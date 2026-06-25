Paris Valtadoros: Επίδειξη μόδας για πρώτη φορά στο Καλλιμάρμαρο - Ποιοι έδωσαν το «παρών» στο show

Για πρώτη φορά στην ιστορία του το Καλλιμάρμαρο μετατράπηκε το απόγευμα της Τετάρτης 24 Ιουνίου σε μια μεγάλη πασαρέλα για να υποδεχτεί τις δημιουργίες του Paris Valtadoros που πραγματοποιήθηκε για φιλανθρωπικό σκοπό. Ο Έλληνας σχεδιαστής παρουσίασε τη νέα του συλλογή, εμπνευσμένη από τη μοναδική αρχιτεκτονική και τη διαχρονική ιστορία του σταδίου.

Μαρίνα Βερνίκου, Δημήτρης Τσερτσίδης / NDP

Τάνια Μπρεάζου / NDP

Ζέτα Δούκα / NDP

Στο fashion show του σχεδιαστή έδωσαν το «παρών» η Αμερικανίδα πρέσβειρα στην Ελλάδα Kimberly Guilfoyle και οι Μαρίνα Βερνίκου, Ζέτα Δούκα, Σάρα Εσκενάζυ, Νίνα Λοτσάρη, Αννίτα Πάνια, Ζήνα Κουτσελίνη, Πίτσα Παπαδοπούλου, Shaya Hansen, Μαρία Ανδρούτσου, Μαρίνα Σταυράκη, Δάφνη Καραβοκύρη, Ελένη Χατζίδου, Ετεοκλής Παύλου, Άντζελα Ευριπίδη, Ελένη Καρακάση, Εριέττα Μανούρη, Τάνια Μπρεάζου, Γιώργος Χρανιώτης, Σπύρος Μπιμπίλας, Κατερίνα Μισιχρόνη. Όλες οι κυρίες φορούσαν δημιουργίες του σχεδιαστή.

Αν και γύρω στις 19.30 όλα ήταν έτοιμα για να ξεκινήσουν, τελικά το show καθυστέρησε για περίπου μία ώρα, μέχρι την άφιξη της Guilfoyle στο Καλλιμάρμαρο. Η Αμερικανίδα πρέσβειρα έφτασε στο στάδιο συνοδευόμενη από τον στιλίστα της, Fancy James, ο οποίος κρατούσε και τη Birkin τσάντα της αξίας 18-20.000€!

Γεωργία Αβασκαντήρα, Γιώργος Χρανιώτης / NDP

Νίνα Λοτσάρη / NDP

Σάρα Εσκενάζυ / NDP

Η επίδειξη ξεκίνησε από τη στοά του Παναθηναϊκού Σταδίου, γνωστή ως «Τρύπα της Μοίρας». Μέσα από αυτή τη συμβολική επιλογή, ο σχεδιαστής επιθυμεί να αναδείξει το μήνυμα ότι η μοίρα καθορίζεται αποκλειστικά από εμάς και οφείλουμε πάντα να αγωνιζόμαστε με αρετή, αξίες και πίστη στα ιδανικά μας.

Οδύσσεια Κωνστάντουρα

Τα έσοδα από τα εισιτήρια της εκδήλωσης θα διατεθούν εξ ολοκλήρου στον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα».