Λήξη συναγερμού στην Πάρνηθα: Υπό έλεγχο η φωτιά στο Μαυροβούνι

Λήξη συναγερμού στην Πάρνηθα καθώς η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (30/4), τέθηκε υπό έλεγχο.

Ειδικότερα,, λίγο μετά τις 12:00 τα θερμικά drones της Πυροσβεστικής εντόπισαν εστία πυρκαγιάς ανάμεσα στο καζίνο και το τελεφερίκ με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις Αρχές.

Αμέσως κινητοποιήθηκε η υπηρεσία και επί τόπου έσπευσαν 95 πυροσβέστες με 22 οχήματα ενώ 4 αεροπλάνα τύπου Petzetel βρέθηκαν στον αέρα.

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην θέση Μαυροβούνι, του δήμου Αχαρνών #Αττική. Κινητοποιήθηκαν 95 #πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, η ομάδα «ΙΚΑΡΟΣ» #ΣμηΕΑ ΠΣ Αττικής, 22 οχήματα και 4 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 30, 2026

Σύμμαχος στην προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς στη θέση Μαυροβούνι, ήταν ο εξαιρετικός καιρός καθώς δεν έπνεαν άνεμοι και έτσι γρήγορα και άμεσα οι φλόγες περιορίστηκαν στη χαράδρα από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Πυροσβεστικής, η φωτιά φαίνεται πως ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα καλωδίων της ΔΕΗ που βρίσκονται στο σημείο.

Λόγω της φωτιάς διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του τελεφερίκ.

Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής

«Σήμερα, Πέμπτη 30 Απριλίου 2026, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Μαυροβούνι, του Δήμου Αχαρνών Αττικής, στην περιοχή της Πάρνηθας, σε δύσβατο σημείο με μεγάλη κλίση.

Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Συγκεκριμένα, επιχείρησαν:

95 πυροσβέστες

5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε.

22 πυροσβεστικά οχήματα

4 αεροσκάφη

εθελοντές πυροσβέστες

η ομάδα «Ίκαρος» ΣμηΕΑ Π.Σ. Αττικής

Παράλληλα, συνέδραμαν από υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Δεν απειλήθηκε κατοικημένη περιοχή.

Οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να οριοθετηθεί εγκαίρως, ενώ αυτή την ώρα συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διαβροχής και πλήρους κατάσβεσης τόσο από αέρα όσο και από έδαφος.

Κλιμάκιο της Δ.Α.Ε.Ε έχει μεταβεί στο σημείο προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια».