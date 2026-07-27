Κόσμος Παρίσι Γαλλία Τραυματισμός μαχαίρι

Παρίσι: Επίθεση με μαχαίρι κατά γυναικών - Συνελήφθη ο άνδρας

Τρεις γυναίκες τραυματίστηκαν συνολικά από την επίθεση του άνδρα.

Reuters
Reuters
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Τρομαχτική επίθεση με μαχαίρι πραγματοποίησε ένας άνδρας σήμερα, Δευτέρα 27 Ιουλίου, το πρωί στο Παρίσι τραυματίζοντας τρεις γυναίκες. 

Συγκεκριμένα η επίθεση, σύμφωνα με το Reuters, σημειώθηκε στο Πόρτ ντε Κλισί, στα βορειοδυτικά του Παρισιού, όπου ο άνδρας έχοντας δύο κουζινομάχαιρα, τραυμάτισε  τρεις περαστικές γυναίκες, ηλικίας 19, 24 και 36 ετών. 

Σύμφωνα με τον γάλλο υπουργό Εσωτερικών, ο άνδρας κατάφερε να αφοπλιστεί και να συλληφθεί από έναν αστυνομικό εκτός υπηρεσίας, που τυχαία βρισκόταν εκείνη την ώρα στο σημείο. 

Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει άγνωστο, δήλωσε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι η αστυνομία δεν μπόρεσε να εξακριβώσει την ταυτότητα του δράστη, οι δηλώσεις του οποίου ήταν «ασυνάρτητες» τη στιγμή της σύλληψής του.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Κόσμος Παρίσι Γαλλία Τραυματισμός μαχαίρι

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader