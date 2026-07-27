Παρίσι: Επίθεση με μαχαίρι κατά γυναικών - Συνελήφθη ο άνδρας

Τρομαχτική επίθεση με μαχαίρι πραγματοποίησε ένας άνδρας σήμερα, Δευτέρα 27 Ιουλίου, το πρωί στο Παρίσι τραυματίζοντας τρεις γυναίκες.

Συγκεκριμένα η επίθεση, σύμφωνα με το Reuters, σημειώθηκε στο Πόρτ ντε Κλισί, στα βορειοδυτικά του Παρισιού, όπου ο άνδρας έχοντας δύο κουζινομάχαιρα, τραυμάτισε τρεις περαστικές γυναίκες, ηλικίας 19, 24 και 36 ετών.

Σύμφωνα με τον γάλλο υπουργό Εσωτερικών, ο άνδρας κατάφερε να αφοπλιστεί και να συλληφθεί από έναν αστυνομικό εκτός υπηρεσίας, που τυχαία βρισκόταν εκείνη την ώρα στο σημείο.

Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει άγνωστο, δήλωσε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι η αστυνομία δεν μπόρεσε να εξακριβώσει την ταυτότητα του δράστη, οι δηλώσεις του οποίου ήταν «ασυνάρτητες» τη στιγμή της σύλληψής του.