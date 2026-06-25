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Paris Valtadoros: Επίδειξη μόδας για πρώτη φορά στο Καλλιμάρμαρο - Ποιοι έδωσαν το «παρών» στο show

Το εμβληματικό στάδιο της Αθήνας πλημμύρισε με τις δημιουργίες του Έλληνα σχεδιαστή που πραγματοποιήθηκε για φιλανθρωπικό σκοπό.

Fancy James, Paris Valtadoros, Kimberly Guilfoyle / φωτογραφία NDP
Fancy James, Paris Valtadoros, Kimberly Guilfoyle / φωτογραφία NDP
Βασίλης Ανδριτσάνος avatar
Βασίλης Ανδριτσάνος

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Για πρώτη φορά στην ιστορία του το Καλλιμάρμαρο μετατράπηκε το απόγευμα της Τετάρτης 24 Ιουνίου σε μια μεγάλη πασαρέλα για να υποδεχτεί τις δημιουργίες του Paris Valtadoros που πραγματοποιήθηκε για φιλανθρωπικό σκοπό. Ο Έλληνας σχεδιαστής παρουσίασε τη νέα του συλλογή, εμπνευσμένη από τη μοναδική αρχιτεκτονική και τη διαχρονική ιστορία του σταδίου.

Μαρίνα Βερνίκου, Δημήτρης Τσερτσίδης / NDP
Μαρίνα Βερνίκου, Δημήτρης Τσερτσίδης / NDP
Τάνια Μπρεάζου / NDP
Τάνια Μπρεάζου / NDP
Ζέτα Δούκα / NDP
Ζέτα Δούκα / NDP

Στο fashion show του σχεδιαστή έδωσαν το «παρών» η Αμερικανίδα πρέσβειρα στην Ελλάδα Kimberly Guilfoyle και οι Μαρίνα Βερνίκου, Ζέτα Δούκα, Σάρα Εσκενάζυ, Νίνα Λοτσάρη, Αννίτα Πάνια, Ζήνα Κουτσελίνη, Πίτσα Παπαδοπούλου, Shaya Hansen, Μαρία Ανδρούτσου, Μαρίνα Σταυράκη, Δάφνη Καραβοκύρη, Ελένη Χατζίδου, Ετεοκλής Παύλου, Άντζελα Ευριπίδη, Ελένη Καρακάση, Εριέττα Μανούρη, Τάνια Μπρεάζου, Γιώργος Χρανιώτης, Σπύρος Μπιμπίλας, Κατερίνα Μισιχρόνη. Όλες οι κυρίες φορούσαν δημιουργίες του σχεδιαστή.

Αν και γύρω στις 19.30 όλα ήταν έτοιμα για να ξεκινήσουν, τελικά το show καθυστέρησε για περίπου μία ώρα, μέχρι την άφιξη της Guilfoyle στο Καλλιμάρμαρο. Η Αμερικανίδα πρέσβειρα έφτασε στο στάδιο συνοδευόμενη από τον στιλίστα της, Fancy James, ο οποίος κρατούσε και τη Birkin τσάντα της αξίας 18-20.000€!

Γεωργία Αβασκαντήρα, Γιώργος Χρανιώτης / NDP
Γεωργία Αβασκαντήρα, Γιώργος Χρανιώτης / NDP
Νίνα Λοτσάρη / NDP
Νίνα Λοτσάρη / NDP
Σάρα Εσκενάζυ / NDP
Σάρα Εσκενάζυ / NDP

Η επίδειξη ξεκίνησε από τη στοά του Παναθηναϊκού Σταδίου, γνωστή ως «Τρύπα της Μοίρας». Μέσα από αυτή τη συμβολική επιλογή, ο σχεδιαστής επιθυμεί να αναδείξει το μήνυμα ότι η μοίρα καθορίζεται αποκλειστικά από εμάς και οφείλουμε πάντα να αγωνιζόμαστε με αρετή, αξίες και πίστη στα ιδανικά μας.

Οδύσσεια Κωνστάντουρα
Οδύσσεια Κωνστάντουρα

Τα έσοδα από τα εισιτήρια της εκδήλωσης θα διατεθούν εξ ολοκλήρου στον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα».

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Μαρίνα Σταυράκη / NDP

Μαρίνα Σταυράκη / NDP

Μαρία Ανδρούτσου / NDP

Μαρία Ανδρούτσου / NDP

Αννίτα Πάνια / NDP

Αννίτα Πάνια / NDP

Δάφνη Καραβοκύρη / NDP

Δάφνη Καραβοκύρη / NDP

Shaya Hansen / NDP

Shaya Hansen / NDP

Η Ζήνα Κουτσελίνη με την κόρη της Έμμα / NDP

Η Ζήνα Κουτσελίνη με την κόρη της Έμμα / NDP

Paris Valtadoros, Πίτσα Παπαδοπούλου / NDP

Paris Valtadoros, Πίτσα Παπαδοπούλου / NDP

Ελένη Καρακάση, Paris Valtadoros, Εριέττα Μανούρη / NDP

Ελένη Καρακάση, Paris Valtadoros, Εριέττα Μανούρη / NDP

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LIFE Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (Kimberly Guilfoyle) Ζέτα Δούκα Ελένη Χατζίδου Γιώργος Χρανιώτης Σπύρος Μπιμπίλας Μαρίνα Σταυράκη (Πατούλη) Μόδα Καλλιμάρμαρο Showbiz

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