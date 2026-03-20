Παρουσία Δένδια η ορκωμοσία των πρώτων της νέας θητείας - Τι ανέφερε στον χαιρετισμό του

Στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στον Αυλώνα, στην ορκωμοσία της Α' Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατευσίμων Οπλιτών του 2026, αλλά και της Α’ Σειράς της Νέας Θητείας παρευρέθηκε σήμερα, Παρασκευή 20/03, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Ο κ. Δένδιας τόνισε στον χαιρετισμό:

«Είναι μεγάλη μου χαρά που σήμερα εδώ, στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στον Αυλώνα, παρίσταμαι στην ορκωμοσία της Α' Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατευσίμων Οπλιτών του 2026.

Αλλά της Α’ Σειράς, στην πραγματικότητα, της Νέας Θητείας. Δεν υποκρίνομαι ότι όλα είναι ή θα είναι τέλεια.

Θέλω όμως να σας πω ότι είμαστε στο πρώτο σημαντικό βήμα μιας μεγάλης αλλαγής. Μιας διαφορετικής θητείας και μιας διαφορετικής προσέγγισης.

Και θέλω να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ υπερήφανος που έχω τη δυνατότητα σήμερα να σας απευθυνθώ και να σας πω ότι αυτή η Νέα Θητεία και αυτή η νέα προσέγγιση είναι απολύτως απαραίτητη για να υπάρξουμε ως ανεξάρτητη δημοκρατική χώρα, με το δικαίωμά μας να επιλέγουμε το μέλλον μας, με τον τρόπο που η ελληνική κοινωνία κρίνει σωστό κάθε φορά.

Αγαπητοί γονείς, θα ήθελα να σας πω ότι πρέπει να είστε υπερήφανοι για τα παιδιά σας. Σήμερα ενηλικιώνονται διότι, όπως στην αρχαία Αθήνα και στο σύνολο της Ιστορίας μας, ενηλικίωση είναι το δικαίωμα του πολίτη να φέρει όπλα και να μετατραπεί από Πολίτη σε Οπλίτη.

Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την ολοκλήρωση της αρχικής εκπαίδευσης και να σας ευχηθώ ολόψυχα και μέσα από την καρδιά μου, καλή θητεία.

Με μεγάλη χαρά παρευρέθηκα σήμερα στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στον #Αυλώνα, στην ορκωμοσία της Α' Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατευσίμων Οπλιτών του 2026, αλλά και της Α’ Σειράς της Νέας Θητείας. Το πρώτο σημαντικό βήμα μιας μεγάλης αλλαγής και μιας διαφορετικής προσέγγισης… pic.twitter.com/7ZInks2ZTa — Nikos Dendias (@NikosDendias) March 20, 2026

Το πρώτο στάδιο εκπαίδευσης περιελάμβανε την εκπαίδευση του μαχητή στην οποία αναπτύσσεται πλήρως η επιχειρησιακή ικανότητά του.

Ακολουθούν:

- Δεύτερο στάδιο εκπαίδευσης: σε Μονάδες Εκπαίδευσης Ειδικοτήτων της Μείζονος Διοίκησης ή του Σχηματισμού ή σε Κέντρα Διά Βίου Μάθησης. Κατά το στάδιο αυτό οι οπλίτες εκπαιδεύονται σε ειδικότητες και κάθετες δεξιότητες.

- Τρίτο στάδιο εκπαίδευσης: στις μονάδες και αφορά στην επιχειρησιακή ένταξη των οπλιτών.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης όλοι οι νεοσύλλεκτοι, με στόχο την προσαρμογή στα σύγχρονα πεδία μάχης, περνούν από «σχολείο» εκπαίδευσης στη χρήση drone (First Person View).

Επιπλέον, όλοι οι οπλίτες θητείας εκπαιδεύονται εντατικά με συνεχείς βολές ελαφρών όπλων. Μάλιστα, το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει, πρώτη φορά για οπλίτες θητείας εκτός Ειδικών Δυνάμεων, βολές μάχης ταχείας αντίδρασης μεταξύ των οποίων και βολές εν κινήσει, σε ρεαλιστικές συνθήκες, ακόμη και σε σενάρια αστικού περιβάλλοντος.

Η βασική εκπαίδευση, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει εκπαίδευση σε επικοινωνίες, τοπογραφία και πολυήμερη στρατοπέδευση, τα γνωστά «σκηνάκια».

Ποιοι παρέστησαν στην ορκωμοσία

Παρόντες στην ορκωμοσία ήταν ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, Επίτιμοι Αρχηγοί ΓΕΣ, Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι τοπικών αρχών και οικογένειες και φίλοι των νεοσύλλεκτων οπλιτών.