Πάρκινσον: Ποιο κοινό φυτοφάρμακο υπερ-διπλασιάζει τον κίνδυνο εμφάνισης της ασθένειας

Μια από τις πιο εκτεταμένες μελέτες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για τη σχέση φυτοφαρμάκων και Πάρκινσον φέρνει στο προσκήνιο ένα συγκεκριμένο χημικό: το χλωροπυριφός. Πρόκειται για ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο, το οποίο έχει απασχολήσει ήδη τη δημόσια υγεία για τις επιδράσεις του στην ανάπτυξη του νευρικού συστήματος. Η νέα έρευνα δείχνει ότι η μακροχρόνια έκθεση σε αυτό μπορεί να αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Πάρκινσον, όχι μόνο μέσω στατιστικών συσχετίσεων σε ανθρώπους, αλλά και μέσα από μηχανισμούς που αναπαράγονται σε πειραματικά μοντέλα.

Η νόσος Πάρκινσον είναι μια προοδευτική νευροεκφυλιστική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από την απώλεια νευρώνων που παράγουν ντοπαμίνη, μια ουσία-κλειδί για την κίνηση και τον συντονισμό. Στον εγκέφαλο των ασθενών εμφανίζονται επίσης παθολογικές συσσωρεύσεις μιας πρωτεΐνης που ονομάζεται άλφα-συνουκλεΐνη, καθώς και φλεγμονώδεις αντιδράσεις. Αν και ένα μικρό ποσοστό περιπτώσεων συνδέεται με γενετικές μεταλλάξεις, η πλειονότητα φαίνεται να προκύπτει από αλληλεπίδραση γονιδίων και περιβάλλοντος, με τα φυτοφάρμακα να θεωρούνται ένας από τους πιο ισχυρούς εξωτερικούς παράγοντες κινδύνου.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Για να διερευνήσουν τον ρόλο του χλωροπυριφός , οι ερευνητές συνδύασαν δεδομένα από ανθρώπους, ποντίκια και ψάρια-ζέβρες (zebrafish), ώστε να εξετάσουν τόσο τη συσχέτιση όσο και τη βιολογική αιτιολόγηση. Στο ανθρώπινο σκέλος χρησιμοποίησαν μια μεγάλη επιδημιολογική βάση δεδομένων από την Καλιφόρνια, που περιλάμβανε 829 ασθενείς με Πάρκινσον και 824 υγιείς συμμετέχοντες. Η έκθεση στο φυτοφάρμακο εκτιμήθηκε με βάση τη διαμονή και την εργασία των συμμετεχόντων κοντά σε περιοχές γεωργικής χρήσης, όπου καταγράφεται συστηματικά η χρήση φυτοφαρμάκων.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μακροχρόνια έκθεση στο χλωροπυριφός συνδέεται με πάνω από διπλάσιο έως και σχεδόν τριπλάσιο κίνδυνο εμφάνισης Πάρκινσον. Μάλιστα, ο κίνδυνος ήταν πιο έντονος όταν η έκθεση είχε συμβεί 10 έως 20 χρόνια πριν από τη διάγνωση, κάτι που ενισχύει την ιδέα ότι η νόσος ξεκινά να αναπτύσσεται πολύ πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα. Η συσχέτιση παρέμεινε σταθερή ακόμη και όταν οι ερευνητές έλαβαν υπόψη άλλες χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στη γεωργία.

Τι αποκάλυψαν τα πειράματα σε ποντίκια και ψάρια-ζέβρες

Για να ελέγξουν αν η σχέση αυτή μπορεί να είναι βιολογικά αιτιώδης και όχι απλή συσχέτιση, οι επιστήμονες προχώρησαν σε πειράματα σε ποντίκια. Τα ζώα εκτέθηκαν σε εισπνεόμενο χλωροπυριφός, μια οδό που προσομοιάζει περισσότερο στην ανθρώπινη έκθεση μέσω ψεκασμών και αέρα. Μετά από εβδομάδες έκθεσης, τα ποντίκια εμφάνισαν κινητικές δυσκολίες, μειωμένη απόδοση σε τεστ ισορροπίας και δύναμης, αλλά και απώλεια νευρώνων που παράγουν ντοπαμίνη σε μια περιοχή του εγκεφάλου που είναι κρίσιμη για την κίνηση.

