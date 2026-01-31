Πάρις Χίλτον: «Δουλεύω από τα 16 μου και έκανα τα πάντα μόνη μου - Δεν έχω πάρει τίποτα από τα 18 μου»

Η Πάρις Χίλτον θέλει όλοι να γνωρίζουν ότι δεν είναι απλώς ένα nepo baby... έχτισε την αυτοκρατορία της με δύσκολο τρόπο και μάλιστα από τα 18 της δεν έχει πάρει καθόλου χρήματα από την οικογένειά της όπως είπε στην συνέντευξη που έδωσε στο US Weekly.

Η 44χρονη επιχειρηματίας και μητέρα δύο παιδιών επιμένει ότι η επιχείρηση δισεκατομμυρίων δολαρίων που διαθέτει στον τομέα της μόδας, της ομορφιάς και της ψυχαγωγίας είναι εξ ολοκλήρου αυτοδημιούργητη, παρά το διάσημο όνομα της οικογένειάς της.

Ενώ οι γονείς της Ρικ και Κάθι Χίλτον είναι γνωστοί στους κύκλους του Χόλιγουντ, η Χίλτον λέει ότι η περιουσία της χτίστηκε από την οικονομική δραστηριότητα και όχι από την κληρονομιά. «Δουλεύω από τα 16 μου. Έκανα τα πάντα μόνη μου» εξηγεί.

Μάλιστα, η διάσημη αλυσίδα ξενοδοχείων που φέρει το επώνυμό της πουλήθηκε στην Blackstone το 2007 και διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο εδώ και καιρό, ενώ όταν ο παππούς της, ο Μπάρον Χίλτον, πέθανε το 2019, άφησε το 97% της περιουσίας του σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, όχι στους κληρονόμους του.

Όταν ρωτήθηκε αν σκοπεύει να στηρίξει οικονομικά τα δικά της παιδιά, η σταρ - η οποία, με τον επιχειρηματία σύζυγό της, Κάρτερ Ρόουμ, 44 ετών, είναι μητέρα του 3χρονου γιου της Φοίνιξ και της 2χρονης κόρης της Λόντον, που γεννήθηκαν και οι δύο μέσω παρένθετης μητέρας - εξήγησε τη φιλοσοφία της. «Αν κακομάθεις τα παιδιά σου, θα τα καταστρέψεις. Αυτό είναι κάτι για το οποίο μιλάμε εγώ και ο σύζυγός μου. Θέλουμε να τους δώσουμε την πιο όμορφη ζωή και να τους κάνουμε ευτυχισμένους, αλλά θέλουμε επίσης να τους ενσταλάξουμε εργασιακή ηθική».

Όταν ρωτήθηκε αν τα χρήματα ισοδυναμούν με ευτυχία, η Πάρις απάντησε: «Ναι, επειδή έχω δουλέψει τόσο σκληρά και η επιτυχία ήταν πάντα η κινητήριος δύναμη για μένα».

Στη συνέντευξή της, η Πάρις Χίλτον αναφέρθηκε και σε παρανοήσεις του παρελθόντος λέγοντας: «Νιώθω ότι έχω ξεκαθαρίσει τόσες πολλές. Ο κόσμος νόμιζε ότι ήμουν μια χαζή ξανθιά λόγω του «The Simple Life», αλλά εγώ απέδειξα ότι δεν είμαι - απλώς είμαι πολύ καλή στο να προσποιούμαι ότι είμαι» εξήγησε.