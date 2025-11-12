Παρί - Παναθηναϊκός AKTOR 93-101: Με μαγικό ντεμπούτο Φαρίντ και «άχαστο» Μήτογλου κέρδισε την Παρί

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ταξίδεψε στο Παρίσι για να αντιμετωπίσει την Παρί για την 10η αγωνιστική της Euroleague. Το τριφύλλι μετά από δυο συνεχόμενες ήττες πήγε στην Γαλλίας με το πρέπει της νίκης, ενώ η γηπεδούχος μετρούσε τέσσερις νίκες και πέντε ήττες.

Στην αποστολή για τους «πράσινους» ήταν ο νεοαποκτηθέντας Κένεθ Φαρίντ, που αποδείχθηκε πολύ χρήσιμος, ενώ απουσίαζαν οι Χόλμς, Τολιόπουλος και Γιούρτσεβεν.

Με καταπληκτικό ντεμπούτο Φαρίντ, και με Σλούκα-Μήτογλου σε πολύ καλή μέρα, και Κέντρικ Ναν πρώτο σκόρερ, το «τριφύλλι» επικράτησε δύσκολα της Παρί με 93-101.

Το ματς

Το παιχνίδι ξεκίνησε με αρκετά άστοχα τρίποντα και για τις δυο ομάδες, αλλά στην συνέχεια οι παίκτες «ξεμούδιασαν» με τους Γουίλις και Ερνανγκόμεθ να σκοράρουν εκατέρωθεν. Η Παρί έκανε ένα σερί 8-0 στο 7’ 08’’ που ήταν ο λόγος που ήταν μπροστά στο πρώτο δεκάλεπτο. Ο Οσμάν δεν ήταν εύστοχος σε βολές έχοντας 0/3 και το στιγμιότυπο του πρώτου δεκαλέπτου ήταν από τον Φαρίντ, ο οποίος ήταν πολύ χρήσιμος δείχνοντας ότι θέλει να βοηθήσει με το καλημέρα. Μετά από μπλόκ διανύει το γήπεδο με ένα παπούτσι καθώς του βγήκε το άλλο, και κατάφερε να κερδίσει και το φάουλ. Η Παρί συνέχισε να ευστοχεί με τον Ιφί από την 6.75 όμως δεν ξέφευγε στο σκορ καθώς το «τριφύλλι» είχε απάντηση με βολές από κερδισμένο φάουλ του Μήτογλου. Ο Παναθηναϊκός έμπαινε πολύ στην ρακέτα και αυτό φάνηκε όταν 6’46’’ του πρώτου δεκαλέπτου είχε ήδη 11 βολές. Ο Αταμάν κράτησε τον Φαρίντ μόλις 1’ έξω και τον επανέφερε στην θέση του Μήτογλου καθώς ήταν ο καλύτερος παίκτης του «τριφυλλιού» στο πρώτο δεκάλεπτο. Ο Ουατάρα στα 24’’ με τρίποντο έβαλε την Παρί μπροστά για τέσσερις όμως ο Γκράντ με buzzer beater δεκαλέπτου μείωσε στον έναν.

Eurokinissi

Με Φαρίντ να συνεχίζει να είναι σε καταπληκτική βραδιά και με την είσοδο του Σαμοντούροφ και τον πολύ καλό Γκράντ, ο Παναθηναϊκός ανέβασε στροφές πέρασε μπροστά με ένα εντυπωσιακό 10-0 με δυο τρίποντα του Σλούκα και δυο δίποντα από Σαμοντούροφ και Μήτογλου. Το «τριφύλλι» έδειχνε να έχει το πάνω χέρι σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού, είχε το μομέντουμ με το μέρος του και συνέχισε να «σφυροκοπάει» με τρίποντα των Σλούκα και Μήτογλου, που έκαναν για πρώτη φορά την διαφορά διψήφια στο 4’10’’ του δεύτερου δεκαλέπτου. Σε εκείνο το σημείο ο Παναθηναϊκος είχε 7/10 τρίποντα, και όλα μετά από passing game. O Άταμάν έκανε συνεχείς αλλαγές και κατάφερε να βρει το σχήμα συνδυάζοντας το δημιουργικό μπάσκετ στην επίθεση με την σκληρή άμυνα, χάρη στο σχήμα με Σλούκα, Γκραντ, Όσμαν, Σάμοντούροφ και Μήτογλου στο παρκέ. Η Παρί προσπαθούσε να αντιδράσει και στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου μείωσε την διαφορά στους 6 με τρίποντο του Ρόμπινσον στα 38’’, όμως ο Παναθηναϊκός είχε και δεύτερο buzzer beater ως απάντηση, με τρίποντο του Ερνανγκόμεθ να στέλνει το «τριφύλλι» στα αποδυτήρια στο +9. Ο Φαρίντ έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με 8 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 τάπες και 5 κερδισμένα φάουλ κάνοντας πολύ δουλειά για τους «πράσινους».

