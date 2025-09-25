«Παρμενίων 2025»: Μήνυμα ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων-Πού και πότε θα ηχήσουν σειρήνες και καμπάνες

Μήνυμα ισχύος εκπέμπουν οι Ένοπλες Δυνάμεις με αφορμή τη διεξαγωγή σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο της μεγάλης στρατιωτικής άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-2025», η οποία σχεδιάστηκε και διευθύνεται από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.

Η διακλαδική άσκηση μεγάλης κλίμακας ξεκινά την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου, και φέτος έχει δύο σημαντικές διαφοροποιήσεις. Αρχικά, η τελική φάση που περιλαμβάνει ασκήσεις με πραγματικά πυρά σε πεδίο βολής στη Βόρεια Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, για πρώτη φορά στα μέσα Νοεμβρίου, ως αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης και της επιμήκυνσης της αντιπυρικής περιόδου έως τις 31 Οκτωβρίου.

Επιπλέον, για πρώτη φορά εμπλέκεται στην άσκηση «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ» το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας. Το ΕΛΚΑΚ προχώρησε στην πρόσκληση προκαταρκτικής διαβούλευσης για την ανάπτυξη Τακτικού Μη Επανδρωμένου Αεροχήματος (ΝΑΤΟ Class I), θέτοντας όμως ως βασική προϋπόθεση για τις εταιρείες την επίδειξη επί του πεδίου, η οποία θα γίνει σε συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις στο πλαίσιο της τελικής φάσης της άσκησης.

Παρμενίων 2023 / ΓΕΕΘ, Eurokinissi

«Επεισόδια» σε ολόκληρη τη χώρα

Η φετινή άσκηση έχει ως αντικειμενικό σκοπό την εξέταση - δοκιμή των υφιστάμενων σχεδίων άμυνας και τη διαχείριση κρίσεων σε πραγματική βάση και περιλαμβάνει πολλά «επεισόδια», από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη και την Ανατολική Μεσόγειο, προσαρμοσμένα στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Με στόχο την διαλειτουργικότητα μέσω διακλαδικών επιχειρήσεων και την προαγωγή της μαχητικής ικανότητας στο πεδίο της μάχης, μεταξύ των σεναρίων στα οποία θα ασκηθούν οι Ένοπλες Δυνάμεις σε 24ωρη βάση, τόσο τα Επιτελεία όσο και το στράτευμα, βρίσκεται η ανακατάληψη βραχονησίδας στο Αιγαίο και η αντιμετώπιση κάθε εχθρικής επίθεσης, σενάριο «Renegade» για την αντιμετώπιση απειλής από αεροσκάφος πολιτικών αερογραμμών το οποίο έχει καταληφθεί, Ραδιο-Βιολογικές Χημικές απειλές, ηλεκτρονικός πόλεμος, κυβερνοεπιθέσεις και κυβερνοασφάλεια.

Παρμενίων 2023 / ΓΕΕΘΑ

Πότε θα ηχήσουν οι σειρήνες πολέμου

Την Τετάρτη, 1η Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί η δοκιμαστική ενεργοποίηση του συστήματος συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, ενώ μαζί με τις σειρήνες πολέμου θα ηχήσουν και οι καμπάνες των Ιερών Ναών σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό:

Ώρα 11:00, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για χρονική διάρκεια 60 δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στο σύνολο της Επικράτειας.

Ώρα 11:05, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στο σύνολο της Επικράτειας.

Ώρα 11:30, σήμανση προειδοποιητικού συναγερμού XΒΡΠ (Χημικά, Βιολογικά, Ραδιολογικά και Πυρηνικά περιστατικά) απειλής, για χρονική διάρκεια 120 δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στο σύνολο της Επικράτειας.

Ώρα 11:35, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια 60 δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στο σύνολο της Επικράτειας.

Ώρα 12:40, σήμανση συναγερμού XΒΡΠ (Χημικά, Βιολογικά, Ραδιολογικά και Πυρηνικά περιστατικά) προσβολής, για χρονική διάρκεια 120 δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στην Περιφέρεια Αττικής.

Ώρα 12:45, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια 60 δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στην Περιφέρεια Αττικής.

Ώρα 12:50, σήμανση προειδοποιητικού συναγερμού ΧΒΡΠ απειλής, για χρονική διάρκεια 120 δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στον Ανατολικό Τομέα (Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Βορείου & Νότιου Αιγαίου και Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας και Αργολίδας).

Ώρα 12:55, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια 60 δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στον Ανατολικό Τομέα.

Παράλληλα, μαζί με τις σειρήνες συναγερμού θα ηχήσουν και οι καμπάνες των Ιερών Ναών σε όλη τη χώρα για τρία λεπτά.