Παρουσία Δένδια η επίδειξη της Πολεμικής Αεροπορίας την Κυριακή στον Φλοίσβο, με F-35 και Rafale

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα παραστεί αύριο, Κυριακή 9 Νοεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι στην επίδειξη της Πολεμικής Αεροπορίας, στο πλαίσιο του εορτασμού του προστάτη της Αρχαγγέλου Μιχαήλ, στην παραλία του Φλοίσβου, στο Παλαιό Φάληρο.



Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει από κοντά μια μοναδική αεροπορική επίδειξη, που υπόσχεται ισχυρές δόσεις συγκίνησης και υπερηφάνειας.



Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται εντυπωσιακές πτήσεις και ελιγμοί από κορυφαία αεροσκάφη της Ελλάδας και του εξωτερικού:

το υπερσύγχρονο F-35 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (USAFE),

το πανίσχυρο Rafale της Πολεμικής Αεροπορίας,

το θρυλικό F-16 «Ζευς» με την εντυπωσιακή του επίδειξη,

το εκπαιδευτικό T-6A «Δαίδαλος» και

το ιστορικό Spitfire MJ755, που θα πετάξει σε σχηματισμό με το T-6 Harvard, προσφέροντας μια μοναδική αναδρομή στην αεροπορική μας κληρονομιά.

Στην επίδειξη θα συμμετάσχουν επίσης πολιτικά αεροσκάφη των εταιρειών Sky Express και Aegean Airlines, συμπληρώνοντας ένα πλούσιο και δυναμικό θέαμα στον ουρανό της Αθήνας.



Η διοργάνωση αναμένεται να προσελκύσει πλήθος επισκεπτών, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα που συνδυάζει τεχνολογία, ιστορία και αεροπορικό πάθος.

✈️ Αύριο Κυριακή 9/11 και ώρα 12:00

στην📍Παραλία Φλοίσβου

Ζήστε από κοντά την εντυπωσιακή Αεροπορική Επίδειξη με:

🇺🇸 F-35 USAFE

🇬🇷 Rafale

⚡ F-16 «Ζευς»

🌀 T-6A «Δαίδαλος»

✨ το θρυλικό Spitfire MJ755 σε σχηματισμό με το T-6 Harvard

✨ το θρυλικό Spitfire MJ755 σε σχηματισμό με το T-6 Harvard

και αεροσκάφη της Sky Express & Aegean…





Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.