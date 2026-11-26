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Αυξημένη διάθεση για αγορές, αλλά και επιφυλάξεις για το κατά πόσον οι εκπτώσεις είναι πραγματικές, καταγράφει μεταξύ των Ελλήνων καταναλωτών η εφετινή έρευνα της EY Ελλάδος, ενόψει της Black Friday, στις 27 Νοεμβρίου, και της Cyber Monday, στις 30 του ίδιου μήνα.

Δύο στους τρεις Έλληνες καταναλωτές, και συγκεκριμένα το 67%, δηλώνουν ότι προτίθενται να πραγματοποιήσουν αγορές κατά τις συγκεκριμένες ημέρες, έναντι 63% πέρυσι και 50% το 2024.

Η πρόθεση για αγορές είναι ακόμη ισχυρότερη στις νεότερες ηλικίες.

Ωστόσο, περίπου οι μισοί από όσους σκοπεύουν να κάνουν αγορές θα προχωρήσουν σε δαπάνες που είχαν ήδη προγραμματίσει, ενώ μόλις ένας στους πέντε δηλώνει ότι θα πραγματοποιήσει πρόσθετες αγορές, λόγω των προσφορών.

Επτά στους δέκα εκτιμούν ότι θα δαπανήσουν από 100 έως 500 ευρώ.

Τι μπαίνει πρώτο στο «καλάθι» του καταναλωτή

Στην κορυφή των προτιμήσεων βρίσκονται τα είδη ένδυσης και τα αξεσουάρ, με ποσοστό 61%. Ακολουθούν τα είδη τεχνολογίας και οι ηλεκτρονικές συσκευές, με 59%, και οι ηλεκτρικές συσκευές, με 42%.

Σχεδόν ισόρροπη εμφανίζεται η κατανομή των προτιμήσεων μεταξύ ηλεκτρονικών και φυσικών καταστημάτων, με ελαφρύ προβάδισμα των διαδικτυακών αγορών.

Παρά την αυξημένη καταναλωτική διάθεση, πάντως, η αξιοπιστία των προσφορών παραμένει ζητούμενο.

Το 43% των ερωτηθέντων δηλώνει επιφυλακτικό για το κατά πόσον οι εκπτώσεις είναι πραγματικές, ενώ σχεδόν ένας στους τέσσερις διαπιστώνει ότι τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν σπάνια περιλαμβάνονται στις προσφορές.

Μεγαλύτερη διαφάνεια, δυνατότητα πρόσβασης στο ιστορικό των τιμών και σαφής αναφορά στη χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών συγκαταλέγονται μεταξύ των παραγόντων που θα ενίσχυαν την εμπιστοσύνη των επιφυλακτικών καταναλωτών.

Όπως επισημαίνουν στελέχη της EY Ελλάδος, το ζητούμενο για τις επιχειρήσεις δεν είναι πλέον μόνον η προβολή μιας έκπτωσης, αλλά και η τεκμηρίωση, με σαφή και ελέγξιμο τρόπο, του πραγματικού οφέλους για τον καταναλωτή.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