Πάρκινσον: Επιστήμονες βρήκαν πώς εξαπλώνεται στον εγκέφαλο ανοίγοντας το δρόμο για νέες θεραπείες

Μια νέα μελέτη από ερευνητές του Yale School of Medicine φέρνει στο προσκήνιο έναν πιθανό μηχανισμό πίσω από την εξάπλωση της νόσου Πάρκινσον στον εγκέφαλο. Οι επιστήμονες εντόπισαν δύο πρωτεΐνες που βρίσκονται στην επιφάνεια των νευρικών κυττάρων και φαίνεται πως βοηθούν μια τοξική μορφή πρωτεΐνης να μετακινείται από νευρώνα σε νευρώνα, επιταχύνοντας τη νευροεκφύλιση. Η ανακάλυψη θεωρείται σημαντική, επειδή θα μπορούσε μελλοντικά να οδηγήσει σε θεραπείες που δεν θα περιορίζονται μόνο στην ανακούφιση των συμπτωμάτων, αλλά θα στοχεύουν στην ίδια την εξέλιξη της ασθένειας.

Η νόσος Πάρκινσον είναι μία από τις συχνότερες νευροεκφυλιστικές παθήσεις και επηρεάζει κυρίως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Τα πιο γνωστά συμπτώματα περιλαμβάνουν τρέμουλο στα χέρια, δυσκολία στην ισορροπία, βραδύτητα στις κινήσεις και μυϊκή δυσκαμψία. Πίσω από αυτά τα συμπτώματα βρίσκεται η σταδιακή καταστροφή νευρώνων που παράγουν ντοπαμίνη, κυρίως σε μια περιοχή του εγκεφάλου που ονομάζεται μέλαινα ουσία. Εδώ και χρόνια οι επιστήμονες γνωρίζουν ότι σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αυτή παίζει η α-συνουκλεΐνη, μια πρωτεΐνη που σε παθολογική μορφή «διπλώνεται» λάθος και σχηματίζει τοξικά συσσωματώματα.

Οι δύο πρωτεΐνες που λειτουργούν σαν «μεταφορείς» της τοξικής πρωτεΐνης

Αυτό που παρέμενε ασαφές ήταν ο τρόπος με τον οποίο αυτή η ελαττωματική πρωτεΐνη εξαπλώνεται μέσα στον εγκέφαλο. Οι ερευνητές πίστευαν εδώ και καιρό ότι η α-συνουκλεΐνη πιθανόν να χρησιμοποιεί συγκεκριμένους «υποδοχείς» στην επιφάνεια των κυττάρων για να εισέρχεται σε υγιείς νευρώνες. Για να εξετάσουν αυτή την υπόθεση, οι επιστήμονες δημιούργησαν περισσότερες από 4.400 διαφορετικές ομάδες κυττάρων, καθεμία από τις οποίες εξέφραζε διαφορετικές πρωτεΐνες στην επιφάνειά της. Στόχος ήταν να δουν ποιες από αυτές μπορούσαν να προσκολληθούν στην παθολογική α-συνουκλεΐνη.

Τα περισσότερα μόρια δεν έδειξαν καμία αλληλεπίδραση. Ωστόσο, 16 πρωτεΐνες φάνηκαν να συνδέονται με την τοξική μορφή της α-συνουκλεΐνης και δύο από αυτές ξεχώρισαν ιδιαίτερα: οι πρωτεΐνες mGluR4 και NPDC1. Οι δύο αυτές πρωτεΐνες εντοπίστηκαν σε ανθρώπινους νευρώνες της μέλαινας ουσίας, δηλαδή ακριβώς στην περιοχή που καταστρέφεται στη νόσο Πάρκινσον. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, οι συγκεκριμένες πρωτεΐνες λειτουργούν σαν «μεταφορείς», επιτρέποντας στην παθολογική α-συνουκλεΐνη να περνά μέσα στα κύτταρα.

Τι έδειξαν τα πειράματα σε ποντίκια με συμπτώματα Πάρκινσον

Για να επιβεβαιώσουν τον ρόλο των δύο πρωτεϊνών, οι ερευνητές προχώρησαν σε πειράματα με γενετικά τροποποιημένα ποντίκια. Δημιούργησαν ζώα στα οποία είτε η mGluR4 είτε η NPDC1 δεν λειτουργούσαν σωστά και στη συνέχεια εισήγαγαν στον εγκέφαλό τους παθολογική α-συνουκλεΐνη. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: στα φυσιολογικά ποντίκια, η τοξική πρωτεΐνη εξαπλώθηκε στον εγκέφαλο και προκάλεσε συμπτώματα παρόμοια με εκείνα της νόσου Πάρκινσον. Αντίθετα, στα ποντίκια χωρίς λειτουργικές mGluR4 ή NPDC1, η εξάπλωση ήταν πολύ πιο περιορισμένη.

Οι επιστήμονες παρατήρησαν επίσης ότι τα ποντίκια χωρίς αυτές τις πρωτεΐνες παρουσίαζαν μικρότερη απώλεια νευρώνων και χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου. Παράλληλα, η εξέλιξη των κινητικών συμπτωμάτων ήταν πιο αργή. Με άλλα λόγια, όταν διακόπηκε η «είσοδος» της παθολογικής α-συνουκλεΐνης στα κύτταρα, η νευροεκφυλιστική διαδικασία φάνηκε να επιβραδύνεται σημαντικά.

Γιατί οι επιστήμονες μιλούν για πιθανή αλλαγή στη θεραπεία της νόσου

Οι ειδικοί θεωρούν ότι ανοίγει μια εντελώς νέα κατεύθυνση στην έρευνα. Οι σημερινές θεραπείες επικεντρώνονται κυρίως στον έλεγχο των συμπτωμάτων μέσω φαρμάκων που αυξάνουν ή μιμούνται τη δράση της ντοπαμίνης. Παρότι βελτιώνουν την καθημερινότητα των ασθενών, δεν σταματούν την προοδευτική απώλεια νευρικών κυττάρων. Η ιδέα ότι θα μπορούσε να εμποδιστεί η εξάπλωση της α-συνουκλεΐνης δημιουργεί ελπίδες για θεραπείες που θα επιβραδύνουν ουσιαστικά τη νόσο.

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν επίσης ότι το ζήτημα γίνεται ολοένα πιο επείγον, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού. Καθώς αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων άνω των 65 ετών, αναμένεται να αυξηθούν και τα περιστατικά νευροεκφυλιστικών νοσημάτων όπως το Πάρκινσον και το Αλτσχάιμερ. Για αυτόν τον λόγο, η κατανόηση των μηχανισμών που οδηγούν στον θάνατο των νευρώνων θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης νευροεπιστήμης.