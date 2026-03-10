Παρί - Ολυμπιακός 87-104: Θρύλος πιο ψηλός κι απ' τον Πύργο του Άιφελ

Ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε σοβαρός παρά τις απουσίες των Βεζένκοφ - Ουόκαπ και κέρδισε στην Adidas Arena την Παρί με 104-87 για την Euroleague έχοντας 17/30 τρίποντα και έκανε ένα ακόμα πολύ σημαντικό βήμα για το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

Πλέον οι Πρωταθλητές Ελλάδας έχουν ρεκόρ 20-10 και ισοβαθμούν στις θέσεις «2-3» με τη Βαλένθια και κρατούν στα χέρια τους το αβαντάζ έδρας, ενώ η Παρί παραμένει βαθμολογικά αδιάφορη με ρεκόρ 11-19.

Κορυφαίοι για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ο Ντόρσεϊ με 24 πόντους και 5 ασίστ, ο Πίτερς με 18 πόντους, 4 ασίστ και 4 ριμπάουντ και ο Μιλουτίνοφ με 9 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα, ενώ ο Φουρνιέ είχε 17 πόντους και 2 ασίστ.

Από την πλευρά των γηπεδούχων προσπάθησαν ο Ρόμπινσον με 18 πόντους και 7 ασίστ και ο Χίφι με 13 πόντους, 4 ασίστ και 2 ριμπάουντ.

Επόμενη αποστολή για τον Ολυμπιακό σε λιγότερες από 48 ώρες η Μονακό στο Πριγκιπάτο (12/3, 20:00) πιθανότατα χωρίς τον Βασίλη Σπανούλη, ενώ η Παρί θα υποδεχθεί σε γαλλικό «εμφύλιο» τη Βιλερμπάν (12/3).

«Άντεξε» με τα τρίποντα ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο

Στο ξεκίνημα του αγώνα ο Ολυμπιακός το μόνο που έκανε καλά ήταν να σουτάρει από μακριά και με 3/4 (2/3 ο Ντόρσεϊ) προηγήθηκε με 9-6 (στο 3'), παρά τα αρχικά 3 λάθη.

Τα «ερυθρόλευκα» τρίποντα έγιναν 5/7 και η διαφορά πήγε για πρώτη φορά στο +9 (17-8 στο 5') έχοντας παράλληλα σταματήσει να κάνουν λάθη.

Ο Πίτερς με το δεύτερο δικό του τρίποντο και ο Μιλουτίνοφ με κάρφωμα διατήρησαν τη διαφορά για τους φιλοξενούμενους στους 9 πόντους (24-15 στο 8'), ενώ η πρώτη περίοδος έκλεισε με 33-22 και τον Ολυμπιακό να έχει 8/10 τρίποντα εκ των οποίων τα 4 του τρομερού Πίτερς!

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Γιώργος Μπαρτζώκας άνοιξε το rotation, η ομάδα του άρχισε να μην έχει ενδεδειγμένες επιλογές και η Παρί μείωσε σε 37-30 (στο 13΄) με πρωταγωνιστή τον Ρόμπινσον.

Ο Χίφι και γενικά οι γηπεδούχοι είχαν βρει ρυθμό, όμως με Φουρνιέ, Γουόρντ και Χολ ο Ολυμπιακός άντεξε και κράτησε μία καλή διαφορά (46-36 στο 15').

Οι Παριζιάνοι εκμεταλλεύτηκαν τα πολλά φάουλ των αντιπάλων τους και τα δικά τους μακρινά σουτ και μείωσαν σε 51-47 στο 18') με επιμέρους 11-5.

Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με 63-55 και τον Ολυμπιακό να αντέχει, παρότι δέχθηκε 33 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο, αλλά είχε 12 εύστοχα τρίποντα.

Ο Ολυμπιακός πήγε στο +18 και δεν κοίταξε πάλι πίσω του

Το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης στο Παρίσι άρχισε με «ερυθρόλευκο» σερί 5-0 μετά από 2/3 βολές του Πίτερς και το δεύτερο τρίποντο του Νιλικίνα και τη διαφορά για πρώτη φορά στο +13 (68-55 στο 22').

Μπορεί οι Γάλλοι να προσπαθούσαν να αντιδράσουν, όμως ο Ολυμπιακός παρέμενε μπροστά έχοντας την ελάχιστη «ασφάλεια» με 74-65 (στο 25') με τον Πίτερς να συνεχίζει να πρωταγωνιστεί.

Με τον Τζόζεφ να έχει θετική συνεισφορά η διαφορά πήγε πάλι στους 11 (80-69 στο 28') και η τρίτη περίοδος έκλεισε με τον Ολυμπιακό να προηγείται με 87-71, ενώ είχε πάει ακόμα και στο +18!

Tyson Ward received his domestic league championship ring from @ParisBasketball! 👏@Olympiacos_BC forward honored by his former club 🫡



📺 Q1 is underway, watch now: https://t.co/lauthnQrHI pic.twitter.com/4ivOiEtri9 — EuroLeague (@EuroLeague) March 10, 2026

Στο τέταρτο δεκάλεπτο οι Πειραιώτες δεν ξεκίνησαν καλά, αφού δέχθηκαν γρήγορα σερί 6-0 για το 87-77 και έμειναν χωρίς σκορ για σχεδόν 4 λεπτά, όμως ένα καλάθι του Ντόρσεϊ και ένα μπλοκ του Χολ έφεραν τη διαφορά πάλι στο +12 (89-77 στο 35').

Τρία λεπτά περίπου πριν το τέλος ο Χολ μετά από 0/2 ελεύθερα τρίποντα του Πίτερς είχε 2/2 βολές για το 93-80 με τον Ολυμπιακό να είναι «αγκαλιά» με μία μεγάλη νίκη.

Μέχρι το τέλος δεν άλλαξε κάτι και οι Πρωταθλητές Ελλάδας έφυγαν με το μεγάλο διπλό με 104-87 με τον Φουρνιέ να «καθαρίζει» το ματς.

Τα δεκάλεπτα: 22-33, 55-63, 71-87, 87-104

Παρί (Ταμπελίνι): Χίφι, Καβαλιέρε, Ρόμπινσον, Χερέρα, Ρόντεν, Στίβενς, Ντοκοσί, Φαγέ, Μόργκαν, Ουατάρα, Χόμες, Ουίλις.

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Νιλικίνα, Γουόρντ, Μόρις, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόζεφ, Χολ, ΜακΚίσικ, Τζόουνς, Φουρνιέ.

Πηγή: Athletiko.gr