Eurokinissi

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε δυναμικά με την Παρί να μπαίνει και να προσπαθεί να μειώσει την διαφορά γρήγορα, βάζοντας πέντε πόντους με Εμπαγιέ και Ίφι. Ο τελευταίος ήταν πολύ επιδραστικός και μάλιστα στα 7’52’’ έβαλε ένα πολύ δύσκολο τρίποντο και μείωσε στους δυο, είδε όμως την άμεση απάντηση από τον Νάν που έφτασε τους 9 πόντους σε εκείνο το σημείο με εκείνο το τρίποντο. Με ένα 4-0 στο 5’34’’ από τον Ρόμπινσον οι γηπεδούχοι μείωσαν στους δυο, με τον Ναν να ανεβάζει με ένα δίποντο. Με ένα ακόμα σερί 6-0 όμως οι Γάλλοι, για πρώτη φορά μετά την πρώτη περίοδο θα περάσουν μπροστά στο σκορ. ο Παναθηναϊκός είναι περισσότερο ευάλωτος στην άμυνα και τα ριμπάουντ και πιο στατικός στην επίθεση, χάρη στις ατομικές ενέργειες του Ναν. Η Παρί ανέτρεψε μία διαφορά 11 πόντων και ο Παναθηναϊκός έδειχνε ότι έχει θέμα στα ριμπάουντ όταν δεν είναι εκτός ο Φαρίντ. Με το σκορ 67-63 μπαίνει στο παρκέ ο Φαρίντ και με εντυπωσιακό κάρφωμα, σε συνδυασμό τρίποντο του Μήτογλου στο 1’27’’ ο Παναθηναϊκός μείωσε στους δυο. Τρίποντο που ξεκίνησε ένα 7-0 για το «τριφύλλι» που κατάφερε να κλείσει την τρίτη περίοδο με το σκορ ισόπαλο σε 72-72. Το τελευταίο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τρίποντο του σημαντικού σήμερα Γκράντ, που απαντήθηκε με δυο τρίποντα από τους γηπεδούχους με τους Ερέρα και Ουατάρα να ευστοχούν. Τα ριμπάουντ του Φαρίντ συνέχισαν να βοηθούν τον Παναθηναϊκό επιθετικά αφού ήταν πηγή εύστοχων πόντων. Στο σημείο αυτό η Παρί είχε το πάνω χέρι όμως ο Φαρίντ και ο Σλούκας έκαναν ένα 6-0 και ισοφάρισαν ξανά για τους «πράσινους». Στο 5’18’’ ο Μητογλου κάνει φοβερό μπλοκ και στέλνει την Παρί στην base line με 12 δευτερόλεπτα, σε σημείο που ο Παναθηναϊκός προηγούταν για δυο. Ο Μήτογλου ήταν καταπληκτικός καθ' όλη την διάρκεια του παιχνιδιού. Στο πιο κρίσιμο σημείο, εκεί που η Παρί πήγε στο +5, ο Παναθηναϊκός βρήκε σκορ από δημιουργία, χάρη στο σχήμα με τους τρεις κοντούς (Σορτς, Σλούκας και Ναν) και ταυτόχρονα έβγαλε καλές άμυνες που του έδωσαν ρυθμό. Με πέντε πόντους στην συνέχεια, δίποντο Σόρτς και τρίποντο Νάν ο Παναθηναϊκός πέρασε μπροστά και όλα έδειχναν ότι το ματς πήγαινε σε δραματικό φινάλε. Ο Γουίλις μείωσε όμως ο Παναθηναϊκός είχε και πάλι απάντηση με τον Σόρτς να κάνει φανταστική δουλειά ειδικά την τελευταία περίοδο και τον Μήτογλου να συνεχίζει να είναι άχαστος. Μια χαμένη βολή του Φαγιέ σε συνδυασμό με το κάρφωμα του Ερνανγκόμεθ έβαλαν τον Παναθηναϊκό μπροστα για 7. Με τον πρώτο σκόρερ Ναν να βάζει το κερασάκι στην τούρτα και να σπάει την εκατοστάρα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Παρί.

Οι διακριθέντες

Ο Κέντρικ Νάν ήταν ο πρώτος σκορερ του Παναθηναϊκού (20 πόντους 4 ριμπάουντ 6 ασίστ) ενώ ξεχώρισε και ο Ντίνος Μήτογλου (17πόντους 5 ριμπάουντ 2 ασίστ). Ο Κένεθ Φαρίντ έκανε ένα ονειρικό ντεμπούτο με το τριφύλλι στο στήθος. Ο Αμερικάνος σέντερ στην πρώτη του εμφάνιση με την φανέλα του Παναθηναϊκού έκανε double-double σκοράροντας 17 πόντους, παίρνοντας 10 ριμπάουντ ενώ είχε και μια ασίστ. Ο Σόρτς ( 13 πόντους 2 ριμπάουντ 6 ασίστ) σε πολλά σημεία του παιχνιδιού ήταν καθοριστικός, ενώ από 11 πόντους είχαν οι Ερνανγκόμεθ και Σλούκας.

Για την Παρί ξεχώρισαν οι Ρόμπινσον(22 πόντους 4 ασίστ) ο Ναντίρ Ίφι (19 πόντους 4 ριμπάουν 2 ασίστ) και ο Ουατάρα που είχε 11 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 28-27, 15-25, 29-20, 23-29