - αυτό αφορά όλους μας, πολύ περισσότερο όμως τους Διδύμους, Παρθένους, Τοξότες, Ιχθύες του 3ου δεκαημέρου -!

Τι πρέπει να προσέξεις σήμερα σύμφωνα με το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου;

Κριός – Τα λόγια μπορεί να εκθέσουν

Αγαπητέ μου Κριέ, οι ισορροπίες σήμερα είναι ευαίσθητες, καθώς η Σελήνη από το ζώδιο των Διδύμων σχηματίζει τετράγωνο με τον Ερμή και την Αφροδίτη από τους Ιχθύες και οι παρεξηγήσεις ελλοχεύουν! Ο αυθορμητισμός σου μπορεί να σε παρασύρει να πεις λίγο που θα εκθέσουν εσένα ή κάποιον άλλον, πιθανότατα πάνω στον ενθουσιασμό να ξεφύγει μία πληροφορία που εντέλει θα δημιουργήσει πρόβλημα! Προσοχή λοιπόν, συγκρατήσου και θυμήσου πως τα λίγα λόγια είναι ζάχαρη και τα καθόλου μέλι! Επιπλέον, ημέρα δεν προσφέρεται για τελικές απαντήσεις στα οικονομικά!

AstroTip: Σκέψου πολύ καλά πριν μοιραστείς μία σκέψη σου αυτή την ημέρα!

Ταύρος – Οικονομικές αυταπάτες και έξοδα

Αγαπητέ μου Ταύρε, η μέρα απαιτεί ιδιαίτερη αυτοσυγκράτηση στη διαχείριση των οικονομικών σου, καθώς η Σελήνη από τους Διδύμους συγκρούεται με τον Ερμή και την Αφροδίτη. Ίσως παρασυρθείς σε περιττές – επιπόλαιες αγορές ή πιστέψεις σε "χρυσές" ευκαιρίες που στην πραγματικότητα κρύβουν παγίδες. Η σύγχυση ανάμεσα στο τι θέλεις και στο τι πραγματικά χρειάζεσαι μπορεί να σε οδηγήσει σε λάθος υπολογισμούς. Προσοχή σε συζητήσεις που αφορούν οφειλές ή δάνεια, καθώς οι λεπτομέρειες μπορεί να παραλειφθούν εσκεμμένα ή από απροσεξία.

AstroTip: Κράτα κλειστό το πορτοφόλι σου και απόφυγε να υπογράψεις οικονομικές συμφωνίες πριν ελέγξεις τα ψιλά γράμματα!

Δίδυμοι – Συναισθηματική θολούρα

Δίδυμέ μου, με τη Σελήνη στο ζώδιό σου να δέχεται πιέσεις από τον Ερμή και την Αφροδίτη, η λογική σου σήμερα μοιάζει να κάνει... φτερά. Η ανάγκη σου να επικοινωνήσεις τις επιθυμίες σου μπορεί να παρερμηνευθεί, ειδικά στον επαγγελματικό ή οικογενειακό χώρο. Υπάρχει μια τάση να ωραιοποιείς καταστάσεις ή να λες "ναι" σε όλα για να αποφύγεις την ένταση, κάτι που όμως θα σε εκθέσει αργότερα. Προσπάθησε να μην παίρνεις τοις μετρητοίς όσα ακούς, καθώς η πληροφορία σήμερα φτάνει σε σένα φιλτραρισμένη από υποκειμενικότητα.

AstroTip: Μην βιαστείς να βγάλεις συμπεράσματα για τις προθέσεις των άλλων· άφησε τη σκόνη να κάτσει πριν αντιδράσεις!

Καρκίνος – Παρασκήνιο και μπερδεμένα συναισθήματα

Καρκίνε μου, η μέρα κρύβει μια δόση εσωστρέφειας αλλά έχει κατά νου και τα λόγια που λέγονται πίσω από την πλάτη σου. Το τετράγωνο της Σελήνης με τον Ερμή και την Αφροδίτη φέρνει στην επιφάνεια ανασφάλειες ή μυστικά που μπορεί να σε αναστατώσουν. Ίσως νιώσεις ότι οι άλλοι δεν σε καταλαβαίνουν ή ότι κάποια πρόσωπα από το περιβάλλον σου δεν είναι απόλυτα ειλικρινή μαζί σου. Απόφυγε τις κρυφές συνεννοήσεις και τις συναισθηματικές εξομολογήσεις σε άτομα που δεν έχεις απόλυτη εμπιστοσύνη, γιατί οι παρεξηγήσεις παραμονεύουν.

AstroTip: Δώσε προτεραιότητα στην ψυχική σου ηρεμία και απόφυγε να εμπλακείς σε σχόλια και φήμες που δεν σε αφορούν άμεσα!

Λέων – Φιλικές διαφωνίες και προσδοκίες

Λιοντάρι μου, οι κοινωνικές σου επαφές και οι στόχοι σου δοκιμάζονται σήμερα, καθώς η επικοινωνία με φίλους ή συνεργάτες μοιάζει με "σπασμένο τηλέφωνο". Το τετράγωνο της Σελήνης με τον Ερμή και την Αφροδίτη υποδηλώνει ότι οι προσδοκίες που έχεις από τους γύρω σου μπορεί να είναι υπερβολικές ή εκτός πραγματικότητας. Προσοχή σε δανεικά μεταξύ φίλων ή σε υποσχέσεις που δίνονται ελαφρά τη καρδία, καθώς η μέρα δείχνει ξεκάθαρα ότι τα λόγια δεν μπορούν να ακολουθήσουν τα έργα! Μην αφήσεις μια μικρή παρεξήγηση να πάρει διαστάσεις λόγω πληγωμένου εγωισμού.

AstroTip: Κράτα μικρό καλάθι σε όσα σου υπόσχονται σήμερα και απόφυγε να πάρεις οριστικές αποφάσεις για κοινά projects!

Παρθένος – Επαγγελματικά μπερδέματα και εικόνα

Αγαπητέ μου Παρθένε, η προσοχή σου σήμερα πρέπει να είναι στραμμένη στην επαγγελματική σου εικόνα, καθώς η Σελήνη από τους Διδύμους σχηματίζει τετράγωνο με τον Ερμή και την Αφροδίτη. Οι παρεξηγήσεις με ανωτέρους ή συνεργάτες είναι πολύ πιθανές, ειδικά αν προσπαθήσεις να επιβάλεις τις απόψεις σου με βιασύνη. Ίσως νιώσεις ότι οι προσπάθειές σου δεν αναγνωρίζονται ή ότι κάποια λόγια σου παρερμηνεύονται σκοπίμως. Προσοχή στις δημόσιες τοποθετήσεις σου και στις υποσχέσεις που δίνεις, καθώς η μέρα δεν ευνοεί τις ξεκάθαρες δεσμεύσεις.

AstroTip: Απόφυγε να πάρεις οριστικές αποφάσεις για την καριέρα σου σήμερα και προτίμησε να κρατήσεις χαμηλούς τόνους!

Ζυγός – Λανθασμένες εκτιμήσεις και απόψεις

Ζυγέ μου, η μέρα φέρνει μια δόση σύγχυσης στις πεποιθήσεις και στα μελλοντικά σου σχέδια. Το τετράγωνο της Σελήνης με τον Ερμή και την Αφροδίτη δείχνει ότι οι πληροφορίες που λαμβάνεις από μακριά ή από άτομα του ευρύτερου περιβάλλοντος μπορεί να είναι ανακριβείς. Ίσως ενθουσιαστείς με μια ιδέα που στην πραγματικότητα στερείται βάσης, ή να έρθεις σε αντιπαράθεση για θέματα ιδεολογίας. Προσοχή σε νομικές υποθέσεις ή εκπαιδευτικά ζητήματα, καθώς οι λεπτομέρειες μπορεί να σου διαφύγουν λόγω επιπολαιότητας ή υπερβολικής αισιοδοξίας.

AstroTip: Μην βιαστείς να υιοθετήσεις νέες θεωρίες ή να κλείσεις ταξίδια, έλεγξε ξανά τα δεδομένα σου πριν δράσεις!

Σκορπιός – Οικονομικές και συναισθηματικές ανασφάλειες

Αγαπητέ Σκορπιέ, οι εσωτερικές σου ισορροπίες κλονίζονται ελαφρώς σήμερα, καθώς η Σελήνη από τους Διδύμους συγκρούεται με τον Ερμή και την Αφροδίτη. Θέματα που αφορούν κοινά οικονομικά, τράπεζες ή κληρονομικά μπορεί να φέρουν εκνευρισμό λόγω έλλειψης ειλικρίνειας. Στα αισθηματικά σου, η ζήλια ή οι αμφιβολίες μπορεί να σε οδηγήσουν σε λόγια που θα μετανιώσεις. Υπάρχει μια τάση να δραματοποιείς καταστάσεις ή να βλέπεις προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν, παρασυρμένος από το έντονο συναίσθημα της στιγμής.

AstroTip: Διατήρησε την ψυχραιμία σου και μην προχωρήσεις σε οικονομικές διευθετήσεις ή βαθιές εξομολογήσεις υπό πίεση!

Τοξότης – Δοκιμασία στις σχέσεις

Τοξότη μου, οι διαπροσωπικές σου σχέσεις βρίσκονται στο "μάτι του κυκλώνα" σήμερα. Το τετράγωνο της Σελήνης με τον Ερμή και την Αφροδίτη από τους Ιχθύες δημιουργεί ένα θολό τοπίο στην επικοινωνία με τον σύντροφο ή τους συνεργάτες σου. Ίσως νιώσεις ότι οι άλλοι σου κρύβουν πράγματα ή ότι εσύ ο ίδιος δυσκολεύεσαι να εκφράσεις αυτό που νιώθεις χωρίς να προκαλέσεις ένταση. Οι προσδοκίες σου από τους άλλους μπορεί να διαψευστούν, καθώς η μέρα ευνοεί την αναβολή και την ασυνέπεια στις συμφωνίες.

AstroTip: Απόφυγε τις σοβαρές συζητήσεις για το μέλλον της σχέσης σου σήμερα· ο διάλογος μάλλον θα οδηγήσει σε αδιέξοδο!

Αιγόκερως – Λάθη στην καθημερινότητα και το πρόγραμμα

Αιγόκερέ μου, η μέρα απαιτεί την απόλυτη προσοχή σου σε ζητήματα ρουτίνας και εργασίας, καθώς η Σελήνη από τους Διδύμους σχηματίζει τετράγωνο με τον Ερμή και την Αφροδίτη. Το μυαλό σου σήμερα είναι κάπως θολό, με αποτέλεσμα να γίνουν μικρολάθη σε έγγραφα, email ή συνεννοήσεις με συναδέλφους. Προσοχή σε υποσχέσεις που αφορούν την εξυπηρέτηση άλλων, καθώς μπορεί να εκτεθείς αν δεν καταφέρεις να ανταποκριθείς στον όγκο των υποχρεώσεων. Επίσης, η μέρα δεν ενδείκνυται για να ξεκινήσεις μια νέα δίαιτα ή γυμναστική καθώς οι αποφάσεις σου βασίζονται περισσότερο στην παρόρμηση παρά στη λογική.

AstroTip: Τσέκαρε δύο φορές τη λίστα με τις δουλειές σου και απόφυγε τα σχόλια στον εργασιακό χώρο που μπορεί να παρεξηγηθούν!

Υδροχόος – Συναισθηματική σύγχυση και έξοδα για διασκέδαση

Υδροχόε μου, ο ενθουσιασμός σου σήμερα μπορεί να σε οδηγήσει σε λάθος μονοπάτια, καθώς το τετράγωνο της Σελήνης με τον Ερμή και την Αφροδίτη επηρεάζει την κρίση σου. Στα αισθηματικά, ίσως παρερμηνεύσεις τα σήματα που λαμβάνεις από ένα πρόσωπο που σε ενδιαφέρει, οδηγούμενος σε συμπεράσματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Παράλληλα, υπάρχει μια τάση για σπατάλες σε είδη πολυτελείας ή διασκέδαση που θα μετανιώσεις σύντομα. Η ανάγκη σου για επιβεβαίωση μπορεί να σε κάνει να πεις λόγια υπερβολικά, μόνο και μόνο για να εντυπωσιάσεις.

AstroTip: Κράτα χαμηλά τις προσδοκίες σου στον έρωτα για σήμερα και απόφυγε τις οικονομικές υπερβολές που θολώνουν το τοπίο!

Ιχθύες – Οικογενειακές εντάσεις και εσωτερική αναστάτωση

Ιχθύ μου, με τον Ερμή και την Αφροδίτη στο ζώδιό σου να δέχονται το τετράγωνο της Σελήνης από τους Διδύμους, συναντάς δυσκολία στο να εναρμονίσεις τα "θέλω" σου με τις ανάγκες των δικών σου ανθρώπων. Οι παρεξηγήσεις μέσα στο σπίτι είναι πολύ πιθανές, καθώς μπορεί να νιώσεις ότι οι άλλοι σε πιέζουν ή δεν σέβονται τον προσωπικό σου χώρο. Προσπάθησε να μην αντιδράσεις σπασμωδικά σε σχόλια δικών σου ανθρώπων και απόφυγε να πάρεις αποφάσεις που αφορούν το σπίτι ή την ακίνητη περιουσία σου, καθώς η υποκειμενικότητα της στιγμής θα σε οδηγήσει σε λάθη. AstroTip: Μην αφήνεις το συναίσθημα να θολώσει τη λογική σου, δώσε χρόνο στον εαυτό σου πριν απαντήσεις σε οικογενειακά παράπονα!