Παράλληλα, παρατηρήθηκαν χαρακτηριστικά που θυμίζουν Πάρκινσον στον ανθρώπινο εγκέφαλο: αυξημένα επίπεδα παθολογικής άλφα-συνουκλεΐνης και ενδείξεις φλεγμονής. Ενδιαφέρον έχει ότι δεν επηρεάστηκαν όλες οι περιοχές του εγκεφάλου το ίδιο, κάτι που παραπέμπει σε στοχευμένη ευαισθησία συγκεκριμένων νευρωνικών κυκλωμάτων.

Η αυτοφαγία ως «κλειδί» για τη νευροεκφύλιση

Ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα αφορά τον τρόπο με τον οποίο το χλωροπυριφός προκαλεί τη βλάβη. Οι ερευνητές εντόπισαν ότι διαταράσσει μια βασική διαδικασία «καθαρισμού» των κυττάρων, γνωστή ως αυτοφαγία. Η αυτοφαγία λειτουργεί σαν σύστημα ανακύκλωσης που απομακρύνει κατεστραμμένες πρωτεΐνες. Όταν αυτή δυσλειτουργεί, πρωτεΐνες όπως η άλφα-συνουκλεΐνη αρχίζουν να συσσωρεύονται και να γίνονται τοξικές για τους νευρώνες.

Σε πειράματα με ψάρια-ζέβρες, η μείωση της αυτοφαγίας οδήγησε σε απώλεια ντοπαμινεργικών νευρώνων, ενώ η ενίσχυση της διαδικασίας προστάτευσε τα κύτταρα από τη βλάβη. Επιπλέον, όταν αφαιρέθηκε μια συγγενής πρωτεΐνη της άλφα-συνουκλεΐνης στα ψάρια, η τοξικότητα του χλωροπυριφός μειώθηκε σημαντικά. Αυτό υποδηλώνει ότι η πρωτεΐνη αυτή είναι κρίσιμος κρίκος στην αλυσίδα της νευροεκφύλισης.

Η μελέτη εξέτασε επίσης τον ρόλο της φλεγμονής στον εγκέφαλο. Παρότι παρατηρήθηκε ενεργοποίηση των μικρογλοιακών κυττάρων, τα δεδομένα δείχνουν ότι αυτά δεν είναι ο βασικός παράγοντας της νευρωνικής βλάβης στο συγκεκριμένο μοντέλο, αλλά πιθανόν δευτερεύουσα αντίδραση.

Συνολικά, τα ευρήματα συγκλίνουν σε ένα ενιαίο μοντέλο: το χλωροπυριφός φαίνεται να διαταράσσει τον κυτταρικό μηχανισμό καθαρισμού, οδηγώντας σε συσσώρευση τοξικών πρωτεϊνών και σταδιακή απώλεια των νευρώνων που παράγουν ντοπαμίνη. Αυτός ο μηχανισμός, σε συνδυασμό με την επιδημιολογική συσχέτιση στους ανθρώπους, ενισχύει την άποψη ότι η έκθεση στο συγκεκριμένο φυτοφάρμακο μπορεί να αποτελεί παράγοντα κινδύνου για Πάρκινσον.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα δεδομένα δεν αφορούν μόνο θεωρητική σύνδεση, αλλά αναδεικνύουν και πιθανές θεραπευτικές κατευθύνσεις. Η ενίσχυση της αυτοφαγίας, για παράδειγμα, θα μπορούσε να αποτελέσει μελλοντική στρατηγική για την επιβράδυνση ή την τροποποίηση της πορείας της νόσου.

Την ίδια στιγμή, το ζήτημα δεν περιορίζεται στο εργαστήριο. Επειδή το χλωροπυριφός χρησιμοποιείται ακόμη σε πολλές περιοχές της γεωργίας και η έκθεση μπορεί να συμβαίνει μέσω εισπνοής σε αγροτικές ζώνες, η μελέτη ανοίγει ξανά τη συζήτηση για το κατά πόσο πρέπει να επανεξεταστεί η χρήση του με βάση νευροεκφυλιστικούς κινδύνους που εκδηλώνονται δεκαετίες αργότερα.