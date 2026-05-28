Parkinson: Η κακή υγεία του εντέρου «φανερώνει» την ασθένεια - Η απλή λύση για προστασία

Μια νέα μεγάλη μελέτη που δημοσιεύεται στο επιστημονικό περιοδικό Nature Medicine δείχνει ότι αλλαγές στο μικροβίωμα του εντέρου μπορεί να συνδέονται με το πόσο κοντά βρίσκεται ένα άτομο στην εμφάνιση της νόσου Πάρκινσον, ακόμη και χρόνια πριν εμφανιστούν τα κινητικά συμπτώματα. Οι ερευνητές εντόπισαν ότι συγκεκριμένα πρότυπα βακτηρίων στο έντερο δεν εμφανίζονται μόνο σε ασθενείς, αλλά και σε άτομα με γενετικό ρίσκο και σε ένα σημαντικό ποσοστό υγιών ανθρώπων. Το εύρημα αυτό ανοίγει την πιθανότητα το μικροβίωμα να λειτουργεί ως πρώιμος «δείκτης κινδύνου» για μια νευροεκφυλιστική νόσο που συνήθως διαγιγνώσκεται πολύ αργά.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Η μελέτη βασίστηκε σε δείγματα από 271 ασθενείς με Πάρκινσον, 43 άτομα που φέρουν γενετική παραλλαγή στο γονίδιο GBA1 αλλά δεν έχουν ακόμη νοσήσει και 150 υγιείς μάρτυρες. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ανάλυση DNA από δείγματα κοπράνων (μεταγονιδιωματική ανάλυση), ώστε να καταγράψουν τη σύνθεση και τις λειτουργίες των μικροβίων του εντέρου με μεγάλη ακρίβεια. Παράλληλα, συνέλεξαν εκτενή κλινικά δεδομένα για κινητικά και μη κινητικά συμπτώματα, καθώς και δείκτες υγείας και διατροφής, επιχειρώντας να συνδέσουν το μικροβίωμα όχι μόνο με τη νόσο αλλά και με την κλινική εικόνα κάθε ατόμου.

Στους ασθενείς με Πάρκινσον βρέθηκε μια ευρεία αναδιάρθρωση του μικροβιώματος: πάνω από το 25% των μικροβιακών ειδών στο έντερο εμφανίζει σημαντικές αλλαγές σε σχέση με υγιή άτομα. Ορισμένα βακτήρια που σχετίζονται με φλεγμονή και μεταβολισμό πρωτεϊνών αυξάνονται, ενώ άλλα που παράγουν προστατευτικές ουσίες για το έντερο και τον εγκέφαλο μειώνονται. Αυτές οι αλλαγές δεν ήταν τυχαίες, αλλά συνδέονταν συστηματικά με τη βαρύτητα των συμπτωμάτων, όπως της δυσκοιλιότητας, των διαταραχών του αυτόνομου νευρικού συστήματος και της επιδείνωσης της κινητικότητας.

Το «ενδιάμεσο» μικροβίωμα των ατόμων με γενετικό ρίσκο

Ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα αφορά τα άτομα με γενετικό ρίσκο (GBA1 φορείς) που δεν έχουν ακόμη εμφανίσει Πάρκινσον. Σε αυτούς, το μικροβίωμα βρέθηκε σε μια «ενδιάμεση κατάσταση» ανάμεσα στους υγιείς και στους ασθενείς. Όσο πιο έντονες ήταν οι αλλαγές στο μικροβίωμα, τόσο περισσότερα ήταν και τα πρώιμα συμπτώματα που θυμίζουν αρχικό στάδιο της νόσου. Μάλιστα, σε μια μικρή ομάδα φορέων που πληρούσαν κριτήρια προδρομικής Πάρκινσον, οι αλλαγές στο μικροβίωμα ήταν οι πιο έντονες. Αυτό ενισχύει την ιδέα ότι η νόσος μπορεί να ξεκινά πολύ πριν τη διάγνωση, με το έντερο να εμπλέκεται από τα πρώτα στάδια.

Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι παρόμοια μικροβιακά μοτίβα εντοπίστηκαν και σε περίπου 20% των υγιών συμμετεχόντων χωρίς γνωστό γενετικό ρίσκο. Αυτοί οι άνθρωποι εμφάνιζαν επίσης πιο «αρνητικό» προφίλ υγείας, με ελαφρώς περισσότερα συμπτώματα όπως ήπια κατάθλιψη, αυτόνομες διαταραχές ή χειρότερες διατροφικές συνήθειες. Για τους ερευνητές, αυτό δείχνει ότι το Πάρκινσον δεν εξαρτάται μόνο από τα γονίδια, αλλά πιθανότατα από έναν συνδυασμό γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που επηρεάζουν σταδιακά το μικροβίωμα.

Η ανάλυση των δεδομένων αποκάλυψε επίσης δύο «επίπεδα» αλλαγών στο μικροβίωμα: ένα πιο αργό και σταδιακό, που φαίνεται να εξελίσσεται από το υγιές στάδιο προς τη νόσο, και ένα δεύτερο πιο απότομο που εμφανίζεται όταν η νόσος έχει ήδη εκδηλωθεί. Επιπλέον, εντοπίστηκαν αλλαγές στη λειτουργία των μικροβίων, με μετατόπιση από επεξεργασία υδατανθράκων προς διάσπαση πρωτεϊνών, κάτι που θεωρείται ένδειξη μεταβολικής δυσλειτουργίας. Οι ερευνητές συνδέουν αυτά τα ευρήματα με το λεγόμενο «μοντέλο του σώματος-πρώτα» (body first model), σύμφωνα με το οποίο η παθολογία της νόσου ξεκινά περιφερειακά (π.χ. από το έντερο) και έπειτα επεκτείνεται μέσω του νευρικού συστήματος στον εγκέφαλο.

Τα αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν και σε ανεξάρτητες διεθνείς μελέτες από τις ΗΠΑ, την Τουρκία και την Κορέα, δείχνοντας ότι το ίδιο μοτίβο μικροβιακών αλλαγών εμφανίζεται σε διαφορετικούς πληθυσμούς παγκοσμίως. Συνολικά, η μελέτη προτείνει μια νέα προσέγγιση: το μικροβίωμα του εντέρου μπορεί να λειτουργήσει ως πρώιμος βιοδείκτης για την Πάρκινσον, πριν ακόμη εμφανιστούν τα κλασικά συμπτώματα. Αν αυτά τα ευρήματα επιβεβαιωθούν σε μεγαλύτερες και μακροχρόνιες μελέτες, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέους τρόπους έγκαιρης διάγνωσης και ίσως ακόμη και πρόληψης μιας από τις ταχύτερα αυξανόμενες νευροεκφυλιστικές παθήσεις.

Τι προτείνουν οι ειδικοί

Όπως διαβάζουμε στην Telegraph η μεσογειακή διατροφή — που περιλαμβάνει πολλά φρούτα, λαχανικά και δημητριακά ολικής άλεσης — σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης Πάρκινσον. Παράλληλα, νεότερη έρευνα από το UCL έδειξε ότι άτομα που καταναλώνουν περισσότερα επεξεργασμένα τρόφιμα και λιγότερα φρούτα, λαχανικά και ψάρια παρουσιάζουν αλλαγές στο μικροβίωμα του εντέρου που συνδέονται με την ασθένεια.

Οι ειδικοί επίσης τονίζουν σημασία των φλαβονοειδών, ουσιών με αντιφλεγμονώδη δράση που βρίσκονται σε τρόφιμα όπως τα μούρα, τα μήλα και το τσάι. Έρευνες δείχνουν ότι μπορεί να βελτιώνουν συμπτώματα του Πάρκινσον, όπως κόπωση, προβλήματα ύπνου, γαστρεντερικές διαταραχές και γενική ευεξία, ενώ ενδέχεται να συμβάλλουν και σε μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής.

Τέλος, διατυπώνεται η υπόθεση ότι αυτές οι διατροφικές αλλαγές μειώνουν τη φλεγμονή στο σώμα και ίσως βοηθούν τη λεβοντόπα — το βασικό φάρμακο για το Πάρκινσον που αυξάνει τα επίπεδα ντοπαμίνης στον εγκέφαλο — να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά.